Sony kupuje studio Firesprite, má za sebou hlavně hry pro virtuální realitu

9. 9. 2021 11:59 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Ředitel PlayStation Studios Hermen Hulst včera oznámil další přírůstek do rodiny Sony. Čtrnáctým členem se po dlouhých letech úzké spolupráce stává studio Firesprite, které v roce 2012 založili především veteráni ze zrušené liverpoolské pobočky samotné Sony. Tým se podílel kupříkladu na úpravách kolekce her The Playroom pro virtuální realitu, samostatně pak stojí kupříkladu za survival hororem The Persistence.

Navzdory tomu, že jsou v titulech pro PSVR ve Firesprite kovaní, Hulst tvrdí, že si touto akvizicí Sony tak úplně neumetá cestičku pro hry na další generaci headsetu s virtuální realitou a nové projekty studia se VR nemusejí nutně týkat. V oznámení pak přislíbil, že kreativní schopnosti týmu přispějí k rozšíření nabídky exkluzivních her, a první vlaštovka by dokonce měla přijít už velmi brzy. Možná už dnes večer v rámci PlayStation Showcase?