Další šance pro Jade Raymond. Zkušená vývojářka zakládá studio ve spolupráci se Sony

17. 3. 2021 12:00 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Jade Raymond, zakladatelka Ubisoft Toronto či studia Motive a zároveň jedna z důležitých myslí za sériemi Assassin’s Creed a Watch Dogs, nedávno opustila producentskou pozici v Googlu, který uzavřel svou herní divizi. Netrvalo dlouho a pouští se do nového projektu, kterým je studio Haven v kanadském Montrealu. Nezávislé, ale zároveň úzce propojené se Sony, jež do něj bude investovat a na jejímž PlayStationu první titul od nového týmu vyjde.

„Sony Interactive Entertainment je hrdým podporovatelem a investorem studia Haven,” uvádí Hermen Hulst, šéf PlayStation Studios. „Rozumíme výzvám a přínosům v budování nových kreativních týmů, stejně jako Jade se svými bohatými zkušenostmi, které v minulosti pomohly při vzniku těch největších herních sérií. S nadšením vyhlížíme zářnou budoucnost Haven Studios a jeho prvního projektu, který je v současné době ve vývoji. “

Sama Raymond na blogu PlayStationu vypráví, že má za sebou přes 25 let zkušeností s herním průmyslem, poslední rok pro ni ale byl nesmírně náročný. I přesto na otázku, jestli se chce profesně na hrách stále ještě podílet, vždycky odpoví kladně. Ve studiu Haven se chce vrátit k tomu, co ji na vývojářském procesu nejvíc baví, a to dávat dohromady týmy talentovaných lidí a také dát průchod jejich tvořivosti.

Studio má také dostát svému názvu (haven = útočiště), jeho hry chtějí sloužit jako útočiště pro hráče z celého světa, mají je bavit a spojovat je v komunity, pro samotné vývojáře má jít o pracoviště, kde funguje vzájemný respekt a transparentnost.

O prvním projektu studia Haven víme zatím jen to, že půjde o originální novou značku. Na další informace si budeme muset počkat.