Unikly informace o údajné nové značce pro PlayStation 5

Na PlayStation 5 se údajně chystá nová herní značka ze sci-fi prostředí. O projektu s krycím názvem Ooze unikly na internet velmi kusé informace, včetně několikasekundového videa z velmi rané fáze vývoje. Hru podle všeho vyvíjí studio xDev, které patří přímo pod Sony a zatím vypomáhalo při tvorbě exkluzivit jako Returnal, Death Stranding nebo Detroit: Become Human. Má na něm spolupracovat s externím studiem, jehož totožnost neznáme, kromě vágní nápovědy, že jde o tým sídlící v Evropě.

Podle informací má jít o akční RPG z pohledu třetí osoby, které poběží na Unreal Enginu 5. Detailů je ale v této chvíli k dispozici velmi málo a jediné dosud nestažené video z prototypu existuje na Twitteru brazilského herního média Supernovas.

Eis o leak de um early game first party da Sony. Trata-se de um RPG Sci-fi, provavelmente feito na UE5. Estúdio seria o XDev e mais leaks irão surgir este ano. As pessoas estão apelidando o jogo de "Gears of Effect". pic.twitter.com/EPCc8tuHma