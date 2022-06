Příští hra Bend Studia staví na základech Days Gone, ale není pokračováním

8. 6. 2022 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Příští rok tomu bude 30 let od vzniku oregonského Bend Studia, které se proslavilo sérií Syphon Filter, postaralo se o hry ze sérií Resistance a Uncharted určené pro PSP a PS Vita a naposledy ze svých kanceláří v roce 2019 vypustilo Days Gone.

Celou historii studia mapuje nový článek na blogu PlayStationu, který zároveň odhaluje novou identitu studia. Dosavadní logo s prostým, byť rozpoznatelným textem nahrazuje ještě prostší text doplněný o trojúhelníkové logo.

Nebudeme si tu rozebírat detaily o vzniku loga, jeho propracovanosti, dvojsmyslnosti a mnoho dalších vlastností, o kterých dokázali tvůrci napsat celé čtyři odstavce (respekt!). Nás zajímá především skutečnost, že veškeré to vzpomínání na roky minulé je zakončené lehkým výhledem do budoucnosti aneb co od Bend Studia čekat.

Tvůrci poprvé nastiňují svou příští hru. Prozrazují, že pracují na úplně nové značce, tedy pokračování Days Gone nečekejte, pokud jste v něj stále měli naději. Nicméně to neznamená, že by Days Gone tvůrcům nebylo užitečné.

Jejich nová hra bude totiž doslova stavět na systémech otevřeného světa, po němž jste se proháněli na motorce mezi zombíky. Tvůrci pro své fanoušky vytvářejí úplně nový svět, ve kterém nebudou sami, jelikož už teď prozrazují, že se počítá s multiplayerem.

Nabízí se otázka, jaké systémy otevřeného světa mají tvůrci na mysli – způsob cestování po něm, hordy nepřátel nebo něco úplně jiného? Z aktuálních pracovních inzerátů vyplývá, že ve hře nebude chybět boj, a to jak na blízko, tak na dálku. Bližší informace se ale dozvíme, až na to budou ve studiu připravení.