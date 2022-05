Sony prozradila, jak se prodávají PC verze God of War, Horizon Zero Dawn a Days Gone

26. 5. 2022 10:08 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ještě to nejsou ani dva roky od chvíle, kdy se v Sony rozhodli narušit svou léta trvající šňůru ryze exkluzivních titulů tím, že ty starší z nich portnou na počítače. Začalo to v srpnu roku 2020 hrou Horizon Zero Dawn, v květnu následujícího roku následovalo Days Gone a letos v lednu došlo i na God of War.

Ke všem třem hrám společnost Sony nyní zveřejnila konkrétní čísla z prodejů, a máme tak možnost porovnat si zájem o PC verze starších kousků se zájmem o původní verze exkluzivní PlayStationu 4.

Počítačové Horizon Zero Dawn je na trhu nejdéle, a tak má nepřekvapivě největší prodeje z trojice. Po PC verzi zrzky Aloy skočilo do konce posledního fiskálního roku, tedy konce letošního března, na 2,4 milionu hráčů, kteří společnosti Sony vytvořili výdělek ve výši 1,4 miliardy korun. Pro srovnání, Horizon Zero Dawn prodala k loňskému listopadu na všech platformách 20 milionů kopií.

zdroj: Sony

Prodeje Days Gone jsou důkazem, že tato hra lidi zase tolik nezajímá. Během 10 měsíců na trhu totiž udala jen 852 tisíc kopií s tržbami ve výši 525 milionů, což se v obou případech podařilo docílit i hře God of War za pouhé dva a půl měsíce. Bůh války letos od půlky ledna do konce března přilákal 971 tisíc hráčů a vydělal 605 milionů.

God of War byl stejně jako Horizon loni v srpnu na zhruba 20 milionech prodaných her, tedy toto číslo na rozdíl od Horizonu ještě nezahrnuje prodeje PC verze. Days Gone se oficiálně nepochlubilo se svým (ne)úspěchem, ale ke konci roku 2020 mělo podle šéfa studia Jeffa Rosse prodat na 8 milionů kopií.

Sony dále ukázala, kolik jí segment PC her vydělal peněz. V prvním roce 2020 to bylo „jen“ 808 milionů korun, v roce 2021 již 1,8 miliardy a prognóza pro aktuálně běžící fiskální rok je rovnou 7 miliard korun.

Tomu by měl napomoct plánovaný PC port Uncharted: Legacy of Thieves Collection, tedy kolekce remasterů her Uncharted 4: A Thief’s End a Uncharted: The Lost Legacy. Sony pro účely dalších portů loni v srpnu koupila studio Nixxes, které stojí za PC porty Tomb Raiderů, Deus Ex: Mankind Divided či Marvel’s Avengers. Tipnete si, jaké další exkluzivity Sony dostanou v budoucnu své počítačové verze?