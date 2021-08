Nové značky chceme, ale k Uncharted a Last of Us se určitě vrátíme, říká Naughty Dog

31. 8. 2021 14:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Studio Naughty Dog si většina současných hráčů spojuje se sériemi Uncharted a The Last of Us, ale pokud zapátráme dál v minulosti, zjistíme, že tým neměl vždy ve svém portfoliu jen šestákové rodokapsy a akční dramata.

Pomineme-li tu nejvzdálenější minulost (studio bylo založeno v roce 1984), nelze nevzpomenout na slavného Crashe Bandicoota, který se před časem dočkal nového pokračování od studia Toys for Bob, případně sérii akčních adventur Jak & Daxter, která vycházela v období PlayStationu 2.

V aktuálním rozhovoru pro magazín Game Informer padla řeč na to, zda si vývojáři umějí představit návrat ke starším značkám, které jsou přeci jen poněkud vhodnější pro mladší publikum. Dvojice prezidentů studia, Evan Wells a Neil Druckmann, se shodla na tom, že kdyby měl tým neomezené množství času a prostředků, určitě by to bylo zajímavé. Wells připomněl nedávný úspěch kolegů z Insomniac Games v podobě Ratchet & Clank: Rift Apart. Zároveň ale dodal, že je mu 48 a už si musí vybírat, na jakých hrách se bude podílet.

Druckmann doplnil, že po ukončení každého projektu se vývojáři dlouze zamýšlí nad tím, na čem budou pracovat příště. Zmínil, že složky s různými koncepty studia by fanouškům ukázaly, jak moc široké možnosti byly v minulosti zvažovány. Vždycky je pro autory ale důležité položit si otázku, co je láká, na čem chtějí pracovat a co by je mohlo motivovat k pokoření dalších hranic. Je to klíčové i proto, že vývoj trvá dlouho a onu inspiraci je nutno držet po celé roky produkce.

V rámci rozhovoru padl i dotaz na to, zda studio plánuje nové IP, nebo jestli se chce držet těch zavedených. Nepřekvapivou odpovědí je, že ačkoli je tvorba nových značek samozřejmě na stole, Uncharted i The Last of Us jsou natolik populární a milované série, že je v budoucnu ještě určitě uvidíme.

Naughty Dog momentálně nabírá zaměstnance na vývoj své vůbec první multiplayerové hry, patrně jde o titul s návazností na The Last of Us: Part II. To mělo, podobně jako první díl, obsahovat režim pro více hráčů, studio se ale nakonec rozhodlo jej vypustit a vytvořit zvlášť.