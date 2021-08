Naughty Dog nabírá vývojáře pro svou první samostatnou multiplayerovou hru

30. 8. 2021 15:59 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Tvůrci sérií The Last of Us a Uncharted, studio Naughty Dog, pracují na své první čistě multiplayerové hře. Ačkoliv jejich předchozí hry obsahovaly režimy pro více hráčů a dle úniků a předchozích prohlášení tušíme, že půjde o multiplayer založený na The Last of Us: Part II, který z přídavku pro hru poněkud nabobtnal, stále nejde o oficiálně oznámený projekt.

Zároveň se zdá, že nejde o hru v konečných fázích vývoje – Naughty Dog v inzerátu poptává odborníky a odbornice na programování, game design, osvětlování i na uživatelská rozhraní – a shání jich poměrně dost. Kromě toho ale studio hledá třeba i producent(k)y, což poukazuje spíše na ranější fáze projektu.