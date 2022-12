The Game Awards: Nejlepší hry let 2014–2021

5. 12. 2022 17:00 | Téma | autor: Jakub Žežule

Prestižní udílení herních cen The Game Awards 2022 startuje již v pátek 9. prosince po půlnoci. Show producenta Geoffa Keighleyho má původ v televizní anketě konané od roku 2003 pod názvem Spike Video Game Awards (VGA), která se pro ročník 2013 jen nakrátko přejmenovala na VGX, než došlo k zatím finálnímu rebrandingu na srozumitelnější The Game Awards.

Hlavní slovo v této anketě mají herní žurnalisté po celém světě, redakci Games.cz nevyjímaje. Vliv na výsledek mají však i ostatní hlasující hráči. Hlavní cenu za nejlepší hru roku si letos odnese jeden z šestice nominovaných titulů: A Plague Tale: Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarök, Horizon: Forbidden West, Stray anebo Xenoblade Chronicles 3.

Zajímavá vás, jak dopadlo hlasování na The Game Awards v minulých letech? Kdo zvítězil v ostatních anketách? Co je na jednotlivých výběrech zajímavé nebo kuriózní? Čtěte níže.

Dragon Age: Inquisition (vítěz The Game Awards 2014, DICE)

zdroj: Foto: BioWare

Nominovaní:

První ročník Game Awards odstartoval před osmi lety. Tehdejší podoba udílení cen měla výrazně nižší rozpočet a příliš jí nepomohla skutečnost, že rok 2014 byl co do kvalitních titulů z těch chudších. Za velkého soupeře Dragon Age: Inquisition se tehdy pokládala Middle-earth: Shadow of Mordor, která zaujala publikum mixem zajímavé umělé inteligenci skřetů a hratelnosti opírající se o prověřené prvky známé z arkhamovského Batmana a Assassin’s Creed.

Na příchod nového Dragon Age se spousta lidí těšila, dlužno však říci, že už v době vydání nepanovalo kolem hry všeobecné nadšení jako například v případě Skyrimu, Zaklínače 3 anebo největších hitů od Bioware. Jak brzy uvidíme, v podobných situacích obvykle v anketách vítězí originálnější tituly, často z indie produkce, což se však kupodivu tentokrát moc nedělo ani v jiných významnějších anketách.

V indie kategorii na Game Awards přitom zvítězil Shovel Knight – hra, která se od té doby stala menším kultem. Tehdy nastupující fenomén Hearthstone zase v anketě nepřekonal stigma mobilního titulu a bez jediné sošky skončili výrazní kandidáti jako Alien: Isolation nebo Wolfenstein: The New Order.

Celkově se jednalo o ročník, kde žádná z her nebodovala ve větším množství kategorií. Destiny doplatila na nevýrazný start, ačkoliv její pokračování figuruje v online kategoriích ankety dodnes. Zajímavé je umístění skvělé, ale poněkud zapomenuté Bayonetty 2, které dali hlasující přednost před pozdějším trhákem Mario Kart 8. Ten dnes ve verzi pro Switch představuje jednu z nejúspěšnějších her všech dob. Společně s Bayonettou patřil Mario Kart mezi exkluzivity pro neoblíbené Nintendo Wii U, což jeho šancím nepomohlo.

Nejočekávanější hra : Zaklínač 3

: Zaklínač 3 Nejvíc cen: Destiny (vítěz BAFTA), Dragon Age: Inquisition, Mario Kart 8, Valiant Hearts (2)

Destiny (vítěz BAFTA), Dragon Age: Inquisition, Mario Kart 8, Valiant Hearts (2) Nejvíc nominací: Call of Duty: Advanced Warfare, Dark Souls 2, Destiny, Hearthstone, Middle-earth: Shadow of Mordor, South Park: Stick of Truth (3)

Call of Duty: Advanced Warfare, Dark Souls 2, Destiny, Hearthstone, Middle-earth: Shadow of Mordor, South Park: Stick of Truth (3) Moment večera: Představení The Legend of Zelda: Breath of the Wild na Wii U

Zaklínač 3: Divoký hon (vítěz The Game Awards 2015, GDC)

zdroj: Foto: CD Projekt RED

Nominovaní:

Vítězství třetího Zaklínače se s odstupem může zdát jako jasná volba, před sedmi lety to tak však rozhodně nebylo. Jakkoliv dnes v internetových debatách a anketách vidíme Fallout 4 jako otloukánka a titul, kterému řada hráčů vyčítá odklon od základních pilířů série, na sklonku roku 2015 se ve světě našla spousta lidí, které zaujal. Pátý Metal Gear zůstane asi navěky kontroverzní z řady důvodů, protože kombinuje to nejlepší a nejhorší v historii série, dodnes však představuje hru, která rozhodně vyniká.

Zajímavá je pozice Bloodborne – hra nezískala jediné ocenění, ačkoliv dnes se pomalu skládají krvavé oběti za její návrat a najde se řada nadšenců, kteří ji stále považují za vrcholné dílo od From Software. Absence sošky je zajímavá i proto, že se exkluzivitám Sony jinak na Game Awards daří.

Bez jediné ceny tehdy skončil také například Batman: Arkham Knight.

Nejočekávanější hra : No Man’s Sky

: No Man’s Sky Nejvíc cen: Her Story, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Rocket League, Splatoon, Zaklínač 3: Divoký hon (2)

Her Story, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Rocket League, Splatoon, Zaklínač 3: Divoký hon (2) Nejvíc nominací: Zaklínač 3: Divoký hon (6)

Zaklínač 3: Divoký hon (6) Moment večera: Geoff Keighley oznamuje, že Konami nedovolilo Kodžimovi převzít jakékoliv ceny

Overwatch (vítěz The Game Awards 2016, DICE, GDC)

zdroj: Foto: Activision Blizzard

Nominovaní:

Pohled na ohlušující ticho kolem letošního pokračování Overwatche a na to, jak herní svět hodnotil příchod této nové značky od Blizzardu před šesti lety, je více než výmluvný. Overwatch měl v roce 2016 velmi silnou konkurenci už v žánru stříleček, natožpak v kategorii hra roku. Přesto v roce 2016 sbíral jednu cenu za druhou.

I tentokrát odcházel From Software bez ocenění – sošku za nejlepší RPG roku vyfoukla Dark Souls 3 obří expanze Zaklínač 3: O víně a krvi. Uncharted 4 proměnilo z osmi nominací pouze dvě. V ročníku výrazných stříleček sekundoval Overwatchi Doom, který získal ceny za nejlepší hudbu a akci. Bez ocenění tak odešly Titanfall 2 nebo Battlefield 1. Proměnit své nominace se nepodařilo ani animáku Ratchet and Clank.

Nejočekávanější hra : The Legend of Zelda: Breath of the Wild

: The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nejvíc cen: Overwatch (4)

Overwatch (4) Nejvíc nominací: Uncharted 4: A Thief’s End (8)

Uncharted 4: A Thief’s End (8) Moment večera: Autor soundtracku Doomu Mick Gordon předvádí živé číslo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (vítěz The Game Awards 2017, DICE, GDC)

Nominovaní:

Vítězství Zeldy na Game Awards v roce 2017 příliš lidí nepřekvapilo. Po Zaklínačovi přišla další zásadní evoluce open worldu, která naplnila astronomická očekávání do ní vkládaná. K tomu hra vyšla současně s prodejním trhákem v podobě konzole Nintendo Switch, na nějž přitom v době vydání byla dostupná jen hrstka her.

Největším rivalem Zeldy tak byl vlastně Mario. Jednalo se o unikátní příklad toho, kdy se do nominace na hru roku v Game Awards probojovaly hned dva kousky od Nintenda. Odyssey nakonec bodovala i v kategorii rodinných her, kde se potkala mimo jiné s Mario Kart 8: Deluxe, který dodnes válí v prodejních hitparádách. Ani napodruhé se však těmto závodům nepodařilo probojovat do hlavní kategorie.

Lehce kontroverzní byla přítomnost tehdejšího fenoménu PUBG. Hra byla v době konání akce stále v předběžném přístupu, PUBG byl však takovým hitem, že ho organizátoři do nominace pustili. ¨

Na úspěch Zeldy doplatil Horizon: Zero Dawn, jehož autoři si přes šest nominací neodnesli jedinou sošku. S prázdnou odešli i šikovní tvůrci Divinity: Original Sin 2. Resident Evil 7 pro Capcom vybojoval alespoň ocenění za nejlepší hru ve VR. Vítězové cen BAFTA, autoři What Remains of Editch Finch, si z Game Awards odnesli sošku za nejlepší příběh.

Nejočekávanější hra : The Last of Us: Part II

: The Last of Us: Part II Nejvíc cen: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Cuphead, Hellblade: Senua’s Sacrifice (3)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Cuphead, Hellblade: Senua’s Sacrifice (3) Nejvíc nominací: Destiny 2, Horizon: Zero Dawn, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey (6)

Destiny 2, Horizon: Zero Dawn, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey (6) Moment večera: Josef Fares a jeho: „Fuck the Oscars!“

Vítězové cen v roce 2017 v anketách – přehled The Game Awards The Legend of Zelda: Breath of the Wild DICE The Legend of Zelda: Breath of the Wild GDC The Legend of Zelda: Breath of the Wild BAFTA What Remains of Edith Finch Games.cz – redakce The Legend of Zelda: Breath of the Wild Games.cz – čtenáři Divinity: Original Sin 2

God of War (vítěz The Game Awards 2018, DICE, GDC, BAFTA)

zdroj: Vlastní foto autora

Nominovaní:

Souboj God of War s Red Dead Redemption 2 v mnohém připomínal ankety z roku 2013, kdy si hráči lámali hlavu nad tím, zda je lepší fenomenální open world v GTA V, nebo příběhový skvost The Last of Us. Nakonec v hlavní kategorii bodovala exkluzivita Sony. Je přitom zajímavé, že jako jediná hra na tomto seznamu dokázala zároveň vyhrát hlavní kategorii v cenách DICE, GDC a BAFTA. V konkurenci Red Dead Redemption 2 je to věru úctyhodný výkon. Hlavní kategorie na Game Awards měla také nově šest soutěžících namísto pěti.

Dvojice God of War a RDR2 bohužel naprosto pohřbila rovněž fantastického Spider-Mana, který neproměnil ani jednu ze sedmi nominací. S prázdnou odcházel i Assassin’s Creed: Odyssey, který získal hned čtyři nominace. Zajímavá je absence Fortnitu v hlavní kategorii, ačkoliv si hra odnesla sošku za nejlepší multiplayer. V minulé anketě se mezi nejlepší hry přitom probojovalo PUBG.

Po dominanci v roce 2017 se Nintendo vůbec poprvé nedostalo do hlavní kategorie, Super Mario Party ani Mario Tennis Aces neproměnily nominace a cenu za nejlepší rodinou hru jim sebral Overcooked 2. Na vině nebyl slabší rok Nintenda, ale skutečnost, že jeho největší hit Super Smash Bros. Ultimate vyšel až po oznámení nominací, a spadl tak z pohledu pořadatelů ankety do dalšího roku.

Termín vyhlášení nominovaných dodnes platí jako sporný bod konání Game Awards. Zcela degraduje smysl a relevanci ankety Golden Joystick, jejíž výsledky bývají známy již v listopadu.

Nejočekávanější hra : Neudělováno

: Neudělováno Nejvíc cen: Red Dead Redemption 2 (4)

Red Dead Redemption 2 (4) Nejvíc nominací: God of War, Red Dead Redemption 2 (8)

God of War, Red Dead Redemption 2 (8) Moment večera: Read it, boy!

Sekiro: Shadows Die Twice (vítěz The Game Awards 2019)

zdroj: Foto: FromSoftware

Nominovaní:

Rok 2019 se dá označit z pohledu Game Awards a anket obecně za jeden z nejzajímavějších, nejvyrovnanějších a vlastně i nejbizarnějších. Ačkoliv Kodžimův unikátní Death Stranding získal celkem deset nominací, přesto ho v hlavní kategorii porazila hra od From Software, a to přestože se hrám tohoto typu na Game Awards do té doby příliš nedařilo. Přitom Sekiro dodnes platí za nejvíc hardcore titul z portfolia těchto japonských autorů. O zvláštní roli Smashe vydaného v prosinci roku 2018 byla řeč výše.

Anketě tentokrát nedominoval žádný titul. Nejvíc sošek si odneslo paradoxně Disco Elysium, a to přestože nebylo nominované v hlavní kategorii. Pikantní je, že hra zvítězila nad The Outer Worlds i v kategorii nejlepšího RPG. Těžko říct, jestli náhodou The Outer Worlds nepomohla do výběru snadná zaměnitelnost s indie skvostem Outer Wilds.

Na anketě si odbylo premiéru hlasování hráčů, v němž triumfovala nintendovská exkluzivita Fire Emblem: Three Houses. Tu kritici do hlavní kategorie vůbec nepustili. Kromě toho získala sošku za nejlepší strategii roku.

Aby toho nebylo málo, ostatní ankety zamotaly mnohým hlavu ještě víc: V cenách GDC a DICE triumfovala Untitled Goose Game. Vzhledem k úspěchu Disco Elysium zůstala husí hra i Outer Wilds na Game Awards bez ocenění. Ani jednu z nominací neproměnil remake Resident Evil 2. Motorkářská exkluzivita od Sony Days Gone pak na cenách chyběla úplně, což mohlo hrát roli v následujícím smutném osudu této značky. Na Games.cz se po pěti letech shodla redakce se čtenáři a za hru roku byl svorně označen Death Stranding.

Nejočekávanější hra : neudělováno

: neudělováno Nejvíc cen: Disco Elysium (4)

Disco Elysium (4) Nejvíc nominací: Death Stranding (10)

Death Stranding (10) Hlasování hráčů: Fire Emblem: Three Houses

Fire Emblem: Three Houses Moment večera: Odhalení konzole Xbox Series X

The Last of Us: Part II (vítěz The Game Awards 2020)

zdroj: Vlastní foto autora

Nominovaní:

The Game Awards 2020 naprosto ovládlo The Last of Us: Part II, které získalo rekordní počet nominací i sošek. Jedním dechem je však třeba přiznat, že počet kategorií od dob založení ankety stoupl.

Ani Hades, který bodoval v jiných anketách, neodešel s prázdnou – z devíti nominací vybojoval dvě ceny za nejlepší akci a nejlepší indie hru. Ani jednu z pěti nominací tentokrát neproměnil Doom Eternal, který doplatil právě na úspěch Hades v kategorii nejlepší akce. Sošku za nejlepší hudbu mu zase vyfoukl remake Final Fantasy VII.

Jistou nevoli vzbuzovala malá pozornost věnovaná VR hitu Half-Life: Alyx. Někteří namítají, že sebelepší VR titul je v anketě znevýhodněn. Tvůrci Alyx tak bodovali pouze v kategorii her pro virtuální realitu. Špatně si nevedl ani Ghost of Tsushima, který získal dohromady dvě sošky, bez ocenění naopak odešli autoři Star Wars Jedi: Fallen Order, Streets of Rage 4 nebo Ori and the Will of the Wisps.

Show se konala v době vrcholící pandemie, což bylo znát i na děkovačce Neila Druckmanna z Naughty Dog. „Nemůžu se dočkat, až se s vámi obejmu a opiju,“ vzkázal dojatý vývojář svému týmu.

Nejočekávanější hra : Elden Ring

: Elden Ring Nejvíc cen: The Last of Us: Part II (7)

The Last of Us: Part II (7) Nejvíc nominací: The Last of Us: Part II (11)

The Last of Us: Part II (11) Hlasování hráčů: Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima Moment večera: Režisér Christopher Nolan uvádí vyhlášení hlavní kategorie

It Takes Two (vítěz The Game Awards 2021, DICE)

zdroj: vlastní foto autorky

Nominovaní:

Ročník 2021 patřil k těm vůbec nejvyrovnanějším, jak ostatně ukazují i výsledky z ostatních prestižních anket. Zatímco It Takes Two bodovalo na Game Awards a DICE, v cenách BAFTA si titul nejlepší hry odnesl Returnal, na GDC zase Inscryption. Situace tak lehce připomínala tu z roku 2019.

Ceny Game Awards byly zajímavé i tím, že se v nich poprvé podařilo výrazněji prosadit hrám od Microsoftu. Nejvíce cen si odnesla Forza Horizon 5, pět nominací získali Psychonauts 2, nejlepší hrou podle publika se pak stalo Halo: Infinite, byť mnozí s úšklebkem dodávají, že jeho popularita šla brzy poté strmě dolů. Paradoxně i tehdejší exkluzivita Sony s názvem Deathloop pocházela od studia, které v roce 2021 patřilo pod Microsoft.

Na přetřes opět přišlo načasování ankety, tentokrát kvůli nominaci rok starého Cyberpunku 2077, který v kategorii nejlepšího RPG porazily Tales of Arise. V hudbě ho pak podle mínění poroty zastínil NieR Replicant ver.1.22474487139.

Na cenách opět ostrouhali Insomniac Games. Jejich vysoko hodnocený Ratchet & Clank: Rift Apart neproměnil ani jednu z šesti nominací. Jedinou sošku pro Resident Evil: Village vybojovala představitelka Lady Dimitrescu Maggie Robertson.

Nejočekávanější hra : Elden Ring

: Elden Ring Nejvíc cen: Forza Horizon 5 (3)

Forza Horizon 5 (3) Nejvíc nominací: Deathloop (9)

Deathloop (9) Hlasování hráčů: Halo: Infinite

Halo: Infinite Moment večera: Josef Fares přebírá cenu za hlavní kategorii

The Game Awards 2022: Jak to dopadne tentokrát?

Nominovaní:

Jakožto členové poroty v redakci Games.cz nehodláme nijak spekulovat, jak hlasování dopadne, ale už se moc těšíme, až se na přenos podíváme. A to spolu s vámi: Konečné výsledky napínavého souboje se dozvíme na vyhlášení v ranních hodinách 9. prosince, tak se těšte na komentovaný stream!

Níže si pusťte ještě náš nedávný Fight Club na toto téma:

