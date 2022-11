God of War, Dragon Age i Fallout: Kdy a kde budete moci sledovat nové seriály podle her

18. 11. 2022 18:30 | Téma | autor: Jakub Žežule

V posledních letech zažívají seriály na motivy herních licencí bezprecedentní boom. Vedle Zaklínače, který se však (ne)pokouší být adaptací knižní předlohy, mají své televizní série například League of Legends, DOTA, Halo, Dragon’s Dogma, Resident Evil, Castlevania, Cuphead nebo Cyberpunk. A světe div se – v některých případech se dokonce jedná o poměrně zábavné pokoukání.

Streamovací služby v čele s Netflixem z podobných kousků evidentně cítí silný potenciál, a proto je oznamují jak na běžícím páse. Náš článek zaměřený na nové projekty vám pomůže se v té změti zorientovat. Na jeho konci pak narazíte na krátký přehled, které seriály si můžete pustit už dnes.

Dragon Age: Absolution (Netflix)

zdroj: Netflix

Dragon Age: Absolution bude animovaný seriál na Netflixu, na němž pracuje jihokorejské studio Reddog Culture House (The Witcher: Nightmare of the Wolf, Seven Deadly Sins). O scénář se postarala Mairghread Scott, která v minulosti pracovala například na animáku Guardians of the Galaxy a seriálech pod značkou Transformers.

V rámci zápletky Absolution navštívíme obávané impérium Tevinter, v němž se odehrává i děj chystané hry Dragon Age: Dreadwolf. Hlavní hrdinkou bude elfí žoldnéřka Miriam. Sekundovat jí bude parta hrdinů, která má v podstatě reflektovat družiny známé z herní trilogie. Trailer se točí kolem artefaktu využívajícího krvavou magii. V rámci sezóny uvidíme celkem šest epizod.

Dragon Age: Absolution startuje na Netflixu 9. prosince 2022.

Sonic Prime (Netflix)

zdroj: Netflix

Dvojice filmů se Sonicem měla v kinech obrovský úspěch, není proto divu, že se kromě třetího dílu chystá i nejedno seriálové zpracování. Pod seriálem Sonic Prime jsou podepsaní producenti nepříliš úspěšných animáků Justin Peniston, Omar Spahi a autor komiksů Duncan Rouleau. Sonic se v novém seriálu opět postaví Dr. Egmannovi (Robotnikovi), přičemž dojde i na obligátní záchranu světa a roztomilých přátel.

Tvůrci se chytili i populárního konceptu multiverza. Animační studio Wildbrain proto v souvislosti se zápletkou zmiňuje i jakýsi „shatter-verse“, který pravděpodobně odráží různorodost lokalit, které Sonic navštíví. Sonica nadabuje Deven Christian Mack (Angry Birds: Summer Madness, Lego: Ninjago).

Seriál Sonic Prime uvidíme na Netflixu 15. prosince 2022.

The Witcher: Blood Origin (Netflix)

zdroj: Netflix

Chystaný prequel netflixového Zaklínače od fanoušků příliš nadšené ohlasy nevzbudil. Podle všeho se má jednat o extrémně volnou adaptaci zaklínačského univerza.

Děj se je zasazen 1200 let před událostmi příběhu „skutečného“ Vědmáka od Sapkowského. Čtyřdílná série nabídne pohled na takzvanou konjunkci sfér a následné stvoření prvních zaklínačů, a zároveň tak představí epochu, v níž elfové nebyli utlačováni lidmi. Že to však nebyla zlatá éra, v níž létali pečení holubi do úst, je zřejmé, ostatně jinak by to byla nuda. Upoutávka tak láká především na akční scény.

V jedné z hlavních rolí se představí slavná herečka Michelle Yeoh (Tygr a drak, Všechno, všude, najednou). Minisérii Blood Origin si vzala na starost šéfka netflixového Zaklínače Lauren Schmidt Hissrich a scénárista Declan de Barra, který se podílel na jeho scénáři.

Série startuje na Netflixu 25. prosince 2022.

The Last of Us (HBO Max)

zdroj: HBO

Seriál The Last of Us podle stejnojmenné videohry vydané průvodně v roce 2013 je asi nejočekávanějším kouskem z celého seznamu. Spolupráce Neila Druckmanna z Naughty Dog s tvůrcem seriálu Černobyl Craigem Mazinem se v produkci HBO opírá o úctyhodný rozpočet více než 10 milionů dolarů na jednu epizodu a hereckou dvojici, kterou tvoří Pedro Pascal (Hra o trůny, Mandalorian, Narcos) a Bella Ramsay (Hra o trůny, Jeho temné esence). Seriál bude do velké míry sledovat děj první hry, scénáristé pro něj však přichystali i nový materiál.

O hudbu se opět postará Gustavo Santaolalla, jehož hudební rukopis vedle obou dílů The Last of Us mimochodem slyšíte třeba i ve zmíněných Narcos. V nových rolích se představí hlavní herci z původní herní předlohy Troy Baker a Ashley Johnson. Marlene si zahraje její dabérka Merle Dandrige.

The Last of Us má na HBO Max premiéru 15. ledna.

Twisted Metal (Peacock)

zdroj: tisková zpráva

Oznámení seriálové adaptace bláznivé automobilové řežby Twisted Metal mnohé překvapilo, Sony se ale v expanzi na televizní obrazovky nedrží zkrátka. Jednoduchá zápletka připomene Šíleného Maxe. Hlavním hrdinou má být řidič, který se snaží v postapokalyptickém světě doručit záhadnou zásilku. Na své divoké cestě si bude muset poradit s nájezdníky a bandity.

Anthony Mackie (Falcon z marvelovského univerza, Půjčovna masa) se v seriálu objeví jako John Doe, kromě něj uvidíme i Thomase Hadena Johna (Sandman ze Spider-Mana 3) coby Agenta Stonea. Roli ikonického klauna jménem Sweet Tooth si v seriálu střihne zápasník Joe Seanoa a hlas mu propůjčí Will Arnett (Lego Batman, Bojack Horseman).

Natáčení seriálu skončilo letos v srpnu. Twisted Metal se momentálně nachází v postprodukční fázi, dočkat bychom se tak měli příští rok. Odvysílat by jej v Česku podle všeho měla streamovací služba SkyShowtime , která k nám dorazí v únoru 2023. Kdy vyjde samotný seriál, se zatím neví.

ARK: The Animated Series (?)

zdroj: Studio Wildcard

Animovaný seriál na motivy úspěšné online hry ARK: Survival Evolved se může pochlubit především v rámci tohoto seznamu bezkonkurenčním obsazením. Mezi dabéry nechybí Gerard Butler, Vin Diesel, Elliot Page, Monica Bellucci, Michelle Yeoh, Jeffrey Wright, Karl Urban a další zkušené osobnosti, kteří rozhodně nepatří mezi béčka.

Dvojice autorů ze studia Wildcard Jeremy Stieglitz a Jesse Raczak na výrobě projektu spolupracuje mimo jiné přímo s Vinem Dieselem, který se jako velký fanoušek hry podílí na přípravě druhého dílu. Seriál ARK má mít 14 třicetiminutových epizod v režii zkušeného Jaye Olivy (Batman: Návrat Temného rytíře).

Oficiální popisek zní: „ARK: The Animated Series zachycuje příběh záhadné prehistorické země obývané dinosaury a dalšími vyhynulými tvory, kde lidé z různých historických epoch procitají k životu. Když se po tragédii australská paleontoložka z 21. století Helen Walker probouzí v ARKu, musí se naučit přežít a najít nové spojence, nebo zemřít rukou nelítostných náčelníků, zatímco se snaží objevit skutečnou povahu podivného nového světa.“

Seriál ARK měl vyjít ještě letos, patrně ale sklouzne do roku 2023. Otazníky se vznáší i nad streamovací platformou. Server JustWatch uvádí HBO Max, oficiálně to však potvrzeno nebylo.

Fallout (Amazon)

zdroj: Amazon Prime Video

Očekávání budí i další chystaný seriál z postapokalyptické budoucnosti. U kormidla seriálového Falloutu stojí Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel a poslední filmový Tomb Raider) a Graham Wagner (Kancl, Silicon Valley). Na seriálu dále pracují i manželé Lisa Joy a Jonathan Nolanovi, kteří společně připravili populární seriál Westworld. Jonathan kromě toho spolupracoval se svým slavnějším bratrem Christopherem na řadě jeho filmů (Interstellar, trilogie Temný rytíř).

V hlavních rolích Falloutu se představí Walton Goggins (Osm hrozných, Nespoutaný Django) a Ella Purnell (Jinx v seriálu Arcane). Nebude chybět ani agent Cooper z Městečka Twin Peaks Kyle MacLachlan. Kromě námětu se o ději ví bohužel zatím jen pramálo, oficiální obrázek naznačuje přítomnost neznámého Vaultu 33.

Natáčení seriálu začalo letos v červenci, točí se v Utahu, New Yorku a New Jersey. Je možné, že seriál Fallout na Amazonu uvidíme někdy v druhé polovině příštího roku.

God of War (Amazon)

zdroj: foto: Sony Santa Monica

Sony oznámila investorům chystanou televizní adaptaci megahitu God of War v květnu 2022. O projektu toho dosud bohužel moc nevíme. Zdroje serveru Deadline tvrdí, že v tvůrčím týmu jsou autoři populárního seriálu Expanze Mark Fergus a Hawk Ostby, s nimiž má spolupracovat tvůrce seriálu Kolo času Rafe Judkins.

Série vznikne ve spolupráci s divizemi PlayStation Productions a Sony Pictures Television, které Sony sestavila za účelem expandování do filmových a seriálových odvětví zábavního průmyslu. Podle všeho se má jednat o hraný seriál.

Horizon: Zero Dawn (Netflix)

zdroj: Foto: Guerrilla Games

PlayStation Productions a Sony Pictures Television spolupracují na seriálovém zpracování Horizonu s Netflixem. V srpnu 2022 vyplavala nová informace, že sérii bude mít na starosti tvůrce populárního netflixového seriálu Umbrella Academy. Další detaily v tuto chvíli neznáme.

Gears of War (Netflix)

zdroj: foto: The Coalition

Snaha uvést na velké plátno slavnou akční řežbu Gears of War trvá již poměrně dlouho, hraný celovečerní snímek chce po sérii průtahů dovést do konce Netflix. Kromě něj chystá i animovaný seriál, oba projekty přímo ve spolupráci s herním studiem The Coalition.

Detaily nejsou známy, samotný Netflix píše na svých stránkách pouze: „Gears of War sleduje jednotku Delta Squad, nesourodou partu pěšáků, která svádí smrtící boj s hordou Locustů, monstrózní rasou geneticky upravených lidí z podzemí. Pod vedením zneuznaného seržanta Marcuse Fenixe se posádka utkává s nepřáteli na stále nepřátelštější planetě Sera.“

Gears of War by měly být animovaným seriálem pro dospělé. Datum premiéry zatím není znám.

Onimusha (Netflix)

It's your first look at ONIMUSHA, an anime based on CAPCOM's legendary game. Created by Takashi Miike and Shinya Sugai from Sublimation, with Musashi Miyamoto modeled after Toshiro Mifune #TUDUM#TUDUMjapan#ONIMUSHA#鬼武者 pic.twitter.com/oeX6FO2hWS — Netflix Anime (@NetflixAnime) September 25, 2022

Oznámení anime seriálu na motivy samurajské akční řežby, jejíž vrchol přišel v éře PlayStationu 2, mnohé překvapil. Výrobu mají na starosti Šinja Sugaj a Takaši Miike ze studia Sublimation, které má na svědomí i mizerný seriál Dragon’s Dogma. Předlohou hlavního hrdiny připravovaného seriálu Musašiho Mijamota je Toširo Mifune, hvězda samurajských klasik jako Sedm samurajů, Krvavý trůn nebo Jódžinbó.

Shrnutí zápletky zní následovně: „Na začátku období Edo Musaši již není žádným mladíkem. Vydává se na cestu s legendární rukavicí Oni porazit Genmu.“ Poslední výraz odkazuje na démonické nepřátele ze hry.

Kdy Onimusha vyjde, se zatím neví, první obrázky staví na obdiv pěkně zpracované prostředí Japonska.

Castlevania: Nocturne (Netflix)

zdroj: Netflix





Seriál Castlevania měl u řady fanoušků velký úspěch a do jisté míry mu vděčíme za současný boom herních licencí v animované tvorbě na Netflixu. Hlavními hrdiny Nocturne jsou Richter Belmont a Maria Renard. Jak si fanoušci Castlevanie určitě vybaví, jedná se o hlavní postavy her Castlevania: Rondo of Blood a kultovního dílu Castlevania: Symphony of the Night, který je většinou označován za vůbec nejlepší.

Děj Castlevanie: Nocturne se bude odehrávat v době Velké francouzské revoluce. Návrat upírských postav jako Dracula anebo Alucard, respektive jejich dabérů Grahama McTavishe a Thea Jamese, dosud potvrzen nebyl, dá se však očekávat vzhledem k událostem zmíněných her. Seriál opět vyrobí studio Powerhouse Animation.

Datum vydání neznáme, rok 2023 ale v tomto případě nezní jako utopie.

Tomb Raider (Netflix)

zdroj: Square Enix

Animovaný seriál na motivy slavné značky s archeoložkou Larou Croft byl oznámen již v lednu 2021. Netflix projekt popisuje jako „cestovatelské dobrodružství“. Hlavní scénáristkou je Taša Huo, režii si vezme na starosti Joey Soloway. Postavu Lary v seriálovém zpracování namluví Hayley Atwell (Peggy v marvelovských filmech s Kapitánem Amerikou).

Kromě ní se v příběhu znovu potkáme s hackerem Zipem, známým hlavně z „Legends ságy“. Earl Baylon, který namluvil postavu Jonaha v poslední trilogii, si svou roli zopakuje i v chystaném animáku. Seriál má spojovat (či možná spíše ignorovat?) časové roviny všech dosavadních Tomb Raiderů. Animaci má na svědomí Powerhouse Animation Studios, které stojí i za úspěšnou Castlevanií.

Datum premiéry stanoveno není, podle všeho bychom se ale seriálu Tomb Raider mohli dočkat už příští rok.

Splinter Cell (Netflix)

Here's your first look at the Splinter Cell animated series, an adaptation of the bestselling @Ubisoft game.



Derek Kolstad, creator of the John Wick franchise, is onboard to write the series.

#GeekedWeek pic.twitter.com/c3vjJV0wfR — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Animovaný seriál o špiónovi Samu Fisherovi byl představen minulý rok. Fanoušky tehdy potěšila i skutečnost, že hlavním scénáristou je tvůrce Johna Wicka Derek Kolstad. Ten prozradil, že každá sezóna bude samostatná, výjimku představuje evoluce hlavní postavy.

Netflix si objednal dvě série po osmi epizodách o délce dvaceti až třiceti minut. O dabérech nevíme zatím nic

Čekáme i na datum premiéry. Kolstad v březnu 2021 odhadoval, že do doby uvedení na streamovací službu uplyne osmnáct měsíců až dva roky. Je tedy slušná šance, že Spinter Cell uvidíme již v roce 2023.

Knuckles (Paramount+)

zdroj: Paramount Pictures

Příprava seriálové odbočky s červeným ježkem Knucklesem, kterého kromě hráčů znají i diváci letošního hraného filmu Ježek Sonic 2, byla oznámena letos v únoru. Vrátit by se měl Idris Elba, který Knucklese nadabuje i tentokrát. Na rozdíl od Sonic Prime, který dorazí letos na Netflix, bude zatím nepojmenovaná odbočka s Knucklesem hraným seriálem se CGI triky a vyjde na Paramount+ (u nás bude nabídka služby v rámci SkyShowtime, která k nám dorazí v únoru).

Datum vydání samotného seriálu zatím oznámeno nebylo. Šéf Paramount Pictures Brian Robbins však v rozhovoru pro Variety zmínil, že děj seriálu připraví půdu pro třetího Sonica a fanoušci mohou čekat spoustu easter eggů.

Sonic 3 přijde do kin 20. prosince 2024, Knucklese nejspíše tedy uvidíme nedlouho předtím.

Assassin’s Creed (Netflix)

zdroj: Ubisoft

O připravovaném hraném seriálu s asasíny se toho ví zatím velice málo. O tom, že Ubisoft ve spolupráci s Netflixem připravuje hraný seriál, se veřejnost poprvé dozvěděla na konci roku 2020. V rámci letošní zářijové předváděčky Ubisoftu herní producent Marc-Alexis Côté přiznal, že ačkoliv výroba série Assassin’s Creed pokračuje, je stále v poměrně raném stádiu.

Seriál má na starosti Jeb Stuart, scénárista klasik jako první Smrtonosná past anebo Uprchlík, který pro Netflix vede natáčení o poznání méně oblíbeného seriálu Vikings: Valhalla.

Final Fantasy (Netflix?)

zdroj: Square Enix

V roce 2019 oznámila produkční společnost Hivemind (Expanze, Zaklínač), že ve spolupráci se Sony Pictures Television vyvíjí hraný seriál na motivy MMORPG Final Fantasy XIV. Producent a scénárista Jake Thornton v říjnu 2020 na Twitteru potvrdil, že sérii skutečně mají v plánu, ale pandemie jim plány nedovoluje uskutečnit.

Od té doby se žádný znatelný posun nekonal. Před rokem se pro změnu šuškalo o tom, že Netflix ve spolupráci se Square Enixem plánuje vydat anime na motivy her Final Fantasy VII a Kingdom Hearts. Nic z toho od té doby oficiálně potvrzeno nebylo.

Vzhledem k popularitě značky je však spíše otázkou času, kdy nějaký nový seriál se značkou Final Fantasy vyjde.

Devil May Cry (Netflix)

zdroj: Electronic Arts

Netflixové anime Devil May Cry bylo poprvé oznámeno v roce 2018 a nijak nesouvisí se seriálem z roku 2007. Výrobu má na starosti tým Adiho Shankara mající na svědomí úspěšnou Castlevanii. Scénář pro první sérii byl dokončen na konci roku 2021, produkce se měla rozběhnout letos pod dohledem producenta prvního a čtvrtého dílu DMC Hirojukiho Kobajašiho.

Shankar pro IGN potvrdil, že se v seriálu kromě Danteho objeví i jeho bratr a věčný rival Vergil společně s kráskou Lady. Sezóna má mít osm dílů, počítá se však, že nezůstane jen u jedné řady.

Datum premiéry není známo, DMC by ale mohlo stihnout rok 2023.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix & Far Cry (Netflix)

Breaking news! @Ubisoft allowed me to create a new Universe for them that acts as a “Blood Dragon remix” of all Ubisoft properties ... think Captain N: The Game Masters but good ... or the Bootleg Universe short films without copyright infringement! 1/3 pic.twitter.com/FuwZZji2J7 — Adi Shankar (@adishankarbrand) June 11, 2021

Tým producenta Adiho Shankara si díky úspěchu Castlevanie vydobyl silné renomé a kromě Devil May Cry momentálně připravuje i volnou adaptaci vtipné recesistické střílečky Far Cry: Blood Dragon ve stylu akčních filmů osmdesátých let. Seriál Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix se má odehrávat v kyberpunkvé dystopii v roce 1992. Datum premiéry neznáme. Kromě toho Netflix chystá ještě jednu nějak nespecifikovanou animovanou adaptaci značky Far Cry.

PlayerUnknown’s Batlegrounds (Netflix)

zdroj: tisková zpráva

Další z projektů producentského týmu Adiho Shankara má být volně inspirován universem hry PUBG. Seriál byl oznámen minulý rok a neví se o něm prakticky nic. Se Shankarem na něm pracuje majitel práv na PUBG, vydavatelství Krafton.

Shankar ve svých prohlášeních nešetří kritikou předchozích pokusů o herní adaptace, do kterých se pouštěl Hollywood. V souvislosti s PUBG například prohlásil: „Pro mě znamená tento projekt další krok v opravování spáleného mostu mezi herním průmyslem a Hollywoodem.“

Kdy seriál uvidíme, se ještě neví.

Hyper Light Drifter (Netflix)

zdroj: tisková zpráva

Zatím poslední z ohlášených projektů, které má na starosti producentský tým Adiho Shankara. Ten spolupracuje na výrobě s autorem hry Hyper Light Drifter Alexem Prestonem a jeho společností Heart Machine.

Projekt byl oznámen v roce 2019 a herní předlohou bude podle všeho jen volně inspirován.

Mass Effect (Amazon)

zdroj: Vlastní foto autora

Práva na seriálový Mass Effect si zajistil Amazon na sklonku roku 2021, od té doby je však ticho po pěšině. O roli v projektu vyjádřil v rozhovoru pro GamesRadar zájem „odcházející zaklínač“ Henry Cavill.

Brothers in Arms (?)

zdroj: Gearbox

V dubnu 2020 přinesl server Hollywood Reporter nečekanou zprávu, že Gearbox Entertainment připravuje ve spolupráci se scenáristou Scotten Rosenbaumem (Královna jihu) televizní seriál na motivy herní značky zachycující osudy vojáků za druhé světové války. Tématem her Brothers in Arms byl osobnější a lidštější tón, který je odlišoval od akčněji laděné konkurence.

Do tvůrčího týmu mají patřit i Richard Whelan a Jean-Julien Baronnet, kteří spolupracovali i na mizerném filmu Assassin’s Creed. Od doby oznámení jsme se však nedozvěděli nic nového.

