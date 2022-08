Překvapení se nekoná, příšerný seriál Resident Evil byl zrušen

30. 8. 2022 13:48 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Netflix se s nadšením pustil do seriálových adaptací počítačových her. A zatímco animovaným seriálům se daří skvěle, ty hrané krapet pokulhávají. Důkazem je například nedávný Resident Evil, který na diváky rozhodně pozitivní dojem neudělal. Drtivé hodnocení 1,4 na stránce Metacritic rozhodně není něčím, čím by se tvůrci mohli chlubit. A nejde pouze o fanouškovské recenze, i kritici uštědřili seriálu sotva průměrnou známku. Není se tak čemu divit, že se streamovací platforma rozhodla nepouštět do natáčení druhé série.

V době své premiéry si přitom seriál vedl dobře. Tehdy streamovací službu ovládl seriál Stranger Things, i přesto zvládl Resident Evil obsadit druhé místo v top 10 nejsledovanějších pořadů na Netflixu. Špatná kvalita jak scénáře, tak i výpravy ovšem vedly k tomu, že jen o dva týdny později už nebyl ani ve vybrané top desítce.

Není to poprvé, co to Netflix zkouší se značkou Resident Evil – loni vyšel animovaný seriál s podtitulem Infinite Darkness. I ten si odnesl mizerná hodnocení, ovšem ani zdaleka ne tak špatná jako v případě nedávného hraného seriálu.

Je otázka, jestli se ještě někdy dočkáme adaptace Resident Evilu. Otazník visí i nad tím, jaká bude kvalita chystaného filmu podle hry Bioshock. Ten podle všeho bude režírovat Francis Lawrence, pod jehož taktovkou vznikla například série Hunger Games nebo Já, Legenda. Tak snad to bude lepší než Resident.