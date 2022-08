Filmový BioShock natočí režisér Já, legenda a napíše scenárista Blade Runnera

26. 8. 2022 10:10 | Novinky | autor: Adam Homola

Film podle BioShocku právě našel jak režiséra, tak scenáristu a je zřejmě mnohem blíž realizaci, než bychom čekali. Snímek natočí režisér Francis Lawrence a o scénář se postará Michael Green, jak oznámil přímo Netflix.

Green napsal povedeného Logana, stylovou Smrt na Nilu i skvělého Blade Runnera 2049. Podílel se ale i na scénářích k poněkud horším filmům: Díky jeho peru vznikli Vetřelec: Covenant, Expedice: Džungle nebo třeba oblíbený otloukánek Green Lantern.

Francis Lawrence zase natočil tři díly Hunger Games, Já, legenda, Červenou volavku, Vodu pro slony, Constantine, Slumberland a teď točí The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. Z pozice výkonného producenta se podílel třeba na seriálu See.

BioShock je tak, zdá se, v poměrně dobrých rukách. Což ale nemusí znamenat vůbec nic. Stačí si vzpomenout třeba na filmové adaptace Prince z Persie, Warcraftu nebo Assassin’s Creed. Tam stáli za kamerou a vlastně i před ní taky velice schopní lidé – a jak to dopadlo!

zdroj: Archiv

Dojde někdy na zfilmování vizuálně výrazně zajímavějšího Infinite?