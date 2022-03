Druhá sezóna The Cuphead Show! dorazí v létě

Před dvěma týdny měl na Netflixu premiéru animovaný seriál na motivy populární plošinovky Cuphead . Pro všechny příznivce trampot Cupheada a Mugmana mám dobrou zprávu: Podle oficiálního účtu Netflix Geeked se totiž The Cuphead Show! dočká druhé sezóny, a to letos v létě.

Navíc ani druhá část nebude tou poslední, podle lednové tiskové zprávy si Netflix objednal 36 přibližně 11minutových epizod naráz, které teď vydává natřikrát. V této chvíli se tak můžete těšit i na třetí sezónu, která by taktéž měla dorazit do konce letošního roku. Jestli se ale dočkáme i série s pořadovým číslem čtyři, to ukáže až čas.

THE CUPHEAD SHOW IS OFFICIALLY RENEWED FOR SEASON 2!!! AND IT'S COMING THIS SUMMER! pic.twitter.com/gIam56ARp2