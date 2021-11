Seriál Arcane podle League of Legends je naprosto vynikající

23. 11. 2021 17:00 | Popkult | autor: Alžběta Trojanová

Přiznám se, že i přes svoji nesmírnou popularitu šlo League of Legends vždycky mimo mě. Znám základní princip tohohle legendárního zástupce žánru MOBA, ale že bych vám vyjmenovala aspoň ty nejznámější hrdiny? Ani náhodou.

Když se tak na Netflixu objevil seriál Arcane, který se odehrává právě ve světě League of Legends, nechalo mě to naprosto chladnou. Jeden líný večer jsem si ze zvědavosti pustila první díl, jen abych zkonstatovala, že je to ukrutná nuda a nemá moc smysl pokračovat. Ano, úroveň animace byla fantastická, úplně někde jinde, než je u Netflixu běžné, ale příběh se vlekl zoufale pomalu, postavy byly ploché a představené drama působilo jako taková ta otřepaná klasika o třídní nespravedlnosti.

Druhý díl jsem si pustila bezděky, jen aby mi hrálo něco na pozadí během brouzdání Redditu. Jenže on okamžitě nabral úplně jiné tempo, představil další postavy a hlavně začal rozvíjet podstatně zajímavější konflikty. A já náhle byla zaháčkovaná.

Seriál Arcane na Netflixu | zdroj: Foto: Netflix

Proč se tvůrci rozhodli pro tak nudný začátek, je mi trochu záhadou, hlavně když by se všechny události pilotu daly shrnout zhruba do 10 minut a klidně vecpat do narativu druhého dílu. Ať už bylo za touhle zvláštní scenáristickou volbou cokoliv, jsem ráda, že mě nepovedený první díl úplně neodradil. Arcane je totiž trefa do černého.

Příběh sice ve své podstatě zůstává prostý a neuhýbá ze zajetých kolejí tradičních problémů komplikovaných rodin, ambicí či morálních dilemat, jenže na rozdíl od jiných seriálů tu všechny postavy mají jasně definované motivace. Chovají se tak, jak byste čekali, ne podle toho, co zrovna vyžaduje scénář. A to je ve světě seriálové tvorby bohužel docela vzácné.

Tvůrci si, a to mě příjemně překvapilo, velmi vkusně poradili i s postavou Jinx. Její schizofrenická osobnost ve stylu Harley Quinn by pod jiným vedením mohla působit vrcholně otravně, v Arcane ji ale dokázali podat zajímavě a citlivě.

Animaci už jsem chválila, ale musím se k ní ještě vrátit: Kreativní střídání stylů tu není jen na okrasu, ale pomáhá s orientací ve vyprávění a přináší originální zkratky. Kromě samotné vizuální stránky se Arcane navíc může chlubit i fantastickými hereckými výkony, které překvapí svou upřímností.

O animaci se postaralo pařížské studio Fortiche Production. Pokud jste fandové hry, nejspíš jste o něm slyšeli, protože má už přes deset let na triku filmečky a videoklipy pro vývojáře z Riotu. Před dekádou si herní studio tyhle animátory vybralo, protože měli oproti jiným tvůrcům unikátní přístup, a jak je vidět, nic se za tu dobu nezměnilo. Právě naopak, Arcane svou kvalitou překonává většinu konkurence.

O to víc mě mrzí, že momentálně není možné dohledat nějaký detailní pohled pod pokličku, jak na seriálu Fortiche Production pracovali, tedy kromě rozhovoru na Mashable (mimochodem, tvůrci nepoužili žádný systém motion capture, což se mi těžko věří vzhledem k tomu, jak skvěle pohyby vypadají). Třeba se dočkáme časem.

Arcane momentálně sedí na hodnocení 9.4 na iMDB, a jde tak o jeden z nejlépe hodnocených seriálů, které na Netflixu najdete. A já se nedivím. Na druhou stranu mám trochu obavy, že potom, co vám tu seriál vychválím až do nebe, budete možná lehce zklamaní. Zkuste tak svoje představy trošku krotit, protože jak jsem už psala, hlavní příběh je taková klasika, která moc ničím nepřekvapí, zkrátka „jen“ dobře funguje, nikde se nezadrhává a kromě prvního dílu šlape jako namazaný stroj, který především po prvních třech dílech nabere slušné obrátky.

Po tolika seriálových zklamáních poslední doby (ať už jde o Kolo času, nebo třeba Nadaci) je příjemné narazit na kousek, který ví, co chce vyprávět, a jde si za tím, kormidlovaný nesmírně šikovnými tvůrci. Seriál navíc vyšel s českým dabingem, který je vcelku slušný, jenom vás tradičně připraví o přízvuky některých postav a nabídne legrační splácané názvy, jako je například „magijádro“ (v originále „hexcore“).

Arcane je zkrátka skvělý zážitek. Nenechte se odradit rozvleklým prvním dílem, s každým dalším je to jen lepší a lepší. Pokud seriálu tahle trajektorie vydrží, máme se u nedávno oznámené druhé série rozhodně na co těšit.