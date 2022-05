Horor The Callisto Protocol už nespadá do reálií PUBG

28. 5. 2022 10:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Glen Schofield, výkonný producent hry Dead Space, už několik let pracuje na dalším sci-fi hororu The Callisto Protocol. Ten byl od začátku zajímavý mimo jiné tím, že byl zasazen do univerza battle royale PlayerUnknown’s Battlegrounds neboli PUBG, a to díky vydavatelství Krafton, pod nějž obě hry spadají.

Na první pohled to ale nebylo nijak znát. Hra se odehrává v budoucnosti na měsíci Jupiteru a točí se okolo muklů a děsivých monster, která jim půjdou po krku. Přesto tu s PUBG měla být jistá spojitost, měli jsme se jednoduše nacházet dál v časové linii a narážet na odkazy na popularizátora multiplayerového žánru.

Ale to už teď neplatí. Sám Schofield na svém Twitteru oznámil, že The Callisto Protocol již nezapadá do univerza PUBG. Hra se natolik rozrostla, že propojení přestalo dávat smysl, a horor tak má svůj vlastní svět, příběh i celé univerzum. Schofield ale ubezpečuje fanoušky PUBG, že nějaká překvapení si přeci jen nechávají – že by pár easter eggů?

The Callisto Protocol by měl vyjít letos na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S. V průběhu června se o hře dozvíme víc díky exkluzivnímu pokrytí od Game Informeru.