Tvůrci Dead Space se vrací se sci-fi hororem The Callisto Protocol

12. 12. 2020 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pamatujete si na Dead Space, sci-fi horor inspirovaný Vetřelcem odehrávající se na klaustrofobické lodi plné mimozemšťanů, které zastavilo pouze postupné odkrajování jejich končetin speciální zbraní? Tvůrce hry, Glen Schofield, rozhodně není jen tak někdo, když se navíc zasloužil o založení studia Sledgehammer Games, s nímž se podílel na hrách ze série Call of Duty jako Black Ops, Modern Warfare 3, Advanced Warfare a WWII.

Schofield nyní představil své další studio Striking Distance a rovnou ukázal i nový projekt, s nímž se vrací ke svému životnímu dílu. The Callisto Protocol je totiž rovněž sci-fi horor, z jehož ukázky mrazí docela podobným způsobem jako ze samotného Dead Space.

Příběh hry vás přenese časem 300 let do budoucnosti na Jupiterův měsíc Callisto, kam je situovaná věznice Black Iron s maximální ostrahou. Z vás se stává nešťastný „nájemník“ tohoto komplexu, který sdílíte nejen s dalšími provinilci nejtěžšího kalibru, ale i jinými nebezpečnými bytostmi a stroji.

V působivém traileru můžeme vidět poblázněného hlídacího robota, který se vážně netváří přátelsky, stejně jako tvář jakéhosi humanoidního mimozemšťana či zmutovaného člověka, který si s pomocí chapadel pochutnává na nebohém trestanci.

zdroj: Krafto

Zvláštní je, že si z toho dozorce sedící za kamerami nedělá těžkou hlavu. Buď mu na osudech vězňů skutečně vůbec nezáleží a je si jistý svou vlastní bezpečností, nebo jsou hrůzná monstra a nekontrolovatelní roboti součástí trestu. Jak jinak si vysvětlit jeho klidné chování a fakt, že transportní loď do věznice zřejmě přiváží další mukly?

O hororu The Callisto Protocol se máme dozvědět víc 17. prosince v 19:00 na Discordu studia. Nicméně tvůrci se už teď svými ambicemi vážně netají. Svou hru popisují jako akční horor nové generace s pohlcujícím vyprávěním, který si dává za cíl nastavit novou laťku interaktivním hororům.

Sám Glen Schofield pak říká následující: „Vybudovali jsme studio světové třídy plné nadšených vývojářů, kteří se vrhají do jednoho z našich nejoblíbenějších žánrů – survival hororu. Chystáme se vytvořit jednu z nejděsivějších her všech dob a nemůžeme se dočkat, až vám o The Callisto Protocol povíme víc v příštím roce.“

The Callisto Protocol je v tuto chvíli v plánu pro rok 2022. O platformách zatím nepadlo jediné slovo.