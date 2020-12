Vin Diesel strávil přes tisíc hodin hraním ARKu

15. 12. 2020 14:54 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vin Diesel není v herním světě žádným nováčkem. Objevil se například v městské akci Wheelman, kde brázdil ulice Barcelony, ještě známější je pak jeho role ve dvojdílné sérii Chronicles of Riddick od studia Starbreeze.

Minulý týden během udílení cen The Game Awards došlo k překvapivému odhalení pokračování hry ARK: Survival Evolved. Trailer, který oznámení doprovázel, ukázal, že právě Diesel bude v novém díle hrát zásadní roli. Jak to ale vypadá, jeho zapojení do kreativního procesu je mnohem výraznější.

Studio Wildcard, které má značku ARK na svědomí, ve zprávě pro magazín PC Gamer uvedlo, že Diesel se na hře nepodílí jen skrz motion capture nebo propůjčení svého charakteristického hlasu, ale má v rámci projektu výkonnou pozici.

Je totiž výkonným producentem nejen hry, ale i chystaného animovaného seriálu na její motivy. Oficiálně byl jmenován prezidentem pro kreativní konvergenci. Je na to docela slušně vybaven, protože podle vývojářů ve hře strávil přes tisíc hodin. Studio Wildcard dodává, že díky množství času, který Diesel hraní ARKu věnoval, je velmi blízce seznámen s jeho fungováním a dává vývojářům přímou zpětnou vazbu pro vývoj pokračování.

V tuto chvíli bohužel o nové hře mnoho nevíme. Opět se v ní bude mísit prehistorická a sci-fi estetika, opět má jít o multiplayerový titul zaměřený na přežívání v nehostinném světě, crafting a budování základen. Termín vydání je stanoven na rok 2022, kromě PC bude mít druhý ARK konzolovou exkluzivitu na Xboxu Series X a S.

Hvězda filmové série Rychle a zběsile je vášnivým hráčem i nad rámec ARKu. V minulosti se vyznal ze své lásky k World of Warcraft, moře času utopil i u stolních Dungeons & Dragons.