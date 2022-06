Recenze seriálu Halo - potenciál brzdí špatná rozhodnutí

30. 5. 2022 17:00 | Popkult | autor: Alžběta Trojanová

Televizní zpracování herní série Halo nemělo snadný start. Zájem byl, ale produkce se roky točila v kruzích a režiséři, producenti i showrunneři se střídali jak na běžícím páse. Kolem roku 2013 byl v projektu jednu dobu zainteresovaný sám Steven Spielberg, ale nic naplat, Halo se octlo v takzvaném produkčním pekle a zdálo se, že nejspíš nikdy nespatří světlo světa.

V loňském roce nakonec celý projekt skončil na stole nově vznikající streamovací služby Paramount+, která se rozhodla konečně vše dotáhnout do konce. Z Halo měl být tahák, co nabere první vlnu diváků (troufám si tvrdit, že za tímhle rozhodnutím stál i nebývalý úspěch Zaklínače od konkurenčního Netflixu). A jak se zdá, povedlo se. Halo už teď dostalo zelenou na druhou sezónu.

Musím říct, že mě tohle rozhodnutí překvapuje, ve výsledku jsem ale vlastně ráda. Televizní Halo má totiž neobyčejný potenciál. Jen škoda, že byl ve své televizní premiéře pohřebený pod spoustou špatných rozhodnutí.

Vezměte si už jen první díl. Vše tu sledujeme z pohledu rebelské teenagerky Kwan Ha. Chápu záměr: Díky tomu je možné snadno doplnit vzdělání i lidem, co jsou světem Halo naprosto nepolíbení. Zjistíte, že lidstvo bojuje proti agresivním mimozemšťanům, co si říkají Covenant, a že jedinou nadějí jsou supervojáci z programu Sparťan, kam spadá i hlavní hrdina Master Chief.

Problém je, že celá dějová linka s Kwan, která se táhne napříč první sérií, je neobyčejně nudná. Nutnost najít sama sebe, postavit se komicky zápornému vedení, po cestě najít přátele… Už usínáte? Navíc to všechno vypadá jak z úplně jiného seriálu (pamatujete na díly Hvězdné brány, kdy se členové SG-1 dostali na nějakou středověkou planetu?).

zdroj: Paramount+

To příběh Mastera Chiefa je mnohem zajímavější navzdory tomu, že seriálový hrdina je podstatně víc emo než jeho herní předloha. V seriálu uvidíte, jak Chief dostane svoji parťačku, umělou inteligenci Cortanu, dozvíte se něco o minulosti celého sparťanského programu a užijete si fantastickou záporačku doktorku Halsey. A samozřejmě nechybí ani dávné artefakty vedoucí k tajemnému vesmírnému kruhu, podle kterého dostala předloha svůj název.

Seriál přišel také se zcela novou postavou. Ačkoliv je Makee lidská žena, pracuje momentálně pro Covenant, a tak díky tomu dostaneme vhled i do světa těchto nepřátel. Osobně mě příběh Makee bavil, jen se přiznám, že mě trochu rozesmávají její odbarvené vlasy, perfektní sestřih a make-up. Pořád nemůžu vyhnat z hlavy představu covenantského kadeřníka, který skladuje zásobičku rtěnek a řasenek pro svoji lidskou kamarádku.

zdroj: Paramount+

Celkově jsem ve svém vztahu k seriálu rozpolcená. Některé epizody jsou fantastické s výbornou produkcí. Akce vypadá většinu času parádně, dokonce i občasné záběry z pohledu první osoby, co pomrkávají na hráče předlohy, tu fungují na výbornou.

Brnění a zbraně vypadají solidně, ne jako levný cosplay. Snad jen škoda, že trochu postrádají pocit těžké váhy, který bych od sparťanského úboru čekala, ale to už je takový standardní televizní problém. Výprava v rámci městských částí a některé animace nepřátel jsou boží.

Jenže to všechno je proloženo už zmíněnými záběry z podivných středověce vypadajících bazarů nebo laciných amerických lesů a chce se vám protáčet oči. Poslední epizoda pak vypadá jak herní animace z roku 2008. Mám pocit, že nebohé trikové oddělení zjevně nestíhalo, a tak doplnilo jako pozadí prostě jen nebe s mraky.

zdroj: Paramount+

Se scénářem je to podobně. Nejeden moment vás nutí intenzivně přemýšlet, proč se věci mají zrovna takhle. Když vše ale funguje, jak má, stojí to za to. Dokonce i Master Chief, který 90 % času běhá bez přilby, což nejednoho zarytého fanouška Halo popudilo, má svoje charisma, které jde sotva ignorovat.

Jen nevím, jestli bych seriál v tuhle chvíli někomu doporučila. Opakuju, že má potenciál, což se s trochou štěstí projeví v druhé sezóně. Nakonec ta dostala nového showrunnera, Davida Wienera, který má na triku pár solidních kousků (jmenovitě například Homecoming nebo Pot a slzy). Šance na kvalitní sci-fi seriál tedy pořád žije.