Gearbox pracuje na nových Brothers in Arms

14. 9. 2021 16:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Mnohými milovaná série Brothers in Arms je dávno považovaná za mrtvou. Vždyť její poslední díl Hells Highway vyšel již v roce 2008, tedy před 13 lety. Sem tam se sice objevila informace o tom, že tvůrci na značku nezapomněli, ale nic jsme zatím nedostali.

Sám šéf studia Gearbox Randy Pitchford nyní vlévá naději do žil fanoušků, byť to není poprvé. Prokecnul se v podcastu Academy of Interactive Arts & Science, který dokumentoval historii studia. Podcast byl překvapivě vytvořen už v dubnu letošního roku, ale teprve nyní byl nahraný na YouTube, kde si informace o nové hře všiml web Alt/Char.

Randy Pitchford tam v 53. minutě řeší velmi rané oznámení hry Aliens: Colonial Marines, ze kterého se poučil a například o existenci Borderlands 3 dal světu vědět až ve chvíli, kdy byl vývoj hry v beta verzi, tedy opravdu pokročilý.

Nato prohlásil: „Štve mě to, protože vím, že je tu spousta lidí… pracujeme na dalším díle Brothers in Arms, ale neprozradím ani ho*no, dokud ho nebudeme mít. Máme fanoušky, kteří tu sérii opravdu milují, ale kteří prostě budou trpět.“

Takže na nových Brothers in Arms se skutečně pracuje, ale ukáží se světu až ve chvíli, kdy už v jejich vývoji nebude cesty zpět. Připomeňme, že Hells Highway nebyl poslední známý díl série. Gearbox nějakou dobu pracoval na hře Brothers in Arms: Furious 4, ze které dokonce máme i dojmy z roku 2011 z tehdejší E3, za které vděčíme Petrovi Poláčkovi.

Hra tehdy vzbudila vlnu kontroverze, jelikož už nešlo o taktickou, ale zběsilou střílečku, kterou se v Gearboxu nakonec rozhodli vymanit ze značky Brothers in Arms, do níž svým pojetím zkrátka nezapadala. Hra nakonec nikdy nevyšla, což bylo pro spoustu fanoušků jedině úlevou. Tehdy ale také bylo oznámeno, že vzniká pravověrné pokračování série s hlavním protagonistou Mattem Bakerem. V roce 2015 rovněž zaznělo, že noví Brothers in Arms skutečně budou, ale kde nic, tu nic.

Nabízí se otázka, zda jde o jeden a ten samý projekt, nebo se Gearbox ve vytvoření pokračování plácá a zkouší to už poněkolikáté. Nebylo by v herním světě neobvyklé, kdyby jedna hra vznikala dlouhých deset let a v průběhu vývoje se několikrát změnila k nepoznání. Nakonec doufejme, že na nové Brothers in Arms nebudeme čekat další dekádu, a že z nich nakonec nebude jen znovuzrození Furious 4...