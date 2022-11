Vyšel první trailer na seriálový prequel k Zaklínači. Společného s ním má ale pramálo

11. 11. 2022 11:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Netflix po úspěchu první série hraného Zaklínače rychle oznámil, že to není jediný projekt, kterého se ze slovanského fantasy světa spisovatele Andrzeje Sapkowského dočkáme. Animovaný film o Vesemirovi máme za sebou, teď nás streamovací gigant láká na seriál The Witcher: Blood Origin, který se odehrává dávno před událostmi seriálového Zaklínače, konkrétně v době tzv. konjunkce sfér.

Autoři se zjevně rozhodli pro období, které je nijak zásadně nesvazuje knižní předlohou. A podle prvního traileru je to znát. Jakákoliv atmosféra Zaklínače, ať už seriálového, nebo herního, tu chybí. Neznamená to nutně, že by tenhle trailer nutně vypadal špatně. Popravdě produkční hodnoty působí o chlup lépe než u první série Zaklínače jako takového.

Blood Origin se zjevně natáčelo na Islandu, což propůjčuje scénám naprosto epické výjevy. Michelle Yeoh v roli elfky Scian vypadá fantasticky a samotná zápletka, kdy do světa lidí najednou začnou proudit monstra z jiných dimenzí, vlastně taky nezní špatně. Jenom si člověk říká, proč tenhle seriál vlastně nese nálepku Zaklínač (samozřejmě obchodní oddělení Netflixu to ví moc dobře, ale snad si rozumíme).

Na druhou stranu, když ho budeme vnímat jako samostatný fantasy seriál, nemusel by výsledek vůbec dopadnout zle. Jednou z lepších zpráv je například fakt, že seriál má pouhé 4 díly, a tak by mohl být příjemně koncentrovaný a soustředit se na to hlavní. Navíc projekt má pod palcem Declan de Barra, který předtím pracoval například na překvapivě povedeném spin-offu k Upířím deníkům, seriálu The Originals. Jeho tvorba je solidní, jen má na svém triku především projekty televizní stanice The CW, která vždycky produkovala tak trochu béčkové seriály.

Jak to celé dopadne, se každopádně dozvíme letos na Vánoce. The Witcher: Blood Origin má premiéru 25. prosince.