Mnoho tváří herního hororu: Některé jsou i pro strašpytle

Herní horory zažívají renesanci především díky návratu slavných hororových značek, kterým se skvěle povedlo vzkřísit žánr pro současný mainstream. Dominance survival hororu je natolik výrazná, až skoro zastiňuje ostatní formy herního strašení.

Horor může mít více podob. Liší se intenzitou, pravidly, jindy třeba způsobem, jakým pracuje s emocemi hráčů a hráček. A jelikož se nacházíme v období prodlužujících se večerů, nastává nejlepší doba pustit se do hraní nějaké takové duchařiny. Následující článek nepokrývá ani zdaleka všechny dostupné hry, mohl by vám ale pomoci najít takový titul, který vám hororovou tematiku zprostředkuje způsobem odpovídajícím vašim preferencím.

Returnal (2021) – Nervydrásající jízda s nekompromisní obtížností

Pro hráče preferující náročnější obtížnost, která vyžaduje perfektní zvládnutí všech ovládacích prvků, je zběsilá střílečka Returnal jako stvořená. Kosmický horor se působivou estetikou nápadně inspiruje Vetřelcem Ridleyho Scotta a podmanivými hudební tóny připomene Zimmerův soundtrack k Interstellaru. Hrůzu v Returnalu nebudí ani tak samotné modely běsnících mimozemských bytostí, jako spíše lehkost, s jakou vás tato monstra dokážou připravit o těžce vybojovaný postup.

Obzvláště krutá roguelike pravidla Returnalu a nekompromisní designová filozofie dokonale pasují k hororové tematice hry. Jelikož sebemenší zaváhání může znamenat smrt a nutnost restartu, visí život hlavní hrdinky Selene neustále na vlásku. Returnal vyžaduje maximální soustředění a jako takový je pro spoustu lidí enormně frustrující. Na druhou stranu, podobně jako je tomu u souls žánru, smrt hráče naučí přijímat prohru jako funkční součást celkového zážitku. V málokteré hře představuje strach o život hlavní postavy tak podstatnou a všudypřítomnou složku.

Dead Island 2 (2023) – Odlehčená akce s možností coopu

Dead Island 2 představuje jedno z nejpříjemnějších překvapení letošního roku. Bláznivá směs humoru a obsese krvavými fatalitami prováděnými na hordách uslintaných zombíků promenádujících se po Los Angeles svou absurditou dává zapomenout, že tahle nemrtvá tematika je ve své podstatě vlastně hororová.

Přitom i Dead Island 2 umí místy vyděsit a hektičtější situace zažívané v ulicích americké metropole jistě rozpumpují hráčský adrenalin víc než obstojně. Na rozdíl od tradičních hororů tu tváří v ohyzdnou tvář nepříteli bezmocní rozhodně nejste a máte k dispozici obstojný zbrojní arzenál. Zombíci vás tak ohrožují převážně svou přesilou. Hra se bude líbit těm, kterým tradiční horory připadají pomalé a frustrující, vyniká i enormní krvavostí. Velkým tahákem je také možnost prosekávat se hordami nemrtvých v kooperaci přes internet.

Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017) – Audiovizuální skvost sázející na příběh

Příběh keltské válečnice trpící duševní poruchou je zajímavý především díky svému unikátnímu audiovizuálnímu zpracování. Rozostřené vidění, přeludy a až bolestně přesvědčivý herecký výkon Meliny Juergens pomáhají zprostředkovat utrpení na její beznadějně depresivní cestě. Aby toho nebylo málo, nešťastnou Senuu během jejího putování neustále sužují i imaginární hlasy. Pro plnohodnotný a autentický zážitek jsou proto při hraní sluchátka prakticky nutností.

Hellblade: Senua's Sacrifice není typem hry, u kterého by se většina dospělých choulila na gauči hrůzou, hororová atmosféra mu ale rozhodně nechybí. V jádru přísně lineární akční titul obohacený hádankami by se dal označit i za nevšední psychologický horor. Hrůza tu netkví v bezmoci hrdinky vůči démonům, s kterými dokáže účinně bojovat. Tu skutečnou bezmoc a teror pociťuje vůči těm, které nevidí. Příští rok by se Hellblade měl konečně dočkat pokračování.

Little Nightmares (2017) – Krátká plošinovka s mrazivou atmosférou

Nádherná vizuální estetika obou dílů plošinovek Little Nightmares ze všeho nejvíc připomíná snímky režiséra Tima Burtona. Na rozdíl od slavnějších titulů Inside nebo Limbo se hratelnost Little Nightmares netočí primárně kolem hádanek. Plíživé pasáže, v nichž se snažíte vyhnout číhajícímu nebezpečí, tu střídají hektické únikové sekvence. V těch jde hlavní postavičce obyčejně po krku některá z ansámblu groteskních bytostí, které působí jako děsivé karikatury vytržené z dětské noční můry.

Little Nightmares jsou učebnicovým „horor-lite“ titulem se spoustou checkpointů snižujících úroveň strachu pro většinu hráčů, přestože hrůzostrašné kulisy a bezmoc vaší postavy odpovídají tradičním prvkům hororu. Kromě působivého audiovizuálního zpracování Little Nightmares excelují především smyslem pro tajemno a svým kryptickým podáním světa a příběhu. Série se příští rok má dočkat třetího dílu, který půjde poprvé hrát ve dvou. Švédské autory z Tarsier Studios však tentokrát vystřídají tvůrci antologie Dark Pictures ze Supermassive Games.

Phasmophobia (2020) – Nekompromisní horor i v multiplayeru

Dlouho platilo, že hry nabízející vedle sólové složky i multiplayer tak nějak automaticky platily za méně strašidelné. Phasmophobia se této poučce s přehledem vysmála. Hra z pohledu vlastních očí má za cíl zprostředkovat hráčům zážitek z hledání duchů na opuštěných místech. Cílem jednotlivých misí je identifikovat typ ducha a setkání přežít. Většinu času ve Phasmophobii tak trávíte v naprosté temnotě osvětlované jen svitem baterky. Hledání ducha má zpočátku pomalejší tempo, jakmile ale začne jít do tuhého, je hraní Phasmophobie o infarkt.

Výrazný podíl na mimořádně děsivém zážitku má unikátní herní mechanismus, kdy hra dokáže rozpoznat klíčová slova a fráze, jimiž můžete ducha přivolat nebo vyprovokovat. Už proto je titul zajímavější při hraní ve více lidech, kdy spolu dotyční komunikují a duch je může odposlouchávat.

Přízrak vás může zabít, jeho útok ale často předznamenávají zlověstné formy strašení a zjevování se, které pocuchají nervy i zkušeným hráčům. Dost možná je to ten nejděsivější herní titul, obzvlášť pokud jej hrajete ve VR. Hra by se měla brzy podívat i na konzole, zatím je dostupná na PC.

Detention (2018) – Jednoduchá grafika maskující silný příběh a atmosféru

Pravděpodobně nepřekvapí, že hlavním tahákem adventury Detention je její působivý příběh. V dnešní době, kdy se převážná část her odehrává v moderní nebo postapokalyptické Americe, představují kulisy Taiwanu šedesátých let minulého století vítanou změnu. Dva studenti se v nich pokouší uniknout ze školního kampusu, který zamořila monstra.

Bez ohledu na mnohonásobně nižší rozpočet, než o jaký se opírají dnešní AAA tituly, Detention zaujme skvělou prací s grafikou i se zvukem. Je to jedna z těch her, které využívají své technické možnosti mimořádně efektivním způsobem. Opírá se přitom o vynikající práci s temnotou a šerem, která svou znepokojivostí útočí na smysly hráče. Detention je krátký titul, který by měli vyzkoušet zejména ti, kterým vadí dlouhá stopáž současných herních blockbusterů, zároveň ale preferují hutnou atmosféru nebo poutavý příběh.

Hollow Knight (2017) – Náročná metroidvanie s hororovými prvky

V obrovské konkurenci žánru metroidvanií patří Hollow Knight mezi absolutní špičku. Bravurně navržená mapa fascinujícího světa, chytře vystavěný systém progrese, stylová grafika a precizně vyladěná hratelnost patří jen k některým z jeho četných předností.

Netradiční odysea napříč hmyzí říší se pyšní specificky tklivou atmosférou, v níž vás odkazy na zánik, úpadek a smrt provází na každém kroku. Originální bossové z hmyzí říše vzbuzují respekt i mezi těmi, kteří entomofobií jinak netrpí. Hollow Knighta určitě nelze považovat za horor v pravém slova smyslu, ale jeho svět, atmosféra a osazenstvo mohou oslovit ty, kdo ve hrách hledají hororovou estetiku a nekompromisní nepřátele, přitom se ale neradi vyloženě bojí.

The Quarry (2022) – Filmový slasher se skvělým multiplayerem

Kdo v životě viděl pár hororů na filmovém plátně, nejspíše tuší, proč tento žánr láká tvůrce videoher. Proč se hlavní postavy vrhají vstříc smrti, místo aby utekly do bezpečí? Proč dělají hloupá rozhodnutí? Filmové horory od Supermassive Games vám umožní vyzkoušet si, jak by to dopadlo, kdybyste za rozhodnutí hlavních hrdinů a hrdinek zodpovídali vy samotní. Jde o typ hry, jehož ovládání zvládne každý, takže se hodí i pro příležitostné hráče a hráčky.

Autoři jsou si toho dobře vědomi, tudíž do her jako Quarry vedle tradičního singlu zapracovali fantastické režimy pro více hráčů. Hrát Quarry a tituly z antologie Dark Pictures můžete s kamarády a kamarádkami, a to buď přes internet, kdy postavy ovládáte paralelně, nebo se můžete během hraní střídat podle toho, který z hrdinů přišel na řadu. Každý ve vaší partě tak může zodpovídat za život jiné postavy.

Vzhledem ke kratší stopáži je možné hry absolvovat za jeden až dva večery (pozor, Devil in Me je trochu delší). Smrtelní bývají přitom úplně všichni a k opakovaným průchodům vybízí i detektivní součást hry, kdy z dílčích indicií skládáte detaily příběhu. Z her je rozhodně cítit, že by jim prospěl delší čas na vývoj a vychytání některých technických aspektů, přesto jsou to příjemně strašidelné béčkové oddechovky se spoustou lekaček.

Luigi’s Mansion 3 (2019) – Roztomilé strašení se spoustou nápadů

Ano, správě, exkluzivita Luigi's Mansion 3 pro Nintendo Switch rozhodně není tradičním hororem, ale pokud hledáte duchařský titul na hraní s dítětem nebo prostě s někým, kdo cokoliv děsivého rezolutně odmítá, je Luigi's Mansion 3 naprostá tutovka. Hru si však užijete bez problémů i sami.

Luigi's Mansion 3 zaujme ty, kteří strašení chtějí brát s humorem. Ať už se rozhodnete hotel hrůzy prozkoumávat sami, nebo s parťákem ovládajícím Gooigiho, Luigi's Mansion 3 vás neustále odměňuje nápady v podobě dramaticky odlišných bossfightů a měnícího se designu jednotlivých úrovní. Nováčky možná překvapí, že na rozdíl od her s Mariem v Luigi's Mansion vůbec neskáčete.

Série se v hororech totiž inspiruje i pomalejším tempem vyzdvihujícím především pečlivý průzkum prostředí. Druhý díl z éry Nintenda 3DS by měl na Switch dorazit příští rok v létě, jedničku si dnes zahrajete pouze na Game Cube nebo kapesní 3DS konzoli.

Diablo IV (2023) – Masakr démonů pro milovníky lootu

Představovat hráčům Diablo asi nemá cenu, přesto se sluší připomenout, že série vedle skvělé hratelnosti exceluje i ve způsobu, jakým dokáže navodit skutečně mrazivou atmosféru. Letošní Diablo IV je v tomto ohledu obzvláště povedené, neboť autoři dostáli slibům a vytvořili pro hru jaksepatří temný fantasy svět obývaný těmi nejodpornějšími démony. Pekelně depresivní atmosféra tu ze hry a jejích dílčích questů přímo sálá. Velkou část publika překvapila i slušná dějová linka a důraz na detailní prokreslení herního světa.

Návykovost Diabla letos díky čtyřce pocítily generace nových hráčů a hráček, sluší se připomenout ale i starší díly. Pokud vám vadí rychlé tempo, je tu pořád jednička, která patří do zlatého fondu retro her. Nejslavnější je bezpochyby Diablo II, byť nostalgie překrývá i elementy, které dnes působí zastarale. Na Diablo III vzpomíná část komunity s jistou nelibostí, ale faktem zůstává, že díky famózní rozšíření Reaper of Souls autoři většinu hříchů odčinili.

Soma (2015) – Horor z první osoby okořeněný skvělým příběhem

Soma je velmi zajímavou ukázkou toho, kdy jsou horory ve své tradiční roli vzbuzovatele strachu nejefektivnější a kdy vám nejvíce lezou na mozek. Perspektiva první osoby způsobující omezený rozhled v kombinaci s potlačením, nebo rovnou absencí jakýchkoliv zbraní mívají obyčejně za následek z pohledu hráče ten nejintenzivnější teror.

Proč z této kategorie zmínit právě tuhle hru? Na rozdíl od slavnějších značek, jako jsou Amnesia nebo Outlast, Soma sice přece jen není tak neúprosná a nervydrásající trýzeň, ze záplavy podobně koncipovaných her však jednoznačně vyčnívá famózním příběhem. Šokující zvraty korunuje jedno z nejlepších herních zakončení vůbec. Zasazení hluboko pod hladinu oceánu tu s sebou nese obzvlášť specifickou formu děsu, která se ve výsledku hráči vrátí i s úroky. Hrůzostrašný, přitom zároveň inteligentní titul nabízí jak tradiční úprky před slídivými monstry, tak koňskou dávku psychologického hororu vkrádajícího se do hlavy hráče. Soma je jednoduše téměř perfektní.

Inscryption (2021) – Originalita a překvapivost především

Inscryption bychom mohli zařadit do kategorie hororu pro náročnější hráče nebo pro ty, kteří chtějí především svěží, originální herní zážitek. Překvapivé a bizarní dílo si na Games.cz vysloužilo před dvěma lety v recenzi absolutní hodnocení a redakční titul nejlepší hra roku 2021.

V chvále Inscryption jsme nebyli nějak osamoceni a cenu za nejlepší hru roku si odnesla také z prestižní ankety GDC. Nápaditá karetní hra elitního vývojářského virtuóze Daniela Mullinse (Hex, Pony Island) není ani náhodou tak přímočarým titulem, jak by se vzhledem k žánru mohlo zdát. Vysvětlit genialitu tohoto indie skvostu by znamenalo zkazit zážitek všem, kteří jej chtějí vyzkoušet.

Mullins si ve svých titulech velice libuje v odbourávání stěny mezi hráčem a děním na obrazovce. Inscryption bravurně využívá možnosti herní platformy a že si tuhle pecku užijí i hráči, kteří jinak hororovým hrám neholdují, patří mezi další velké plusy.

Signalis (2022) - Survival horor ze staré školy

Nenápadná indie perla z loňského roku udělala radost především těm, kteří s láskou vzpomínají na boom survival hororů v dobách první konzole PlayStation. Signalis je sci-fi horor, který důrazem na psychologii hlavní hrdinky připomíná Silent Hill, z hlediska hratelnosti se však spíše opírá o akčnější prvky, které najdete u série Resident Evil. Anime estetika, postava androidky Elster i zasazení na neznámou planetu však na první pohled Signalis zásadně odlišují od konkurence.

Vedle nepřátel zde narazíte na hádanky, které vás nutí bedlivě sledovat prostředí a hledat indicie k jejich řešení. Jako v každém správném survival hororu musíte při likvidaci monster šetřit munici. Každý náboj, který nezasáhne cíl, vás zabolí. Zajímavým elementem v soubojích je v Signalis rádio, které po naladění na správnou frekvenci dokáže zastavit útok nepřátel na vaše smysly.

Resident Evil 2 (2019) – Definice moderního survival hororu

Představovat zde asi nejslavnější a nejúspěšnější zpracování survival hororu není jistě třeba. Resident Evil 2 je ryzí esencí slavné série a jako takový představuje asi nejlepší možnost, jak do ní nebo do žánru survival hororu naskočit. Na první pohled vysokorozpočtový titul s vyladěnou hratelností kombinuje akci a hádanky v geniálně navržených kulisách, kde nebezpečí číhá za každým rohem. Tak, jak je v žánru obvyklé, v Resident Evilu 2 musíte neustále činit kritická rozhodnutí, která vás mohou stát život. Se stále lepší znalostí hry, její mapy, zbraní a nepřátel však roste i vaše sebevědomí.

Málokterá hra baví při opakovaných průchodech tak jako právě RE2. Není to vůbec tak náročný titul, jak by se mohlo na první pohled zdát, a Capcom se ustavičně snaží, aby byly moderní díly přístupné i úplným nováčkům. Více než 25 let od jejího vzniku patří značka Resident Evil k tomu nejlepšímu, co mainstream nabízí.

