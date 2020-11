GamesPlay - Phasmophobia

28. 11. 2020 16:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Asi před měsícem jsme se rozhodli zahrát si nedávný hit Twitche, Phasmophobii. Tahle hra, která je v těžkém předběžném přístupu, si dobyla srdce nejednoho hráče. Nakonec koncept, kdy jste lovci duchů a musíte odhalit dostatek důkazů o nadpřirozené aktivitě, ale i zjistit proti čemu konkrétně stojíte, je fantastický nápad.

Čert vem, že je hra ošklivá, nedodělaná a kompletně zabugovaná. Aspoň s touhle představou jsme do toho šli. Jak se ale ukázalo, minimálně v den, kdy jsme hru zkoušeli, se proti nám postavili snad všichni bohové techniky a absolutně nic nefungovalo. Je vlastně až s podivem, že se nám něco povedlo natočit.

Mimochodem ani jsme moc nepočítali, že z toho něco vyprodukujeme. Proto máme úvod, jaký máme, proto je závěr takový, jaký je. Tohle zkrátka nebylo nahrávané s myšlenkou, že to opustí světlo světa. Spíš jen taková zkouška, jak to všechno půjde a jestli vůbec nápad, kdy divák může vidět záběry ze všech 4 kamer, je dobrý nebo ne (i proto ve videu neuslyšíte zvuk ze hry). Berte to tedy jako odlehčené víkendové video, které když už nic jiného, ukáže, jací sralbotkové v redakci vlastně jsme.