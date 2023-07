Retro hry pro všechny. Kde všude je najdete?

1. 7. 2023 14:00 | Téma | autor: Jakub Žežule

Herní trh narazil v kategorii retra na zlatou žílu. Současné remaky, které převádí tu či onu klasiku do moderní podoby, tak činí většinou způsobem, kdy se retro prvky zcela vytrácí. Řada hráčů však upřednostňuje autentičtější zážitek. Možností, jak a kde si to pravé herní retro můžete vychutnat, přitom existuje celá řada. Jelikož zájemci o toto odvětví nezřídka patří spíše mezi příležitostné hráče, není divu, že o některých cestách možná vůbec neslyšeli. Článek ale není zdaleka jen pro ně a je možné, že o některých službách a zařízeních se v něm dozví poprvé i ti, kteří se snaží být neustále v obraze. Všechny v něm zmíněné cesty jsou stoprocentně legální, takže se nemusíte obávat virů nebo jiného potenciálně škodlivého softwaru.

Digitální obchody: GoG, Steam, PlayStation, Xbox, Switch a další

Začněme u té nejjednodušší cesty. Nabídka retro titulů na konzolích současné i minulé generace je sama o sobě obrovská. Remasterů a kolekcí všeho druhu najdete v nabídce digitálních online obchodů konzolových výrobců nepočítaně. Na PC je situace samozřejmě ještě lepší, ostatně online obchod GoG (zkratka Good Old Games) nenese svůj název nadarmo a měl by být první zastávkou zájemců o pravé herní retro. Není tomu tak dávno, co se firmě povedlo do nabídky zařadit i první Diablo nebo legendární původní dvojici realtimových strategií Warcraft.

zdroj: Blizzard

Ani na Steamu si na nedostatek retra stěžovat nemůžeme. Zájemci si snadno mohou svou knihovnu obohatit o herní klasiky, co jim jen vlastní soudnost dovolí. Ať už pasete po remasterech klasik jako Age of Empires II, Command & Conquer, Heroes of Might & Magic III, System Shock, nebo třeba prahnete po starém dobrém Deus Ex, Steam toho má v nabídce spoustu.

zdroj: Eidos Montreal

Vřele doporučuji okouknout portfolio Nightdive Studios, kteří se kromě vynikajících remasterů klasických stříleček z devadesátých let jako Turok, Quake, Exhumed, Blood zasloužili třeba i o renovaci zapomenuté kultovní hry Shadowman.

Epic Game Store v tomto ohledu naopak zaostává, i tam ale najdete například oba díly legendární skákačky Prehistorik nebo třeba boomerskou střílečku Redneck Rampage. Zapomenout nesmíme ani na digitální obchody jednotlivých distributorů jako Origin od EA anebo Ubisoft Connect. Ke starším hrám se takto můžete dostat poměrně snadno, a to legálně, za rozumnou cenu a hlavně bez obav, že v souborech někdo ukryl zákeřný virus.

Xbox a zpětná kompatibilita: Nenápadná výhoda podceňované konzole

O Xboxu se poslední dobou hovoří spíše v souvislosti se skvělým předplatným Game Pass, málokdo ale vyzdvihuje chvályhodnou pozornost, kterou Microsoft věnuje zpětné kompatibilitě. Na současných Xboxech najdete starších her opravdu hodně, dostupná je například celá série Spinter Cell i Dead Space, dále i tituly jako Condemned: Criminal Origins, Black, Timesplitters 2, Full Spectrum Warrior, trilogie Max Payne, Morrowind, Fallout 3, Fallout: New Vegas a mnoho dalších.

zdroj: Foto: se svolením Bethesda / Fallout: New Vegas

Díky zpětné kompatibilitě si na nových Xboxech zahrajete i velké množství titulů z éry Xboxu 360, které překvapivě nikdy nedostaly tradiční remaster. Kromě jmenovaných Falloutů a třetího Maxe Payna je to třeba Batman: Arkham Origins, GTA 4 nebo Red Dead Redemption. Speciální zmínku si v případě Xboxu zaslouží i famózní kolekce Rare Replay čítající třicet her z produkce slavného studia. K těm nedávno přibyla ještě slavná střílečka GoldenEye 007 z Nintenda 64, která znamenala revoluci pro žánr stříleček na konzolích a jejíž autoři později vytvořili již zmíněné Timesplitters.

Kompatibilita z generace Xbox One je samozřejmostí a funguje podle očekávání, pokud však máte doma i starší disky z éry Xboxu 360 nebo původního Xboxu, můžete je vložit i do Series X nebo Xbox One. V případě, že je titul součástí programu zpětné kompatibility, konzole disk verifikuje a stáhne vám aktuální verzi.

zdroj: Foto: Rockstar Games

Některé staré hry se navíc na novějším hardwaru dočkaly určité modernizace, takže běží ve vyšším rozlišení, s plynulejším snímkováním a podstatně rychleji se načítají. V jistých případech přibyla i podpora HDR. Problémem může být jistá nepřehlednost, kdy často není hned zřejmé, co a jak se přesně měnilo, takže jestli přemýšlíte nad nákupem nějakého staršího titulu pro Xbox, vyplatí se podívat na zkušenosti uživatelů na internetových fórech, případně si udělat obrázek z aktuálního videa na YouTube. Dodám ještě, že je řada starších her automaticky dostupná pro majitele předplatného Game Pass.

Nintendo Switch Online: Roste pomalu, ale jistě

Nintendo nemá v Česku tak silnou tradici a řada obdivovatelů retro her má v tomto ohledu co dohánět. Legendární tituly ze sérií Super Mario, Metroid, Kirby, Zelda nebo Donkey Kong představují jen zářivě hvězdnou špičku ledovce. Virtuální knihovny Nintendo Switch Online se od dob svého založení pěkně rozrostly, byť v nich řada klasik očividně chybí. Souvisí to pravděpodobně s tím, že jsou většinou dostupné tradiční cestou skrze digitální eshop na Switchi, což platí třeba pro kompilace sérií Castlevania nebo Final Fantasy.

zdroj: Foto: Nintendo

Nintendo Switch Online nabízí dva stupně předplatného, ten základní vás měsíčně vyjde na sto korun (k dispozici je i zkušební verze na týden zdarma) a kromě hraní online s ním získáváte přístup ke kolekci her z éry Game Boye, 8-bitové NES a 16-bitové SNES. Zájemci mohou pak své roční předplatné upgradovat a kromě vybraných DLC pro hry jako Mario Kart 8: Deluxe a Animal Crossing: New Horizons si tím zpřístupní i knihovnu titulů z portfolia Nintenda 64, Segy Mega Drive a Game Boy Advance.

Všechny tyto staré hry zde navíc můžete libovolně ukládat, a pokud se vám v nich nedaří a umíráte, není problém si postup přetočit o pár sekund zpět a frustrující pasáž absolvovat znovu. Řada z těchto klasik jde navíc hrát i v multiplayeru, lokálně nebo nově i online. Potěšující přitom je, že všechny hry jsou k dispozici i v offline verzi a nejste tak ničím limitováni. Retro tituly bohužel nevlastníte, neboť jsou striktně navázány na předplatné. Na druhou stranu, v rámci klasického online obchodu na Switchi máte k dispozici tolik kolekcí a remasterů, že vás to příliš trápit nemusí.

Nepochopitelná zůstává složitá dostupnost speciálních retro ovladačů imitujících design joypadů pro NES, SNES a Nintendo 64. Společnost je posílá pouze předplatitelům v Severní Americe. Čeští zájemci si je mohou nechat doručit z online obchodů nebo bazarů, podobný přeprodej se ale může značně prodražit.

PlayStation Plus Premium: Zatím spíše zklamání

Nejdražší stupeň předplatného PlayStation Plus s názvem Premium je retro optikou zatím spíše frustrující. Nadává se na něj ze všech stran, i přesto se ale může opřít o exkluzivní materiál, který jinde nenajdete.

V nabídce titulů z PS3 zatím mnohé kousky od Sony nepochopitelně chybí. Nejočividnější je to u trilogií Killzone a Resistance nebo u kolekce God of War Collection 2. Všechny hry z éry PS3 navíc musíte streamovat, tudíž bez dostatečně rychlého a stabilního internetového připojení máte smůlu.

zdroj: tisková zpráva

Vzhledem ke komplikované architektuře PS3 tyto hry nejsou zpětně kompatibilní a tehdejší disky vám jsou na novější konzoli k ničemu. Streamování ale nefunguje špatně, a pokud máte dobré připojení, služba většinou běží spolehlivě. Pořád jde o pohodlnější možnost než shánět a zapojovat funkční PS3 s ovladačem. Nabídka titulů z tehdejší generace je celkově slušná, ona sympatická vylepšení, která nabízí Xbox, však u těchto verzí nenajdete.

Co se týče her z éry PS1, PS2 a PSP, tak ty už vylepšené jsou a s předplatným úrovně Premium je lze buď streamovat, nebo i stahovat a hrát offline. Nabídka je však bohužel extrémně omezená a Sony ji obohacuje jen velice pozvolna, a to především zatím spíše méně známými tituly. Podobně jako u Switche mají hry z PSP a PS1 nadstavbu v podobě moderních prvků umožňujících ukládat kdekoliv a vracet čas. V nabídce najdete i pár perel jako Legend of Dragoon, Ridge Racer Type 4, Tekken 2, Toy Story 2, Resident Evil: Directors’s Cut, sérii Wild Arms nebo Syphon Filter.

zdroj: Sony Bend

Předplatné obsahuje i pár tradičních hitů remasterovaných pro PS4, zdaleka se ale nejedná o všechny kousky a kolekce dostupné v digitálním obchodě, které byste tu jako platící prémioví zájemci o retro logicky čekali. Pozitivem naopak zůstává, že si porty z PS1 a PS2 můžete koupit i samostatně bez nutnosti předplatného. Na rozdíl od služby Switche PlayStation Plus Premium nenabízí žádný volný přístup k DLC nebo battle passům pro aktuální tituly od interních studií, byť třeba u takového Destiny se to přímo nabízí. Místo toho vám firma předkládá zkušební verze vybraných her. V podstatě jde o glorifikovaná dema.

Na druhou stranu je třeba říct, že předplatitelé PlayStation Plus Premium mají přístup i k ostatním výhodám stupňů PlayStation Plus Extra a PlayStation Plus Essential – to znamená nepřeberné množství aktuálních her, online hraní a výhodné slevy. Podobně jako u Game Passu na Xboxu tak máte pravidelný přísun nových her dvakrát do měsíce.

PlayStation 3 a PlayStation Vita: Obchody v kómatu skrývají perly

Možná se nejedná o nejpohodlnější způsob, jak si dnes zahrát retro tituly, Sony však digitální obchod pro PS3 a PlayStation Vita navzdory původním plánům zatím neuzavřela a vy tak máte přístup k celé řadě klasik, mezi kterými vynikají i poměrně raritní kousky pro PSP a PS1. Nákupy musíte bohužel provádět přímo na těchto konzolích, neboť digitální obchod v prohlížeči už neexistuje.

Ale pozor, ani na zmíněných konzolích firma digitální obchody již téměř neudržuje, takže například na Vitě v záložce PlayStation One Classics najdete asi deset titulů, což ale ani zdaleka není celá dostupná nabídka. Jako zákazník musíte vědět, co přesně hledáte, a tak je zapotřebí naťukat do hledání název dané hry a doufat, že jej má obchod stále k dispozici. Je to samozřejmě hodně nepraktické, ale dostat se tak můžete ke hrám, jako je původní Silent Hill, první díly Tomb Raiderů, Vagrant Story, Final Fantasy Tactics, Destruction Derby, Rayman, Driver, Parasite Eve 2, Pandemonium, Resident Evil 3: Nemesis, série Legacy of Kain nebo některé odbočky série GTA. Než vyjde remaster prvních dvou dílů série Suikoden, si zde můžete zahrát originály, které se dnes v bazarech prodávají za mnohonásobně vyšší ceny.

zdroj: Capcom

Aby bylo hledání alespoň trochu snazší, vyplatí se projít si seznamy na internetu a zkusit se zorientovat podle nich. Obecně platí, že relativně nízká cena většiny her za tu námahu stojí. Některé kousky z obchodů podle všeho už bohužel zmizely nadobro.

Je otázka, jak dlouho bude trvat, než dá Sony obchodům na Vitě a PS3 poslední ránu z milosti. Nezapomínejte také, že PlayStation 3 dokáže přehrávat disky z PS1 a některé jeho modely přečtou i placky pro PS2.

Mini konzole: Autenticita versus skladnost

Mánii mini konzolí odstartovalo ve velkém Nintendo s miniaturní verzí NES, která měla řadu více či méně úspěšných napodobitelů. Nevýhodou minikonzolí, minipočítačů a miniautomatů je poněkud paradoxně jejich skladnost. Ta totiž postupně klesá s tím, kolik si takových hraček domů pořídíte. Velkým plusem je autentická replika ovládání a systém s předinstalovanými hrami. Z hlediska softwaru jde ve většině případů o velice kvalitní emulaci.

zdroj: Nintendo zdroj: Nintendo

Zpravidla nechybí ani moderní prvky jako ukládání na libovolném místě, přetáčení postupu, na výběr bývá často i několik filtrů pro úpravu zobrazení – například tak, aby obraz simuloval CRT televizor. Kterého retro nadšence by nelákalo zahrát si Simon the Sorcerer, Zool, Alien Breed nebo Another World znovu na Amize, Speedball 2 na Commodore 64 nebo božskou Super Castlevania IV na SNES?

Opět platí, že zatímco Nintendo, Sega, nebo Amiga tohle zvládla na výbornou, miniaturní PlayStation čelilo stran kvality emulace spíše kritice. Méně přísné fanoušky však patrně uspokojí. Dostupnost podobných produktů bývá bohužel poměrně omezená a některé z nich se dnes už shánějí hůře. Dávejte také pozor, co přesně kupujete, protože na trhu je velké množství šuntů. Jaká zařízení stojí za pozornost? Omrkněte třeba tyto:

Evercade: Dedikovaná konzole pro retro nadšence

Slyšeli jste někdy název Evercade? Jedná se o k hraní retra dedikovanou konzoli od britské firmy Blaze Entertainment. Její nejnovější model nese název Evercade EXP a od konce roku 2022 se prodává i u nás. Oproti modelu Evercade VS jde primárně o herní handheld, který lze případně přes HDMI výstup připojit k monitoru i televizi.

zdroj: Blaze Entertainment

Na stahování her z digitálního obchodu zapomeňte, Evercade jakožto retro konzole zůstává věrná neustále rozšiřované sadě tematických cartridgí, na kterých najdete dnes už přes 380 herních klasik. Cartridge většinou sdružují staré hry od výrobců jako Gremlin, Namco, Atari, Team17 a dalších. V menších, snadno skladných krabičkách naleznete dokonce i stručné manuály. Konzole Evercade EXP disponuje 18 předinstalovanými hrami od Capcomu. Mezi jinými jmenujme například Street Fighter II: Hyper Fighting, Final Fight, Bionic Commando, Strider nebo Mega Man II.

Protože mnoho z nabízených titulů pro Evercade připomíná éru hraní na automatech, oceníte u modelu EXP možnost otočit handheld o devadesát stupňů na výšku. Velkou předností je i cena. V Česku se Evercade EXP prodává většinou v ceně kolem 3 699 korun, tradiční konzole Evercade VS se dvěma ovladači je o pár stovek levnější. Není to věc, která by šla v našich končinách zrovna na dračku, potenciální zájemce by tak mohlo potrápit právě shánění cartridgí, které fungují napříč ekosystémem Evercade. Obchody v Česku cartridge sice nabízí v ceně do 500 korun, zásoby jsou ale velmi tenké.

Legend of Silkroad is coming to Evercade on Piko Interactive Arcade 1! This '90s brawler is a ton of fun, with plenty of special moves to discover.



Find out more and preorder: https://t.co/uVx8UjseD5 pic.twitter.com/neNt19gT5B — Evercade (@evercaderetro) June 27, 2023

Značka Evercade je zatím relativně mladá (první verze handheldu vyšla v roce 2020), takže uvidíme, zda se jí podaří prosadit jako dedikovanému retro zařízení, tváří v tvář univerzálnější a podstatně dražší konkurenci, kterou tvoří handheldy Nintendo Switch, Valve Steam Deck nebo Asus ROG Ally. V Blaze Entertainment mají každopádně sympatický tah na branku a podle všeho jsou ve firmě velmi dobře obeznámeni s vkusem a požadavky milovníků herního retra.

Playdate: Kapesní konzole s nádechem retra pro hipstery

Dalším zajímavým zařízením je přesnosná konzole Playdate od společnosti Panic Inc. Malá konzole se začala prodávat teprve v roce 2022 a je třeba zdůraznit, že není určená k hraní retro her. Ty největší nadšence o tuto část herní produkce by však konzole mohla přesto zaujmout, a proto stojí za představení.

Rozměrově je konzole drobná i na poměry handheldů, její displej není podsvícený ani barevný. Vzhledem k omezenému počtu kusů si Playdate můžete maximálně předobjednat za 199 dolarů, kdy by se k vám společnost měla dostat (snad) do konce letošního roku.

Čím je Playdate tak zajímavá? Kromě zajímavého ovládacího prvku, kterým je točivá páčka na boku konzole, je to především způsob distribuce, jakým se hry k zákazníkům dostanou. Navzdory svým archaickým prvkům a displeji lze totiž Playdate připojit k Wi-Fi. Poté, co tak učiníte, automaticky vstoupíte do něčeho, čemu tvůrci říkají sezóna.

️ Direct Drive (@DirectDriveGame) is a silent-movie-musical game about being an intern in the music industry in 1927!



Use your crank to find the right rhythm for your vocalist, as you manually operate the record player.



$15 from DAC Vector • https://t.co/l0q3V87XyB pic.twitter.com/lNHFYuCqhq — Playdate (@playdate) March 7, 2023

Do zařízení vám přijdou první dvě hry, další týden budou následovat další. Překvapení, co na vás čeká, je v případě Playdate zásadní součástí zážitku. První sezóna trvá 12 týdnů. Za sezónní hry nic neplatíte a výrobce Panic Inc. ještě stoprocentně nepotvrdil, jak to bude v budoucnu ani zda hodlá navázat sezónou číslo dvě. Zařízení však bylo navrženo s ohledem na komunitu a nadšenci tak začali programovat další kousky, které lze do konzole snadno dostat skrze USB port nebo bezdrátově přes oficiální účet. Tyto kousky už zpoplatněné jsou, prohlédnout si je můžete na platformě itch.io.

Tituly na Playdate jsou většinou z kategorie miniher a jejich jednoduché 1-bitové grafice nelze upřít retro šarm. Připomínají éru starých Maců. Playdate je dnes stále hodně okrajová záležitost, ale bude zajímavé sledovat, jak se jí povede.

Mobily a tablety: Stále při ruce

Puristům patrně vstávají vlasy hrůzou na hlavě, ale faktem zůstává, že se najde spousta lidí, kteří tradiční ovládací rozhraní tolik neřeší a zásadní je pro ně snadná dostupnost pokud možno kdekoliv. Mobilní telefony a tablety představují pro příležitostné fanoušky retro her asi nejméně komplikovanou cestu, jak si na oblíbené klasiky zavzpomínat. Mnozí z nich nákup retro zařízení, konzole nebo počítače řešit prostě nechtějí.

K mání jsou na nich třeba porty klasických RPG od BioWare jako Baldur’s Gate nebo KOTOR, či staré japonské hry z legendárních sérií Final Fantasy i Dragon Quest. Mobilní platformy si také zjevně oblíbili hráči adventur jako Syberia, Broken Sword, Secret Files, Day of the Tentacle, Full Throttle nebo Grim Fandango. Podobné kousky jsou koneckonců jako stvořené pro cesty na letní dovolenou.

Fanoušci Mystu a podobných puzzle adventur najdou ve virtuálních obchodech například Riven nebo sérii Atlantis, Rockstar zase prodává na platformách některé díly GTA (včetně méně známých Chinatown Wars) nebo školní klon GTA Bully. Spoustu toho má v zásobě SEGA včetně stálic jako Streets of Rage 2, Golden Axe, Crazy Taxi nebo Phantasy Star. Umí mobilní telefony a tablety DOOM? Samozřejmě!

Dostupnost se samozřejmě liší v závislosti na zařízení, operačním systému a jeho verzi. Také baterie při hraní jak známo dostává docela zabrat. Hru však máte neustále po ruce a na dovolenou nemusíte balit už nic dalšího.

Bazary, aukce a kamenné ochody

V neposlední řadě samozřejmě stále existuje tradiční cesta, a tou je sběratelství. Bazary, kamenné obchody a skupiny na sociálních sítích představují bezedné truhlice pokladů pro všechny sběratele, kteří touží po tom nejautentičtějším – fyzickém nosiči přímo pro původní zařízení. Opatrnost při nákupu je samozřejmě namístě a zájemci by se měli vždy ujistit, co vlastně kupují a zda je prodávající solidní obchodník.

Některé disky se prodávají bez krabiček, jiné pocházejí z cizích regionů, takže je evropská konzole nepřečte. Manuály i krabičky mohou být poškozené, stejně jako samotné disky. A pak tu jsou podvody. K tomu je třeba připočíst problém s místem, kterého s každým nákupem ubývá, a také cenu některých raritek, která se může vyšplhat do tisíců korun. Aby toho nebylo málo, starý hardware má navíc tendence odcházet do věčných vrakovišť (laser z PS2 nechává pozdravovat). Jak už to tak u podobných koníčků bývá, má i život herního sběratele svá úskalí. Je proto jedině dobře, že mají zájemci o retro dnes tolik různorodých možností.