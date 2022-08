Pohoda, nostalgie a cestování: Adventury jako dělané na léto

14. 8. 2022 11:00 | Téma | autor: Jakub Žežule

V letních měsících bývá tradičně sucho i na herním trhu, a hráči tak často sahají k titulům, které jim v backlogu už pomalu ohlodávají krysy. Mezi žánry, které se pro letní sezónu perfektně hodí, patří i klasické adventury. Z hlediska hardwarové náročnosti se s nimi většinou umí poprat i starší notebook sbalený na cesty, řada z nich je k dispozici také na mobilních platformách.

Vhodnost adventur pro letní měsíce podporuje i jejich častá cestovatelská náplň, nenáročná hratelnost a konečně i příznivá cena, která vám nenaruší dovolenkový budget. A tak jsme se rozhodli, že vám nějaké příjemné kousky na prázdniny doporučíme.

Aby bylo jasno, temné krvavé příběhy, dystopické světy, neony prosvícená sci-fi ani imaginární mikrosvěty z produkce Amanity zde nehledejte, následující kousky se nesou především ve znamení cestování, exotiky a dobré nálady!

Broken Sword: Klasika, která bodovala i na prvním PlayStationu

Kde koupit: Steam, GOG, iOS, Android

Sérii Broken Sword jistě není třeba blíže představovat těm, kdo na adventurách v devadesátých letech vyrůstali. Původní dvojice her od studia Revolution Software Charlese Cecila se řadí k jednoznačným žánrovým klasikám.

Americký právník George a francouzská novinářka Nicole představují archetyp sympatické dvojice hrdinů, mezi nimiž to od začátku jiskří. Příběhy pěti her se obvykle točí kolem mocných artefaktů, pradávných kleteb a tajných společností, a jak se v podobném žánru sluší a patří, v honbě za záchranou světa vás scenáristé vezmou na nenáročnou, a přitom zábavnou cestu kolem světa.

Série Broken Sword si obecně dokázala držet poměrně slušnou kvalitu, ačkoliv první dva díly, Broken Sword: The Shadow of the Templars a Broken Sword II: The Smoking Mirror, jsou jednoznačně nejpopulárnější. Charles Cecil se nechal slyšet, že značka byla velice úspěšná i na prvním PlayStationu, kde se jí prodalo půl milionu kopií, což byl na port adventury skvělý výkon. Není tedy divu, že se první dva díly ságy dočkaly remasteru.

Runaway: Kreslená adventura s nezapomenutelnou grafikou

Kde koupit: Steam, GOG, iOS

Série Runaway sice nikdy nedosáhla takového věhlasu jako Broken Sword, fanoušci adventur si na ni však jistě vzpomenou. Španělé z Pendulo Studios dokázali s úvodní Runaway: A Road Adventure okouzlit publikum grafikou originálně kombinující 2D s 3D, skvělou hudbou, příjemným tempem a samozřejmě i humorem.

Vysoké nároky na technické zpracování a problémy s lokalizací zapříčinily řadu odkladů, výsledek se však hráčům líbil, byť hra nevyřešila problémy, které trápí žánr odnepaměti – místy naštve logika některých hádanek a občas se dostaví i nenáviděný pixelhunting.

Zatímco první díl představuje, jak už název napovídá, road trip dvojice hlavních postav, studenta Briana a krásky Giny, po Spojených státech, velkou část dvojky strávíte na dovolené na Havaji, která se pořádně zvrhne. Autorům se povedl i závěr trilogie s podtitulem A Twist of Fate, cestovatelskou atmosféru předchozích dvou her v něm však nahradily temnější odstíny detektivního příběhu.

Indiana Jones: Legendární adventury ze zlaté éry LucasArts

Kde koupit: Steam, GOG

S dvojicí adventur od LucasArts vytvořené ve slavném enginu SCUMM jsme zpátky u ryze kultovních titulů, které žánru v devadesátkách vyšlapaly cestu ke slávě. Hry s Indym se řadí k nejstarším na tomto seznamu, zároveň však jejich povaha dokonale splňuje všechny podmínky subžánru „letní adventura“, který jsem si pro potřebu článku tak drze vytvořil.

Zatímco The Last Crusade se inspiruje dějem třetího filmu, Fate of Atlantis má zcela původní scénář, který je natolik povedený a věrný Indyho étosu, až vás absence jakékoliv filmové předlohy znejistí. Honba za tajemnou Atlantidou zavede statečného archeologa do Alžíru, Itálie, na Krétu anebo řecký ostrov Santorini. A nebyl by to Indiana Jones, aby hlavnímu hrdinovi nesekundovala klasická jones-girl Sophia.

Obě adventury zůstávají i po 30 letech velmi zábavné a hrají se příjemně, byť mladší hráče asi zaskočí archaické rozhraní s příkazy jako „Podívej se“, „Otevři“ nebo „Zavři“. Hry jsou ale natolik dobře navržené, že po pár minutách přejde systém do krve všem, kteří mají zájem si tyto klasiky vychutnat. I tak se jedná o žhavé kandidáty na moderní remake – ten neoficiální bohužel Lucasfilm zatrhl.

The Last Express: Prokletá perla od autora Prince z Persie

Kde koupit: Steam, GOG, iOS, Android

Komu ostatní jmenované značky připadají příliš prosluněné a legrační a pořádnou adventuru si nedokáže představit bez plnohodnotného detektivního příběhu, ten může sáhnout po kousku, jehož vývoj řídil autor Prince z Persie Jordan Mechner. Dodnes úctyhodně nelineární titul z prostředí uhánějícího vlaku se pyšní řadou nezvykle realistických postav chovajících se v souladu s neustále ubíhajícím herním časem.

The Last Express nepředstavuje klasickou point & click adventuru i proto, že vyjma rozhovorů zde sledujete okolní svět z pohledu vlastních očí. V kontextu ostatních her na tomto seznamu se jedná o pravou „vintage“ hru, kterou by měli zkusit všichni zájemci o zajímavě vyprávěné příběhy, pozoruhodné technické zpracování a originální herní design.

Jen málokterá adventura si přitom prošla tak složitým vývojem jako The Last Express. Jeho mnohokrát odkládané vydání skončilo přes pochvalné recenze komerčním fiaskem. Detektivní příběh zasazený na palubu Orient Expressu se nakonec dočkal druhé šance a hráči si ho ve vylepšené podobě dnes mohou pohodlně vychutnat jak na PC, tak na mobilních zařízeních.

Monkey Island: Čechy parodovaná klasika

Kde koupit: Steam, GOG, iOS

Nemusíte být velký fanoušek adventur, abyste o pirátské sérii Monkey Island slyšeli. Kdoví, možná jste se o ní poprvé doslechli v souvislosti s blížícím se vydáním nového dílu, jehož grafický styl mnohé, ehm, „vášnivé“ fanoušky rozhořčil natolik, že se jeho tvůrce Ron Gilbert zařekl, že o něm na internetu raději už nikdy nic nenapíše.

Podobně jako v případě značky Broken Sword i tato série získala věhlas především díky prvním dvěma dílům, které se před pár lety dočkaly moderního zpracování. The Secret of Monkey Island a Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge patří mezi elitní hry žánru, na nichž s Gilbertem v LucasArts spolupracoval i slavný vývojář Tim Schäfer (naposledy o sobě dal vědět s vynikajícími Psychonauts 2).

Jedná se o součást zlatého fondu adventurních klasik od LucasArts vytvořených ve SCUMM enginu – technologii, jejíž verze poháněly například Maniac Mansion, Indiana Jonese, Loom, Day of the Tentacle nebo Full Throttle.

Ani ostatní pokračování ostudu značce neudělala. Za zatím poslední epizodickou hrou stojí tým Telltale Games, který ji ukuchtil ještě v „klidné“ éře před vydáním svého přelomového hitu The Walking Dead. Tituly ze série Monkey Island vždy vyčnívaly především humorem, atmosférou a všudypřítomnou nápaditostí, která posouvala hru nad konkurenci.

Slávy prvních Monkey Islandů využila i česká společnost Pterodon Software (tvůrci pozdějšího Vietcongu), která na hru v „divokých devadesátkách“ vytvořila krátkou a nepříliš kvalitní parodii s názvem Tajemství oslího ostrova. I tak na tuto českou vykrádačku mnozí rádi vzpomínají, pro řadu hráčů to totiž byla první česká hra vůbec.

Secret Files: Německá řemeslná kvalita

Kde koupit: Steam, GOG, iOS, Android

Že masová popularita adventur ze série Broken Sword inspirovala řadu napodobitelů, asi nikoho nepřekvapí. Německá dobrodružná trilogie Secret Files patří k těm povedenějším. Jednotlivé díly s názvy Secret Files: Tunguska, Secret Files 2: Puritas Cordis a Secret Files 3 představují učebnicové ukázky veskrze solidní řemeslné tvorby, která se drží veškerých zažitých žánrových klišé a standardů.

Dvojice hlavních postav Nina a Max v rámci trilogie navštíví řadu exotických lokací rozsetých po celém světě. Přirozeně přitom zachraňují svět před hrozící apokalypsou a měří své síly a důvtip se sektou maniaků.

Secret Files nepředstavují nikterak objevné a už vůbec ne zásadní dílo, fanouškům podobných her toužících po něčem na odreagování však dodají přesně to, co by se dalo čekat.

The Longest Journey: Originalitou překypující výlet za hranice možného

Kde koupit: Steam, GOG

Pravým opakem klasického žánrového mainstreamu, jaký představuje značka Secret Files, je legendární adventura The Longest Journey. Dá se říct, že v době svého vydání předběhla dobu. Norský tým ve studiu Funcom pod vedením Ragnara Tørnquista stvořil v éře Lary Croft charakterově zajímavou hlavní hrdinku a na svou dobu nezvykle komplexní, originální a dospělý příběh. Hra se dočkala i spin-offu s názvem Dreamfall: The Longest Journey, který následovala série titulů Dreamfall: Chapters financovaných na Kickstarteru.

The Longest Journey si obzvlášť zamilují fanoušci magického realismu a díla Sandman od Neila Gaimana. Není to tradiční honba za pokladem, v níž hlavní postava cestuje kolem zeměkoule. Vyhněme se spoilerům s konstatováním, že exotiky a cestování si zde přesto užijete vrchovatou měrou.

The Longest Journey dnes ocení spíše hráči, kteří jsou schopní jistého nadhledu: Hra má totiž opravdu archaickou grafiku. Jak to ale v podobných případech bývá, kdo chce, ten si na ni brzy zvykne.

Jack Keane: Koloniální fantazie s krásnými ženami

Kde koupit: Steam, GOG

Oproti náročnějším hrám jako The Longest Journey představuje Jack Keane ten pravý „adventurní fast food“. Značka si v mnohém bere za vzor Monkey Island, zároveň jí ale není cizí ani takový Indiana Jones.

Děj obou dílů Jacka Keanea se odehrává na konci devatenáctého stolení, tedy za časů, kdy Velká Británie byla ještě koloniální velmocí. Podobně jako Runaway se Jack Keane nijak nezdráhá do hlavního osazenstva obsazovat extrémně pohledné a mnohdy poměrně spoře oděné slečny.

Při případné koupi se však mějte na pozoru, druhý díl s názvem Jack Keane and The Fire Within dopadl o poznání hůře než jednička. Mimo jiné se mu vymstila snaha o moderní ovládání a akčnější hratelnost. Co se první hry týče, Jack Keane sice nepatří do škatulky zásadních adventur, nabízí však nenáročnou zábavu jako dělanou pro hraní v letních pařácích. Zároveň poslouží jako učebnicové připomenutí toho, co bývalo ještě na přelomu tisíciletí mainstreamem.

Syberia: Úprk do zimní melancholie v klasice od Benoîta Sokala

Kde koupit: Steam, GOG, iOS, Android

Adventurní ságu Syberia asi není třeba do hloubky představovat. Jedná se o jednu z nejpopulárnějších a nejlepších adventurních sérií vůbec, která se těší nemalé oblibě i u nás. První dva díly patří do zlatého fondu žánru, trojka fanoušky zklamala, zato letošní novinka s názvem Syberia: The World Before byla opět trefou do černého.

Návratu na výsluní se bohužel už nedočkal autor ságy Benoît Sokal, který minulý rok zemřel. V této souvislosti si neodpustím drobnou čestnou zmínku, neboť Sokal je podepsaný mimo jiné i pod fantastickou detektivní adventurou Sinking Island, která v žánru patří k těm nejoriginálnějším a nejzdařilejším.

Jak už název napovídá, Syberii si užijí především hráči, kteří chtějí virtuálně cestovat do chladnějších míst. Hra si vydobyla popularitu sympatickou hrdinkou Kate, nápaditým designem hádanek i samotných lokací a v neposlední řadě zajímavým příběhem. Syberia není ani těžkým dramatem, ani humornou oddychovkou, prim zde hraje cestování, objevování a specificky melancholická atmosféra vyvolávající v hráči pocit, že se nachází na samém okraji světa.

Horké léto: V hlavních rolích Zdeněk Izer a Josef Carda

Psát o letních adventurách a nevzpomenout na českou hru mající léto v názvu by mi fanoušci asi neodpustili. Horké léto proslavil v první řadě dabing hlavního hrdiny, který si vzal na starost Zdeněk Izer. Však také výrok: „Jmenuji se Majer, Honza Majer. Kluci mi říkají Rambo a holky kreténe,” mezi českými hráči minimálně na nějaký čas zdomácněl.

Díky dabingu u nás značka svého času soupeřila i se sérií Polda. Zatímco první Horké léto je zasazené na ostrovy v Tichém oceánu, kde rodinu Honzy Majera unesou lidožrouti, dvojka šla s exotikou ještě dál a změnila se na westernovou parodii.

Trojka s názvem Žhavé léto 3 a 1/2 se do Ameriky sice vrátila, vyměnila však Zdeňka Izera za Josefa Cardu a její příběh si vzal na paškál mafiánské filmy z éry prohibice. Jejím specifikem je značné množství miniher. Změna názvu není žádný vtípek, autoři se tehdy nedokázali dohodnout s majitelem autorských práv.

Bonus na závěr: Než přišla Mafie…

V souvislosti s letními adventurami ještě čistě pro zajímavost připomeňme Léto s Oskarem z dílny tvůrců mnohem známějšího Agenta Mlíčňáka. Léto s Oskarem představovalo poslední hru pod hlavičkou Vochozka Trading, jejímž nástupcem bylo Illusion Softworks, později 2K Czech a dnešní Hangar 13. Adventura točící se kolem hlavního hrdiny Oskara trávícího prázdniny u prarodičů na vesnici nám k dobrodružným cestám do exotických destinací moc nezapadá, dokazuje však, že léto a adventury jdou v myslích hráčů i vývojářů dohromady!