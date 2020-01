Best of 2019: Vyhlášení čtenářské hry roku

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux Switch PS4 Pro Xbox One X

Leden nám pomalu končí a s ním tím končí i bilancování uplynulého roku. Za naši redakci jsme už nejlepší hry za 2019 vyhlásili snad ve všech myslitelných kategoriích, přidali i osobní zhodnocení jednotlivých členů redakce a nyní nám zbývá už vyhlásit pouze volby vás, našich věrných čtenářů. Některé výsledky jsou překvapivé, jiné zas tolik ne, tak pojďme na to!

Nejlepší akční hra – Sekiro: Shadows Die Twice

FromSoftware prostě umí. Sekiro: Shadows Die Twice se drží mustru Souls série, ale klade ještě větší důraz na vaše schopnosti namísto levelování a výbavy, a to se vám zřejmě líbí. A nám taky!

Redakční volba: Sekiro: Shadows Die Twice

Nejlepší akční adventura – Star Wars Jedi: Fallen Order

A tady už máme první rozkol. Bylo to sice o prsa, ale Death Stranding a Sam Porter Bridges u vás v tomto případě nebodoval tolik, jako zrzavý Cal a Fallen Order. Od nás si koneckonců Star Wars od Respawnu vysloužily druhé místo a tahle metroidvanie střihnutá bojovým stylem Dark Souls nás taky baví, takže vlastně nemáme co namítat.

Redakční volba: Death Stranding

Nejlepší logická hra či adventura – Baba Is You

V našem hlasování se v kategorii adventur a logických her Baba umístila až na třetí příčce, u vás ovšem dominovala a takové Outer Wilds nechala s přehledem daleko za sebou. Roztomilá stylizace, jednoduchý, ale geniální nápad, na kterém stojí promyšlená hratelnost – no, zlobit se na vás nemůžeme a sami jsme dost váhali, komu zlatou medaili vlastně dát.

Redakční volba: Outer Wilds

Nejlepší RPG – Disco Elysium

The Outer Worlds? GreedFall? Ale kdeže. Trampoty geniálního, ale trochu drogově závislého detektiva vám učarovaly stejně tak, jako nám. Chytré RPG, které zvládne rozesmát, stejně jako vás přiměje se zamyslet, podle všeho právem dominuje tuzemským i zahraničním anketám, vaši čtenářskou volbu nevyjímaje.

Redakční volba: Disco Elysium

Nejlepší závodní hra – DiRT Rally 2.0



Další trefa. DiRT Rally 2.0 udělalo v rámci své série velký krok kupředu, což jsme my i vy po zásluze ocenili. Skvělá kariéra, realistická fyzika ve všech možných situacích a při různých stavech vozovky. Richard Burns pláče v koutě, protože žánr rallye závodů má nového šéfa.

Redakční volba: DiRT Rally 2.0

Nejlepší sportovní hra – PES 2020

Hlasování o nejlepší sportovní hru roku se v Česku dost často zvrhávají do debaty, které z konkurenčních fotbalových franšíz se to v daném roce povedlo lépe. PES se loni přejmenoval na eFootball Pro Evolution Soccer 2020, ani to vás ovšem nezastavilo před tím, abyste ho poslali na první místo. A i my souhlasíme, že FIFA se v roce 2019 zrovna moc nevytáhla.

Redakční volba: Ring Fit Adventure

Nejlepší strategie – Total War: Three Kingdoms

Total War je možná hodně provařená značka, Three Kingdoms ale ani náhodou pouze nebrázdí vyjeté koleje, nýbrž se vůbec nestydí vrchovatě si nabrat z kotlíku inovací a zkoušet něco nového. Bitevní scény jsou jedna věc, najednou ale hrají roli i jednotlivé postavy a vztahy mezi nimi. Komplexní strategie nejsou pro každého, ale nás i vás podle všeho baví.

Redakční volba: Total War: Three Kingdoms

Nejlepší příběh – Death Stranding

Ano, i tady se shodujeme. Příběh Death Stranding je dosti spletitý a pro mnohé byl hnacím motorem pro to, aby zkousli nekonečné dodávky z jedné strany kontinentu na druhou. Vypráví ho nejen filmečky s hollywoodským ansámblem, ale i samotná krajina a zdevastované prostředí a vypravěčské možnosti her posouvá zase o kousek dál.

Redakční volba: Death Stranding

Nejzajímavější postava – Clifford Unger (Death Stranding)

Když říkáme A, musíme jedním dechem dodat i B, a nedílnou součástí příběhu Death Stranding samozřejmě tvoří postava Madse Mikkelsena. Tedy Cliff Unger, který v průběhu hry vystřídá spoustu různých poloh a zároveň je velmi podstatným tahounem děje. U nás skončil až na bronzové příčce, ale do užšího kruhu nominací se dostal také.

Redakční volba: Nour (Bury Me, My Love)

Nejlepší hudba – Death Stranding (Ludvig Forssell, Joel Corelitz a VA)

Další kategorie, kde u vás Death Stranding bodoval. Orchestrální část vás instantně nakazí tíživou atmosférou světa plného nástrah, zpívané písničky zase tvoří ideální doprovod k dlouhému putování, kdy se soustředíte jen na opatrné krůčky náročným terénem a přidržování popruhů batohu. V redakci jsme se sice víc zaposlouchali do trampského sci-fi mixu Outer Wilds, ale přít se s vámi nebudeme.

Redakční volba: Outer Wilds (Andrew Prahlow)

Překvapení roku – Disco Elysium

Kdo by nebyl překvapený, když se z nenápadného titulu neznámého estonského studia vyklubal nezávislý poklad a dost možná nejlepší RPG za dlouhá léta? Úspěch Disco Elysium nemohl prakticky nikdo předvídat, ZA/UM se ale právem zařadilo mezi studia, jejichž další tvorbu budeme bedlivě sledovat.

Redakční volba: Disco Elysium

Zklamání roku – Anthem

Tak nějak jsme asi tušili, že nový počin od BioWare nebude kdovíjaký zázrak, Anthem ale zvládl zklamat i ty, kteří od něj nic nečekali. Multiplayerová akce s poletujícími javeliny se nakonec stala přesně tím, co od BioWare fanoušci nikdy nechtěli, a nezvládla nadchnout ani fanoušky looter shooter žánru. Anthem se zkrátka nepovedl a nezbývá než doufat, že se EA z tohoto neúspěchu poučí a už RPG mágy nebude nutit vyrábět hry, v kterých si očividně nejsou jistí v kramflecích.

Redakční volba: Anthem

CELKOVÍ VÍTĚZOVÉ ČTENÁŘSKÉ HRY ROKU

3. místo – Resident Evil 2

Tady jste nás trochu překvapili. Aniž bychom Resident Evil 2 upírali jakékoliv kvality, do naší redakční top desítky se nedostal a trochu jsme ho „odbyli“ korunkou v kategorii nejlepších remasterů a remaků. Hororový survival si ale uznání rozhodně zaslouží, navíc se už teď můžete těšit na přídavek v podobě Resident Evil 3, které vychází zkraje dubna.

Redakční volba: Sekiro: Shadows Die Twice

Eponymní epos o jednorukém japonském bojovníkovi vás nadchnul ještě o ždibec víc než nás. Hratelnost titulů od FromSoftware je zkrátka návyková a nenechá vás odejít, dokud nepokoříte posledního bosse a bojový systém se vám nezaryje do svalové paměti tak, aby tam zůstal navždy. Oproti minulým hrám od studia udávajícího trendy přidal vyšší pohyblivost hlavního hrdiny a i my ho považujeme za skvělý zážitek pro trpělivé.

Redakční volba: Disco Elysium

1. místo – Death Stranding

U předchozích dvou míst jsme se sice nesešli, zlatá korunka je ale pro rok 2019 zkrátka jasná a Death Stranding si ji i od vás odnáší s vcelku velkým náskokem. Kodžimovo nejnovější dílo vám svá tajemství neodkryje hned, naopak vás dlouho nechá tápat a domýšlet si, ani to vás ale podle všeho neodradilo. Jsme jen zvědaví, jestli se v příštích letech roztrhne pytel se „strandovacími“ hrami tak, jak by si Kodžima přál, nebo v tom Sam Porter Bridges zůstane sám. Každopádně gratulujeme!

Redakční volba: Death Stranding