RPG roku 2019 Disco Elysium přidává hardcore mód a širokoúhlé rozlišení

Rok 2019 byl z hlediska her podivným obdobím. Celý průmysl už se připravuje na bombastický letošek a hned několik titulů se dočkalo odkladu, ať už ze strategických důvodů, nebo prostě proto, že vývojáři potřebovali víc času na dokončování. Díky tomu se letos podařilo vyšvihnout spoustě her, které by jinak zapadly v cunami AAA titulů. Tady je naše desítka nejlepších her za rok 2019. Zítra spustíme čtenářské hlasování a jsme zvědaví na výsledky, protože tenhle rok neměl jednoznačného favorita. celý článek