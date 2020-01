Best of 2019: Nejzajímavější postava

Windows PlayStation 4 PS4 Pro Switch Android iOS

Existuje spousta různých důvodů, proč si zamilovat herní postavu. Možná za ni stovky hodin hrajete a pomáháte utvářet její osobnost jako v případě Geralta z Rivie. Nebo je předem daná a vy s její povahou nenaděláte vůbec nic, jako třeba u takového Krata. A letos se do naší trojice nejoblíbenějších herních postav za rok 2019 dostaly obě tyto varianty.

3. místo – Clifford Unger (Death Stranding)

Cliffa s tváří a hlasem dánského herce Madse Mikkelsena v průběhu Death Stranding zahlédnete mnohokrát. V jednom z prvních trailerů se představil jako očividný záporák, válečný veterán, který prostřednictvím podivných pupečních šňůr dokáže vyvolávat hrůzy dávno minulých konfliktů, přestože nás už tehdy Kodžima varoval, že to s jeho zlounstvím nebude ani zdaleka tak jednoduché.

Ve hře ho naproti tomu vidíte především očima BB jako milujícího tatínka, který ho něžně konejší, vtipkuje nebo do nemocničního pokoje dorazí převlečený za Santu. Aniž bychom vám vyzvonili podstatu zápletky, Clifford se během ní postará hned o několik pořádných příběhových zvratů a dojemných momentů, které tenhle zjevný rozpor objasní, a díky tomu nám přirostl k srdci natolik, abychom ho umístili na bronzovou příčku.

2. místo – Harry Du Bois (Disco Elysium)

Harrier „Harry“ Du Bois, Raphaël Ambrosius Costeau či Tequila Sunset. Všechno jsou to jména, kterými se váš geniální detektiv může v Disco Elysium honosit. Pátrání po jméně, tedy jeho pravém jméně, ne tom, co mu přiřkli rodiče, je totiž jedním z mnoha mikropříběhů, které na vás v Revacholu čekají. I přes obří volnost, kterou ve formování jeho osobnosti a názorů máte, je Harry za všech okolností víc lidský než jakákoliv jiná herní postava z nedávné minulosti. Přestože je tak trochu šílený.

Jeho duše a mysl mají patřičnou hloubku, se čtyřmi křížky na krku už má totiž opravdu něco za sebou. Jak málo stačí, aby brilantního vyšetřovatele strhla destruktivní spirála drog a alkoholu? Svět Disco Elysium nemůžete změnit, jeho protagonistu ovšem ano: Od návykových látek ho můžete uchránit, stejně tak jim ale propadnout naplno a stejně tak si neustále klást roztomilé otázky. Je bojovníkem za práva žen? Fašistou? Zavrženou rockovou hvězdou? Vůbec nezáleží na tom, v kolika bodech seberealizace v minulosti selhal – život a disko jdou bez milosti dál a Harry s nimi, což je odvaha, která si zaslouží stříbrnou medaili.

1. místo – Nour (Bury Me, My Love)

Pokud se dobrá postava pozná tak, že vám na jejím osudu opravdu hodně, někdy až bolestně moc, záleží, pak letošní první místo nemůže být zaslouženější. Hlavní hrdinka Bury Me, My Love je syrská uprchlice Nour, která prchá před zničující válkou. Ale vy nehrajete za ni. Hrajete za jejího manžela zaseklého doma v Sýrii, který se svou ženou komunikuje pouze pomocí smartphonu.

Nevidíte, co se na její cestě děje. Píšete si spolu, občas vám pošle fotku, ale mnohdy taky čekáte na zprávu hodiny či dny. O to silnější je pocit bezmoci, o to víc si přejete, aby se jí nic nestalo, protože kdyby se přihodilo něco zlého, vy s tím neuděláte absolutně nic. Žádný bossfight se zlým převaděčem. Jen jedna zničená žena, která je vlastně skoro ještě dívka.

Hra by nemohla fungovat, kdyby byla Nour plochou postavou, ke které byste vůbec nic necítili. Jenže ona je naštěstí napsaná naprosto skvěle, lidsky a uvěřitelně. Umí být tak vtipná, že se u toho nahlas zasmějete. Tak tvrdohlavá, že byste jí nejradši vynadali jak malému dítěti. Tak jedovatá, že se okamžitě zastydíte za špatně zvolenou odpověď. A tak svá, že ji budete mít rádi a za žádnou cenu ji nebudete chtít ztratit. A ztratit ji, to je v téhle hře až děsivě jednoduché.

P.S. Víme, že hra na mobilech vyšla už v roce 2017, ale my jsme se dostali až k letošní PC verzi, kterou také na tomto místě hodnotíme.