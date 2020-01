Best of 2019: Nejlepší RPG

Windows Switch PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Redakce Games.cz

Už nějakou dobu si stýskáme, že královna herních žánrů posledních pár let nerodí zrovna hojně, ale co si budeme povídat – důležitá je v tomto případě kvalita, nikoliv kvantita. Takže přestože skvělých RPG každý rok nevycházejí zrovna desítky, najde se mezi nimi pár o to lepších a propracovanějších kousků. Zrcadlo, zrcadlo, pověz nám, které RPG je letos tím nejkrásnějším!

Naše bronzová princezna pochází ze vznešeného rodu od Nintenda a nedá se říct, že by mezi svými staršími sestrami kdovíjak vyčnívala. Pokémon Sword & Shield ctí tradici série a dostanete od ní přesně to, co od pokémoního RPG očekáváte. Oproti předchozím dílům si už nemusíte piplat jednotlivé příšerky, zkušenosti se automaticky sdílí napříč celou partou, což je inovace, která nepotěšila každého hráče, ale znáte to. Sto lidí, sto chutí.

Nám ovšem tahle exkluzivita pro Switch do oka rozhodně padla. Ano, mohli bychom bronz vzít a vrazit ho Switcherovi, ale jakkoliv je port třetího Zaklínače nadmíru zdařilý, pořád je to jen port pět let staré hry. A Pokémoni jsou ideální volbou pro všechny, kteří mají chuť zahrát si skvělé RPG a přitom se na hraní nechtějí soustředit několik hodin v kuse. Tedy, klidně se na potvůrky soustředit můžete, ale stejně tak dobře se hodí na nějaké to popojíždění v MHD nebo obdobné kratší prostoje.

2. místo – The Outer Worlds

Stříbrná korunka míří do Obsidianu. Matadoři žánru nezklamali, byť ze sebe tentokrát nevydali to úplně nejlepší – The Outer Worlds bohužel nemají příliš dlouhého trvání. Rychle ubíhající společně strávený čas si vás nicméně spolehlivě udobří procházkami po teraformovaných, velmi exotických planetách. A také jízlivým, přidrzlým humorem, který nenechá nit suchou na místním politickém uspořádání řízeném zlovolnými korporacemi.

Která jiná letošní zástupkyně vám navíc přihraje vaši vlastní vesmírnou loď, hm? A taky družinu věrných parťáků, co budou proti nástrahám vesmíru bojovat až do zemdlení po vašem boku. Pst, neříkejte, že by to v žánru sci-fi RPG mělo být samozřejmostí. Přestože jsme z The Outer Worlds cítili mnohem víc Fallout: New Vegas než třeba takový Mass Effect, nemáme si moc nač stěžovat. V Obsidianu zkrátka vědí, co dělají.

1. místo – Disco Elysium

U Disco Elysium máme naopak plné právo být překvapení, že estonští ZA/UM zřejmě také dobře vědí, co dělají. Oni sami totiž otevřeně přiznávají, že během vývoje o tom neměli ani tušení. Nejmenší z pobaltských států má kromě sklonů k alkoholismu zřejmě také sklony vytvářet vynikající RPG, pokud tedy můžeme soudit ze zmíněné prvotiny. Příběh detektiva s výjimečným talentem a láskou k psychotropním látkám je totiž přesně takový, jaký si ho uděláte. V tvorbě antihrdinovy osobnosti i následném rozhodování máte ohromnou svobodu.

Harry Du Bois může být zapáleným komunistou, neúprosným fašistou, tedy pardon, tradicionalistou, neúnavným feministou, čímkoliv mezi tím a taky spoustou dalších věcí, o nichž si můžete povídat. Když se vám zrovna nechce vyšetřovat nejzapeklitější případ století, smíte si odskočit na karaoke, kurzy graffiti, na diskotéku do kostela. Nebo třeba budete raději po sousedství sbírat plastové lahve kvůli vratné záloze. Fantazii se meze nekladou, šílenství také ne.

Přestože Harryho po probuzení s největší kocovinou na světě pořádně bolí hlova, vás bolet nebude a Disco Elysium byste vypínat rozhodně neměli. Připravili byste se totiž o ty nejvtipnější dialogy, ba mnohdy dokonce monology a vnitřní pochody nebohého detektivova těla. Kupředu nás táhlo skvělé vyprávění, které stojí na poctivých základech klasických RPG, tedy statistikách a hodech kostkou, aniž by bylo jakkoliv těžkopádné. ZA/UM posíláme zlatou korunku a Disco Elysium na oplátku zařazujeme do zlatého RPG fondu.