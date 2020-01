Best of 2019: Nejlepší příběh

Windows PlayStation 4 MAC iOS PS4 Pro

Jedna z věcí, které na hrách milujeme, je různorodost postupně objevovaných způsobů, kterými lze vyprávět příběh. Na rozdíl od knih či filmů nám hry nechávají podstatně víc svobody a zároveň si nás dokážou podmanit klidně na desítky hodin. Mnohdy nás poutavé vyprávění zvládne připoutat i ke hrám, jejichž ostatní kvality jsou přinejmenším diskutabilní. Byl to případ těch nejlepších příběhů pro loňský rok? Ve shrnutích se snažíme vyhýbat velkým spoilerům, z principu kategorie to ale není možné úplně.

3. místo – Disco Elysium

Detektivní RPG drží pohromadě dvě hlavní linie – vyšetřování vraždy oběšence na dvorku motelu a vnitřní příběh ztroskotaného detektiva, který se po propařené noci probouzí a snaží se ze střípků s vaší pomocí sestavit svou vlastní identitu. S tímhle zjednodušením to příliš objevně nezní, Disco Elysium ale z vypravěčských rukávů vytahuje trumfy v podobě skvěle napsaných dialogů, monologů i prostředí chudých čtvrtí Revacholu.

V případě prvotiny od estonského studia ZA/UM rozhodně doufáme, že nezůstane jen u ní – propracované společensko-politické uspořádání i historie světa, který toho má ještě hodně co říct, dává prostor i komplikovaným otázkám a názorům, do kterých se herní scenáristé jinak pouští jen neradi. Disco Elysium si za své předzvěsti zítřků, kdy se hry nebudou stydět rýpat v politice a filozofii, zaslouží naši letošní bronzovou medaili.

Komplikovaná narativní větvení nejsou ve hrách žádnou novou myšlenkou, jen málo z nich je ale zvládne předvést s grácií a tak, aby ze švů jednotlivých odboček netrčely žádné neúhledné nitky. Heaven’s Vault je adventurou o rozkrývání starého jazyka a tím i historie světa, která vám na jedno dohrání ani zdaleka nenabídne všechny odpovědi na položené otázky a z velké části nechává události na vašem úsudku a interpretaci.

Podobně jako Outer Wilds vás Heaven’s Vault uvězní v časové smyčce, přestože je její hlavní hrdinka, archeoložka Aliya, zatvrzelou skeptičkou, která v převtělování nevěří. Zvládnete ji pečlivým studiem vymanit z nekonečného cyklu, kde jsou všichni předurčení k opakování chyb a zkáze civilizace zdánlivě nelze zabránit? Téhle podmanivé adventuře od Inkle náleží za vypravěčský um stříbrná příčka – už proto, že nás ihned po dohrání donutila začít znova. Ale byl to opravdu nový začátek…?

1. místo – Death Stranding

Herní příběhy spolu se svými tvůrci dospívají a jak si vývojáři pořizují potomky, začínají ve svých scénářích ve velkém tematizovat rodičovství. Po The Last of Us nebo God of War se podstata otcovství objevila i v Kodžimově Death Stranding, je to ale jen jedno z mnoha z témat, které tenhle rozporuplně přijímaný titul postihuje. A jestli existuje nějaký důvod, proč byste „simulátor chůze“ měli prožít, je to právě kvůli vynikajícímu příběhu.

Samova cesta napříč Amerikou není románem od Kerouaca, ale snadno by být mohla – kdyby v jeho románech místo kontinentu zbyly jen krátery, z nebe padal časodéšť a namísto trampů lesy osídlili preppeři. Momenty, kdy Death Stranding nechává promlouvat svou zhuntovanou krajinu, maximálně atmosféru dotváří nevtíravým hudební podkresem, se střídají s filmovými scénami plnými hollywoodských herců, jejichž výkony pozdvihují herní médium zase na další úroveň, stejně jako mechanika se vzájemnou pomocí, která dokáže psát osobní příběhy pro každého hráče na míru.

Škarohlídi by mohli říct, že Kodžima v podstatě natočil béčkový film a narouboval ho na nudnou hru o chození a nošení věci. My ale patříme k těm, kterým Death Stranding učaroval. Má rozuzlení, za kterým se vyplatí se brodit dehtem, nechat si zčernat palce na nohou po hodinách v bílé tmě a vydat se na Břeh a zase zpátky. Pro Lou bychom šli až na kraj světa – a minimálně do Krajního Uzlového Města jsme kvůli ní došli rozhodně.