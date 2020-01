Best of 2019: Nejlepší akční hra

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

Akční hra, žánr, ve kterém kralují bleskové reflexy, svalová paměť… a také dobrý level design, co nejlepší zpracování protivníků a samozřejmě i nové nápady. Loňský rok byl v této oblasti nesmírně hojný a před stupni vítězů zůstaly tituly, které by se jindy ke své medaili dostaly. Ale tím lépe pro nás, rozhodně bylo co hrát!

3. místo - Astral Chain

Platinum Games prostě umí a ukazují to už několikátým rokem. Tentokrát se jim povedl další majstrštyk, když se svou akcí Astral Chain dokázali oslovit i hráče, kteří by jinak o tento typ japonských her ani nezavadili. Skvělé tempo doplňoval geniální prvek titulního řetězu, který neslouží jen jako vizuální vodítko, ale také jako svébytná součást bojové taktiky. Každý Legion vám pak umožňuje vytvářet si vlastní bojový styl a také flexibilně reagovat na vývoj situace.

Astral Chain boduje i v jiných sférách, jako je chytré a pro japonské vývojáře typické přidávání žánrově odlišných miniher a také skvělé skloubení adrenalinové akce a soundtracku. Prostě další kousek, který velmi výrazně podtrhuje, že na Nintendu Switch nejsou jen hry s Mariem a Zelda.

2. místo – Devil May Cry 5

Slavná série se vrátila s velkou pompou a je ještě nadupanější než předchozí díly, což se zdálo být nemožné. Icuno a jeho tým opět dokázali vzít tradiční schéma a dostatečně jej ozvláštnit. V první řadě je tu hned trojice hrdinů, kteří se v rychlém tempu střídají a každý má výrazně odlišný styl. Nero a jeho protetická multifunkční ruka je sám o sobě dobrý nápad, ale herní styl V se ještě víc vymyká a nabízí povedenou alternativu ke killbajnu, jako je Dante.

Navíc je tu nádherné audiovizuální zpracování, kde se snoubí detailní grafika s hudebním doprovodem, který přesně sedne do ducha scény a tempa akce. Tohle tedy zvládal na jedničku třeba i díl od Ninja Theory, ale pětka sladění hry a hudby ještě trochu povyšuje. K tomu přesné ovládání a odpovídající level design a Devil May Cry 5 se řadí mezi nejlepší díly celé série, která sama o sobě tento subžánr definuje.

Ano, je to další hra od From Software, ale přesto je jiná a tentokrát pro své vlastní dobro odhazuje RPG prvky – a to ji činí výjimečnou. Zatímco u Souls her se dalo měnit „nastavení“ obtížnosti pomocí buildů a vybavení, Sekiro nic neodpouští, protože jde k samotným kořenům akce a potrénuje vám prsty a reflexy jako málokterá hra. Poté, co skolíte Geničira, vám bude připadat, že už žádný boss v žádné hře nemůže představovat výzvu a máte chuť se přihlásit do turnaje v jakékoliv bojovce, protože prsty vám budou hrát jak na klaviatuře podpořené notnou dávkou stimulantů z vašich nadledvinek.

Sekiro ale nevyniká jen tím, že klade akci v rámci soubojů na první místo. Jeho svět je už tradičně prohnilým, degenerujícím odrazem reálného světa, ale tentokrát se po něm můžete pohybovat s pomocí geniálního háku, který do samotné akce přináší velké taktické možnosti.

Sekiro: Shadows Die Twice ukázal, že i když se tento specifický subžánr zdál být v jednu chvíli vyčerpaný, From Software dokáží přijít s dostatkem změn v rámci základní formule, aby byl výsledek opět dechberoucí.