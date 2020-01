Best of 2019: Nejlepší logická hra & adventura

Windows Xbox One MAC Linux Switch Xbox One X

V této kombinované kategorii se letos sešlo obrovské množství výborných kandidátů, dokonce jsme museli odolat nutkání oddělit klasické adventury od ryze logických her. O vítězné trojici jsme debatovali dlouho a úmorně, skoro déle než v případě nejlepší hry roku. Nakonec jsme ale našli společnou řeč a se stupni vítězů jsme vyloženě spokojení.

3. místo – Baba Is You

Geniální. Jednoduše geniální. Graficky minimalistická, možná až odpudivá Baba Is You se tu prostě jen tak objevila a spadla nám z ní čelist. Ne tedy z toho, jak vypadá, ale z toho, jak se hraje. Velmi originální hádanky založené na jednoduchém programování nám nedaly spát. Takových možností, tolik cest.

Ale která je ta správná? Udělat z lávy vodu? Stát se pohyblivou stěnou? Proměnit se v klíč a vlastním tělem odemknout dveře? Prosté hraní se slovy, pomocí kterých tvoříte různé vazby mezi objekty, by nebylo tak zajímavé, kdyby vlastní slova neměla fyzickou podstatu. Nestačí tedy vymyslet, co má být čím, ale ještě přijít na to, jak daný příkaz dát dohromady, aby se stěny kolem vás znehmotnily...

Geniální. Jednoduše geniální.

2. místo – Super Mario Maker 2

Každá plošinovka od Nintenda vydaná na Switchi patří k tomu nejlepšímu, co tahle konzole nabízí. Ale Super Mario Maker 2 není jen další takovou hrou. Je všemi najednou. Jsou jich tu statisíce. Nintendo totiž vložilo víru do své komunity a nechalo na ní, aby tvořila obsah pro její další členy. Výsledkem je brilantní editor úrovní v různých historických grafických stylech, který je ještě lepší za použití stylusu.

Ale nebylo by to Nintendo, kdyby nepřidalo něco navíc. Tvorba úrovní v kooperaci? Samozřejmě. Halda úrovní přímo od Nintenda, u nichž budete žasnout nad jejich rozdílností? Každopádně. Dalo by se říct, že jakákoliv další plošinovka s Mariem už bude nadbytečná, protože tady se můžete ztratit na stovky hodin, ať už budete sami tvořit, nebo cizí výtvory hrát a hodnotit.

1. místo – Outer Wilds

Zážitek, kterým nás poctila vesmírná adventura Outer Wilds, je neopakovatelný, takže pokud si ho chcete užít naplno, dál už raději nečtěte. Hic sunt SPOILERY.

Říkali jsme, že zážitek z Outer Wilds je neopakovatelný? On se ve skutečnosti opakuje každých 22 minut, ale i tak jde o neobyčejnou a ucelenou cestu prapodivným vzduchoprázdnem plným roztodivných planetek a ještě divnějších lidiček, se kterými je radost klábosit, když zrovna neřešíte tajemství zdejšího světa.

„Oněch dvaadvacet minut, které nad hráčem visí jako Damoklův meč, je jedním z nejlepších herních prvků, na které jsem kdy narazil,“ píše Pavel Skoták ve své recenzi a my mu musíme dát za pravdu. Jistě, cestování časem a opakování téhož tu bylo už mnohokrát. Vlastně na tom stojí celý žánr roguelike, ale tohle je něco docela odlišného, originálního, poutavého.

Během každé časové smyčky narazíte na něco jiného. Na některé své otázky dostanete odpovědi, ale na oplátku objevíte otázky nové, na které už během jedné smyčky nestihnete najít odpověď. Těch smyček může být nepočítaně, takže by se dalo říct, že máte nekonečno času, i když každých 22 minut zemřete a octnete se na začátku. Ale ne úplném, protože vědění vám zůstává. Outer Wilds je prostě unikátním zážitkem, který by měl prožít každý, koho baví zkoumat velmi lákavé tajemno.