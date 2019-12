Best of 2019: Nejlepší závodní hra

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

Letos se závodní scéna musela obejít bez nového dílu jedné ze sérií Forza, které se tradičně ucházejí o prvenství. Prostor tak dostaly jiné hry, i když s jednou už se to začíná také pěkně opakovat. Na druhou stranu, bronzové místo nám dělá obrovskou radost, jelikož tuto sérii jsme na stupních vítězů viděli naposledy v roce 2013.

3. místo – Need for Speed Heat

Nad nekonečnou sérií Need for Sped už jsme zlomili hůl. Její pokus o restart a návrat k Undergroundům v podobě Need for Speed z roku 2015 nás moc neoslnil, následující Payback byla vyložená katastrofa, kterou z paměti bohužel nevymažeme. Ale pak se stalo něco nemyslitelného. EA si nasypala popel na hlavu a svolila ke skutečnému návratu do starých dobrých časů, kdy pravověrné hráče neotravovaly takové nesmysly jako mikrotransakce a totálně stupidní příběhy.

Need for Speed Heat je výborná arkáda, která si na nic nehraje, za ničím se neskrývá, ničím se neprzní. Poctivý singleplayer s výborným jízdním modelem, krásnou grafikou, luxusním tuningem a opravdu skvělým mechanismem střídání dne a noci, který má obrovský dopad na hratelnost. Po řadě let nás baví trávit čas v otevřeném světě závodní hry, která nemá v názvu Forza Horizon. A utíráme radostnou nostalgickou slzu, že jde právě o Need for Speed.

2. místo – F1 2019

Formule si stejně jako loni zopakují stříbrnou pozici. I když to v závodě znamená prohru, tady v žádném případě nejde o něco, za co by se F1 2019 měla stydět. Vždyť jde o excelentní simulaci divácky velmi populární podívané, která se s každým dalším dílem pouze zlepšuje. A platí to i tentokrát.

Už tak dost solidní základ je v novém roce zase o chlup hezčí, jízdní model ještě propracovanější, sada režimů ještě širší, ale to hlavní se děje mimo závodní trať. Systém zkušeností doznal značných změn, bude vás bavit obecné dění v boxech a televizní přenosy. Tohle je zkrátka kariéra, která by měla být ve všech vážně míněných simulacích.

Ano, další letošní hra ze stáje Codemasters nemá tak propracovanou kariéru jako léty šperkovaná F1, ale v rámci vlastní série DiRT Rally učinila dvojka obrovský skok kupředu. Důvod, proč si F1 2019 nevysloužila prvenství, je ten, že i když jde o brilantní závodní hru s luxusní kariérou, každý její další díl je jen lehkou evolucí toho předchozího. Ale v případě DiRT Rally 2.0 teprve až teď dostáváme nového krále disciplíny rally.

První DiRT Rally bylo odvážným pokusem dedikovaného týmu Codemasters. Vyklubala se z něj ale holá kostra, která si dokázala udělat jméno pouze díky vytříbenému jízdnímu modelu. Byl to zkrátka milionkrát lepší pocit z jízdy než u konkurenčního a plně licencovaného WRC.

DiRT Rally 2.0 posunulo laťku na všech frontách. Přidalo mnohem lepší kariéru a pořádně vylepšilo fyziku, pohrálo si s váhou vozidla a dalo obrovský důraz na chování vozidla na různých pneumatikách a površích.

I když se série WRC také postupně zlepšuje a její letošní WRC 8 statečně bojovalo o bronzovou příčku, umění Codemasters je prostě mnohem dál. V jejich stáji vznikla nová série definující závody rally, která není dokonalá, ale dočká-li se stejné péče jako F1, pak jednoho dne bude. Už teď jde o krále žánru a první hru, které se podařilo sesadit Richarda Burnse z trůnu.