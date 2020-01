Best of 2019: Zklamání roku

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X

Zklamání roku je pravidelně naší nejméně oblíbenou kategorií. Mnohem raději máme překvapení a povedené hry, konzole a služby. Jenže bez zklamání se to bohužel neobejde – vývojáři často šlápnou vedle a ze hry, na kterou se v redakci těšíme, se nakonec vyklube v lepším případě nedodělek s promrhaným potenciálem, v horším případě úplný zmetek, který bychom nehráli ani zadarmo.

Patrice Désilets. Pomohl nastartovat jednu z nejlepších a nejzajímavějších novodobých herních sérií a ze začátku pracoval i na jejích nejlepších dílech. Pak se od Ubisoftu trhl, přišel s vlastním, originálním nápadem... a jak to dopadlo. Ne snad že by byli Ancestors vyložený odpad, ale jedno z největších zklamání roku to bezpochyby je. Bugy, očividně nedodělané herní prvky, špatné zpracování, neustále se opakující a místy nudná hratelnost... Zajímavé nápady ani svěží koncept to bohužel nezachránily. Palec dolů.

2. místo – Google Stadia

Ještě před spuštěním Stadie kolovaly internetem spekulace, že z jejího příchodu měli vrchní kravaťáci v Sony i Microsoftu pěkně naděláno do kalhot. Ostatně kdo jiný než Google (dobře, třeba ještě Amazon) by se mohl pustit do streamování her ve velkém, perfektně to zvládnout hned od začátku nejen po technické stránce a naprosto tím rozhodit stávající pořádky v herním průmyslu?

Nakonec to dopadlo tak, že i ti největší optimisté můžou říct maximálně, že Stadia funguje. Ne tak, jak Google sliboval, ne tak, aby začali hráči najednou prodávat své konzole, ale funguje. Jenže to nestačí, neboť Google zoufale nezvládl všechno ostatní a službu vypustil v jakési předběžné alfa verzi. Chybí obrovský počet slíbených funkcí, chybí možnosti, jak hrát, chybí řada zajímavých her a celé je to spíše parodií na spuštění velkého produktu od velké technologické korporace. Ostuda jak hrom.

1. místo – Anthem

Jestliže je Stadia ostuda a Ancestors dáváme palec dolů, z Anthem se nám chce tak trochu brečet. Nosit znovu dříví do lesa by bylo zbytečné – o fascinujícím a problémovém zákulisí vývoje téhle střílečky jsme na Games napsali tisíce znaků a něco nám říká, že ještě nekončíme. EA zatnula zuby, hru překvapivě nepohřbila a pokusí se z ní vydolovat alespoň něco dobrého.

Jak bude vypadat Anthem za dva, tři roky, nevíme a v současné chvíli je nám to celkem jedno. Protože to, co si v BioWare a EA dovolili pustit na trh, chtít za to peníze a nazývat to finálním produktem, nemá obdoby. O neuvěřitelném způsobu, jakým vývojáři, producenti a manažeři zničili potenciál Anthem, by se dala napsat nejedna kniha. A na rozdíl od hry by o ni byl alespoň nějaký zájem.

Anthem je za nás definicí průšvihu, špatného managementu, promarněného potenciálu, a tak nemůžeme jinak, než tuhle novinku BioWare vyhlásit největším zklamáním roku 2019.