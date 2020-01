Best of 2019: Hra roku

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Switch PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Redakce Games.cz

Rok 2019 byl z hlediska her podivným obdobím. Celý průmysl už se připravuje na bombastický letošek a hned několik titulů se dočkalo odkladu, ať už ze strategických důvodů, nebo prostě proto, že vývojáři potřebovali víc času na dokončování. Díky tomu se letos podařilo vyšvihnout spoustě her, které by jinak zapadly v cunami AAA titulů. Tady je naše desítka nejlepších her za rok 2019. Zítra spustíme čtenářské hlasování a jsme zvědaví na výsledky, protože tenhle rok neměl jednoznačného favorita.

10. místo – Apex Legends

Kdo by to byl řekl, že se do notně probraného žánru battle royale dokáže vměstnat ještě něco nového. A ne jen nějaký detail, ale celý svébytný koncept opepřený řadou vylepšováků, které udělaly z Apex Legends jednu z nejlepších her roku a pro mnohé nejlepší hru tohoto žánru. Skvělé rozdíly mezi jednotlivými charaktery, geniální „pingování“, které konkurence převzala, a velmi dynamická smyčka „tak dám ještě jeden zápas“, která pohltila i ty, kteří si při slovech „battle royale“ jen odplivnou. Jasná trefa do černého.

Od Fallen Orderu se vlastně tolik nečekalo, protože reakce na prezentace před vydáním byly spíše vlažné. Řešil se boj a spoustu lidí vystrašil systém, který si tvůrci vzali ze Souls her. Jenže pak jsme dostali vynikající dobrodružství, kde byl vlastně boj až sekundární za skvěle zpracovanými úrovněmi, enviromentálními hádankami a prvky metroidvanie. Cal sám o sobě je docela sympaťák a zasazení mezi prequelovou a původní trilogii potěšilo tím, že nechalo spát nově vznikající kánon epizod 7 až 9. Star Wars potřebovaly podobně povedenou a zábavnou hru a v redakci jsme si k ní sedli snad úplně všichni.

8. místo – Super Mario Maker 2

„Nintendu se opět podařilo udeřit hřebíček na hlavičku. Super Mario Maker 2 je povinností každé tvořivé dušičky, ale stejně tak myslí i na hráče, které tvorba úrovní vůbec nezajímá. Pro obě strany má připravené minimálně desítky hodin zábavy a jako celek jde o další z mnoha titulů, kvůli kterým se vyplatí mít doma Switch.“ Tak zní verdikt Patrika, který SMM2 udělil desítku. Jde prostě o jeden z klíčových titulů, které na Switchi najdete a nabízí obrovský potenciál pro hráče jakéhokoliv věku. Mario pořád umí.

7. místo – Slay the Spire

Studio Megacrit předvedlo, že žánrové hybridy mohou fungovat, pokud do detailu propracujete všechny složky. Slay the Spire nabízí brilantní „kartičkové“ souboje v prostředí roguelike RPG, které pochopí i ti, kteří se jinak tomuto typu her vyhýbají. A především jde jen a pouze o hru pro jednoho hráče. Skvělá zábava pro všechny, kteří rádi u soubojů přemýšlí.

6. místo – Outer Wilds

Časová smyčka, umírající slunce, vesmírný program z kamení a větviček a k tomu všemu drnkavé banjo. Outer Wilds je zvláštní hra, nečekaná a tak trochu nepředstavitelná, dokud si ji nezahrajete. Střídá se tu fatalistická melancholie s totální maršmelounovou pohodou, hektická snaha ještě něco před smrtí objevit s absolutně svobodným zkoumáním všeho, co vás napadne. Sedněte do vesmírné lodě, navštěvuje planetu za planetou, hledejte dobrovolně ztroskotané kosmonauty a hlavně si to užívejte. Věřte, že to není složité. Tohle malé veledílo si místo v první desítce bohatě zaslouží.

Co se týče série Total War, už i zarytí fanoušci v redakci začali remcat, že se toho poslední díly tolik nemění, případně že experimenty jako Thrones of Britannia prostě nevyšly, takže oznámení „čínského“ dílu z období Příběhů Tří říší jsme brali s dostatečnou rezervou. O to víc nás překvapilo, kolik změn a skvělých prvků Creative Assembly do svého (zatím) posledního historického Total Waru nacpali. Systém loajality, rekrutování jednotek pod jednotlivé generály, kombinované formace některých jednotek, důraz na individualitu a často velmi rozdílnou hratelnost za jednotlivé frakce dělá z Three Kingdoms nejlepší historický Total War, který si můžete aktuálně zahrát.

4. místo – Astral Chain

Platinum Games zase bodují. Jejich akční opus na Nintendo Switch nás uchvátil. Věrni své tradici být originální a překvapovat naservírovali mix vynikající akce, parádního soundtracku, platformingu a spousty drobných žánrových odboček, které dělají z téhle bitvy o přežití lidstva skvělou záležitost. Astral Chain výraznými tahy svého titulního řetězu podtrhuje, že tenhle rok japonští vývojáři bodovali na hned několika platformách a vzali herní svět útokem za zuřivého datlování „Banzai!“.

A pak že už nejde v rámci Souls her nic nového vymyslet. Sekiro je další alternativou k mainstreamovému trendu tetralogie Dark/Demon’s Souls, podobně jako byl ve své době Bloodborne. Povedený pochmurný svět doplňují brilantně zpracované souboje a skvělý prvek ve formě protetické ruky hlavního hrdiny. Naládovat do ní můžete spousty druhů upgradů, ale pro samotnou hratelnost je klíčový základní hák, který vám umožňuje hledat cesty a strategie, jaké předchozí tituly od From Software postrádaly. Vynikající zážitek, samozřejmě pro trpělivé povahy.

2. místo – Disco Elysium

Obrovské překvapení a jedna z nejosobitějších her za hodně dlouhou dobu. Vaše herní alter ego je zosobněním antihrdiny. Pokud máte štěstí, můžete zemřít ještě v úvodní lokaci tím, že se moc intenzivně snažíte dostat kravatu z větráku, utíkáte před nutností zaplatit nebo prostě minete špatně mířenou ranou zfetovaného fracka. Do toho neustále vedete hovory se svým vnitřním já, respektive jeho součástmi, a aby toho nebylo dost, musíte vyřešit případ vraždy. Disco Elysium je RPG v pravém smyslu slova, protože roleplay je to hlavní, na čem hra stojí. Popravdě byl zápas o první místo velmi těsný a Elysium to nezvládlo o to nevyhnutelné zaškobrtnutí hrdiny s vychlastaným rudým nosem.

1. místo – Death Stranding

Jak už jsme psali výše, naše celoredakční hlasování bylo velmi těsné, ale nakonec se z boje vítězoslavně vynořil Sam Porter Bridges, respektive duchovní dítko Hidea Kodžimy Death Stranding. Tahle hra nám totiž učarovala a stejně jako se Disco Elysium vymykalo zaběhnutým konvencím, činí tak i příběh o světě po konci světa.

Death Stranding v prvních hodinách táhne vpřed právě příběh, který je skvělý ve svém pomalém dávkování informací o tom, co se vlastně stalo, a rád vás nechá tápat. Hra k tomu přidává neustále se rozvíjející schopnosti a možnosti v rámci základního poslíčkování a také vynikající fyzikální model pohybu Sama a jeho balíčků v kontextu terénu, rozložení zátěže a podobně.

Death Stranding je mystické dobrodružství, které i přes osamělost hlavního hrdiny funguje v tom, co Kodžima chtěl – díky unikátnímu multiplayeru si totiž nikdy nepřijdete sami a skutečně se spojujete s jinými lidmi, aniž byste je potkávali. Je to nádherně divná, nestandardní, fascinující hra. Naše hra roku 2019.