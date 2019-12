Best of 2019: Nejlepší sportovní hra

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux Switch Stadia PS4 Pro Xbox One X

Sportovní hra bývá jednou z těch odporně předvídatelných kategorií, kde se rok co rok protáčí pár neustále se opakujících sérií. Zaplať pámbu za každou sezónu, kdy žánr zčistajasna rozčísne nenadálý blesk originality, třeba taková Pyre! A můžeme vám prozradit, že maličko neobvyklého vítěze jsme nalezli i tentokrát.

3. místo – Football Manager 2020

Série Football Manager si zkrátka drží svou úroveň. Dokonce i letošní ročník, z něhož Vašek nebyl dvakrát nadšený, jemu i Alešovi ukradl stovky hodin života, poněvadž ve Sports Interactive zkrátka umí a nikdy nevypustí do světa úplnou žblabuňku. To platí i tentokrát – ale nedostatek skutečných inovací a některé přetrvávající problémy znamenají, že to nebude nic lepšího než bronz.

Přesto je to hra, která by vás mohla zaujmout, i pokud nejste žádnými fotbalovými experty a třeba neumíte použít ani elektronickou tužku. Stačí, když vás baví zuřivě přemýšlet. Dalo by se totiž velice snadno argumentovat, že FM patří spíš do žánru strategií – místní hluboká simulace, kde má každé vaše rozhodnutí dalekosáhlé následky, tomu rozhodně odpovídá.

2. místo – PES 2020

O chlup líp si letos vedla série PES, navzdory nelidsky příšernému oficiálnímu názvu „eFootball Pro Evolution Soccer 2020“. Že si Konami zajistilo nějaké ty licence, včetně té exkluzivní na turínský Juventus, je sice fajn, ale rozhodně to není ten důvod, proč letošní fotbálek pravých puristů ověnčujeme stříbrnou medailí.

Tím důvodem je neoddiskutovatelná skutečnost, že na hřišti je to opět pecka. Autorům se zase podařilo dění na trávníku droboučkými úpravami posunout tak, že vypadá skoro jako reálný fotbal a je neskutečně zábavné tancovat v tom blátivém cirkusu a honit se za kulatým nesmyslem. Máte rádi fotbal a příliš vám nesejde na nablýskané prezentaci od konkurence? Bude se vám líbit PES 2020.

1. místo – Ring Fit Adventure

Ne, nechceme být za každou cenu jiní a překvapiví – vážně věříme tomu, že Nintendu se zase podařilo něco spektakulárního. Koho by napadlo, že může být cvičení tak zábavné? Prostě chudáku hráči vrazte do ruky pružný kruh (podle Adama prý „kruh na pilates“), pusťte mu na obrazovku fantasy RPG a pak ho nechte makat, dokud se pod ním nevytvoří jezero potu.

Dřepy můžou sloužit jako úhyby. Stlačování kruhu jako útoky. Cvičíte, protahujete se, dáváte zabrat všem možným i nemožným svalům a ani vám to tak nepřijde, protože jste přece hrdina, který se právě probíjí hordami nepřátel. Ten pravý bicák vás bolí, protože kouzelný meč zkrátka něco váží!

No dobře, není to žádné VR – iluze, že jste skutečným gerojem na cestě za spravedlností, tady zas tak stoprocentně nefunguje. Hra vás ale naprosto skvěle zvládá motivovat k tomu, abyste cvičili nehledě na ten nešťastný fakt, že náš svět je nudně, zoufale nemagický. Vyhoví pomalým, vyhoví rychlým. Vyhoví slabým, vyhoví silným. Jestli máte Switch a už nějakou dobu uvažujete nad předplatným do fitka, možná raději sáhněte po našem letošním vítězi.