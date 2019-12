Best of 2019: Nejlepší strategie

Windows MAC Switch

Pronikavá mysl a bystrý úsudek mohou být ve válce mocnější než tisíc mečů z kalené oceli, to ví každý správný stratég. Jenže chudáci správní stratégové v posledních letech zdaleka nemají tolik mentální výživy, kolik se jim dostávalo třeba na přelomu tisíciletí. Inu, každý rok se i tak najde pár těch strategií hodných vyzobnutí a my jsme si posvítili na nejlepší tři z nich.

3. místo – Slay the Spire

Hned na začátek tady máme hru, která rozhodně není žádné RTSko, ale někam ji zařadit musíme – a je pravda, že strategické a taktické schopnosti při ní využijete ze všeho nejvíc. Slay the Spire je geniální karetka pro jednoho hráče, v níž si vyberete svého hrdinu a pak se prosekáváte hordami nepřátel, dokud neumřete. A jakmile umřete, začínáte zase od začátku.

Maličko to připomíná třeba karetní Darkest Dungeon, což je pochvala sama o sobě, ale to jsme ještě ani nezmínili vynikající systém úpravy balíčku. Jasně, dostáváte čím dál tím lepší karty, ale ty vám jsou k ničemu, pokud si místo nich líznete počáteční balast, co vám zapleveluje balík. Občas se tak musíte strategicky rozhodnout, zda chcete novou krásnou hračku, nebo se radši zbavíte otravné pijavice. A taková dilemata milujeme.

No řekněte, nechtěli jste se někdy stát ředitelem koleje v Bradavicích a pak svoje studenty vést v nemilosrdné válce proti jejich spolužákům? Dobrá, takhle to v Harrym Potterovi úplně neproběhlo, ale Fire Emblem: Three Houses si nebere žádné servítky a posílá žáky přímo na frontovou linii. Umřou? Přežijí? To už je na vás.

Three Houses jsou neobyčejně komplexní strategií s ohromným množstvím aktivit, kterým se můžete věnovat. Kromě tahových bitev se staráte o svoje svěřence, plánujete hodiny, procházíte se po škole a kecáte se zbytkem učitelského sboru… Prostě takový hezký simulátor toho, kdyby se na peďáku místo Pythagora vyučoval Leonidas.

Napsat, že nový Total War nezklamal, by bylo asi jako tvrdit, že Alexandrova invaze do Persie nebyl úplný průšvih. Three Kingdoms nejenže nezklamaly, ony nám všem vyrazily dech svými inovacemi a odvážným přístupem k zavedené sérii, která se posunula o pořádný kus blíž tolik opěvovaným Crusader Kings II.

Najednou nezáleží pouze na verbování armád a šikovném manévrování po bitevním poli. Najednou jsou v popředí postavy, vládci a jejich služebníci, pretendenti, princové, vévodové, občas i obyčejní sedláci. Ti všichni někoho milují, někoho nenávidí, mají určitou povahu a morální kodex. Starověká Čína v podání Three Kingdoms je tak neobyčejně pestrou tapisérií konfliktu, který se pokaždé vyvine jinak, než byste čekali.

Uznáváme, že pro našince může být problém se zpočátku přenést přes čínské kulturní reálie. Než si zvyknete na to, že každá slabika je zatraceně důležitá, bude vám dělat extrémní problémy rozlišit postavy jako Liu Bei, Lü Bü a Liu Biao. A pokud chcete přežít, rozlišit je musíte. Ale buďte trpěliví a věřte nám, že se nakonec zorientujete. Povedlo se to i nám v redakci, a to tedy rozhodně nejsme žádnými sinology. Three Kingdoms nás tak dobře pobavily – a ještě nás leccos naučily. Zasloužené vítězství.