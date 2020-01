Best of 2019: Nejlepší hudba

- Téma Autor: Redakce Games.cz

Nová kategorie! To tu loni nebylo! Jak vzrušující. A proč jsme si ji vybrali? Zkrátka se nám zachtělo ocenit ty hry, které přišly s nějakou zajímavou inovací, které se hrály jinak, které zkrátka dokonce i nám, herním redaktorům, co hrají víc, než by bylo zdrávo, ukázaly něco úplně nového a nečekaného. Pojďte se spolu s námi podívat na tři originální kousky, které se nám nesmazatelně vryly do paměti. celý článek