Deset největších herních událostí roku 2022

Rok 2022 se pomalu chýlí ke konci. Jaké události nejvíce zahýbaly herním odvětvím? Co ho ovlivnilo letos nejvíce a co bude mít dopady v budoucích letech? Projděte si deset nejvýznamnějších událostí, které jsme pro vás vybrali. A pokud by vás napadly nějaké další, určitě se zmiňte v komentářích!

10. Trendy-netrendy: NFT, blockchain a metaverse

zdroj: Foto: Meta

Především v první polovině letošního roku mohl mít čtenář při pohledu na témata objevující se v médiích trochu pocit, jako by vstoupil do paralelního vesmíru. Zatímco se spekulovalo o budoucnosti byznysových, technologických a finančních trendů, jako jsou například digitální tokeny NFT, blockchainové technologie a cokoliv, na co lze připlácnout nálepku metaverse, herní společnosti jako Ubisoft, Konami nebo Square-Enix se pokusily na „umělecký“ trend NFT naskočit.

Po ohlášení zpravidla následovala silná negativní reakce veřejnosti, nadávky a výsměch nejen ze strany hráčů. Na vlastní kůži se o tom mohla přesvědčit i hvězda herního dabingu Troy Baker. Ten původně ohlásil spolupráci se společností Voiceverse specializující se na „hlasová NFT“. Po reakci fanoušků si to však velmi rychle rozmyslel.

Blockchainové hry si cestu do mainstreamu taky nenašly a co se metaversu týče, tam si mnozí stále lámou hlavu nad tím, co že to nového vlastně koncept sdíleného online světa vlastně přináší. Možná nám to objasní ambiciózní novinka jednoho z veteránů série GTA nesoucí název Everywhere.

Thank you all for your feedback and patience. After careful consideration, I’ve decided to not continue the partnership with VoiceVerseNFT. Intentions aside, I’ve heard you and apologize for accusing anyone of “hating” just by simply disagreeing with me. — Troy Baker (@TroyBakerVA) January 31, 2022

9. Konec Google Stadia

zdroj: Foto: Google

Ještě na konci července zaměstnanci Stadie ujišťovali nepočetné zájemce o svoji streamovací službu, že skomírající platformu pohřbít v úmyslu rozhodně nemají. Jen o dva měsíce poté přišlo z Googlu „překvapivé“ potvrzení toho, co mnozí tušili už dávno: Stadia končí. O streamingovou platformu, která v rámci úvodního marketingu hráče přesvědčovala, že „next-gen není v krabici“, nebyl ve výsledku zájem.

Její byznysový model spočívající v nákupu her za plnou cenu nedokázal konkurovat mnohem výhodnějšímu Game Passu od Microsoftu. K tomu se přidala i chudá nabídka obsahu a minimum exkluzivit. Dobré PR jí neudělal ani problematický start.

Konec Stadie přesto mnohé zaskočil, včetně jejích zaměstnanců a těch několika vývojářů, kteří pro ni chystali tituly. Platforma ukončí činnost 18. ledna 2023, Google chce aspoň technologii využít pro své další projekty, případně ji nabídnout obchodním partnerům.

*sigh* (incredible that i really have to ask this)

Are u clossing down soon? — BlueFireDemon (@BlueFireDemon44) July 29, 2022

8. Silent Hill se vrací. Oficiálně a hned několikrát

zdroj: Bloober Team

O návratu hororové série Silent Hill se spekulovalo už dlouho. Hráči o ni žadonili i s ohledem na to, jak vysoké oblibě se těší konkurenční Resident Evil, který v éře prvních dvou PlayStationů právě se Silent Hillem vychoval generaci fanoušků herního hororu.

Dlouhotrvající spekulace ukončil 19. října speciální stream, v rámci něhož bylo oznámeno hned několik projektů. Remake Silent Hillu 2 si vezmou na starosti polští autoři ze studia Bloober Team (The Medium, Layers of Fear, Observer). SIlent Hill 2 se dočká i filmového zpracování, na starost si ho vezmou autoři prvního filmu z roku 2006, který platí za jednu z nejlepších filmových adaptací herní látky.

Kromě toho ve spolupráci s indie týmem No Code Studios (Stories Untold, Observation) a vydavatelstvím Annapurna Interactive vzniká další herní titul s názvem Silent Hill: Townfall. Třetím herním projektem je pak japonský horor Silent Hill: f. Otazníky se vznášejí nad Silent Hill: Ascension, což podle popisu působí spíše jako streamingově-filmový event, kde sledující rozhodují o následujícím ději.

7. Boom filmových a seriálových adaptací

zdroj: Foto: Netflix

Není to tak dávno, co platilo, že téměř každá adaptace herní látky skončila nevyhnutelnou katastrofou. Dlužno přiznat, že nevýrazné či přímo mizerné projekty vznikají i dnes, v přívalu filmových a seriálových projektů aktuální vlny se však najde dost kousků, které se jednoznačně povedly a sklízejí úspěch.

Diváky loni oslovil především seriál Arcane na motivy League of Legends, letos se to povedlo Cyberpunku Edgerunners. Sonic 2 se stal nejúspěšnějším filmem na motivy herní licence a příchod seriálu The Last of Us anebo filmu The Super Mario Bros. se pojí s vysokou mírou očekávání. Podle prodejních čísel a údajů aktivních hráčů na Steamu projekty navíc konečně plní i hlavní účel – popularizují danou značku a pomáhají prodávat hry, kterými se inspirují.

6. Embracer Group na nákupech

zdroj: Foto: North Beach Games

Švédský holding Embracer Group v roce 2022 nezahálel a uskutečnil celou sérii akvizicí. Ta největší se netýká jen her – je jí nákup Midle-earth Enterprises, společnosti vlastnící práva na tolkienovské projekty s tematikou Středozemě.

Druhou největší událostí byl nákup studií Crystal Dynamics, Eidos-Montreal a Square-Enix Montreal od vydavatelství Square-Enix společně se značkami jako Thief, Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain a více než padesáti dalšími. Od Crystal Dynamics a Eidos-Montreal se očekává práce právě na jejich slavných dítkách. Studio Square-Enix Montreal bylo nejprve přejmenováno na Onoma, vzápětí však ukončilo činnost.

Embracer Group jakožto obří holding má pod sebou řadu dalších vydavatelství. Jedno z těch známějších, Koch Media, se v srpnu přejmenovalo na Plaion. Zlé jazyky tvrdí, že se tak stalo s ohledem na přetrvávající zmatky kolem výslovnosti původního jména.

5. FIFA od EA končí

zdroj: Electronic Arts

Fotbalová série FIFA patří rok co rok k nejprodávanějším hrám, a je přitom úplně jedno, jak si vede v recenzích a co do ní autoři přidali nebo nepřidali. V dobách, kdy sváděla boje s početnější konkurencí, měla FIFA výhodu především v silné licenci a snadno rozpoznatelnému brandingu. Konkurentů na poli sportovních značek však od devadesátek povážlivě ubylo a nákup licence FIFA je natolik drahý, že EA přiměl k tomu, se značky vzdát i za cenu zmatení zákazníků.

Letošní FIFA 23 je tak poslední hrou od EA Sports nesoucí tento název. Příští hra bude z řady EA Sports FC a společnost slibuje, že v ní využije sbírku licencí vztahující se na více než 19 tisíc hráčů, přes 700 týmů, přes 100 stadionů a 30 ligových soutěží. Mezi jinými to má být Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A anebo například MLS.

Samotná FIFA se naopak nechala slyšet, že je otevřená spolupráci s jinými partnery. Využije někdo příležitosti a postaví se ne-Fifě od EA?

4. Proměna PS Plus. PlayStation reaguje na Game Pass

zdroj: Sony

Výhodné předplatné Game Pass od Microsoftu představuje pro mnohé hráče lákavý způsob, jakým konzumovat herní obsah. Xbox bývá navíc často chválen za příkladnou péči, kterou věnuje mnohým starším titulům a modernizuje je pro stávající platformy.

Ačkoliv Sony opakovaně tvrdí, že model Microsoftu, přes který firma nabízí novinky první den v ceně Game Passu, by společnost nutil dělat kompromisy v kvalitě exkluzivit jako God of War Ragnarök, pokusila se přijít s vlastní formou předplatného.

Dřívější PS Plus dostalo nálepku „Essential“, k němu však přibyly ještě dražší stupně „Extra“ a „Premium“. První v nabídce zahrnuje slušnou knihovnu titulů, které si hráč může stáhnout nebo streamovat po dobu trvání předplatného. Oproti Game Passu však na platformě startuje jen málokterá novinka.

Stupeň „Premium“ nabízí i starší tituly, včetně možnosti streamování řady her na PS3, které bylo v zahraničí k dispozici v rámci dnes už neexistující služby PS Now. Streamování titulů na PS3 tak po letech konečně dorazilo do Česka.

Na stupeň Premium se však snáší poměrně silná kritika, neboť Sony stále nevyřešila letitý problém, jak tituly optimalizované pro nenáviděnou architekturu PS3 dostat na moderní hardware tak, aby se nemusely do konzole streamovat. Velké zklamání představuje i směšně malá nabídka her z éry PS1 a PS2.

3. Steam Deck není propadák

zdroj: Valve

Když loni Valve oznámilo svůj hybrid přenosné konzole a počítače, který na první pohled připomíná populární Nintendo Switch, mnozí se obávali, že slibný handheld dopadne podobně jako pozapomenuté projekty Steam Machines nebo Steam Controller, kterým se prosadit nepodařilo. Steam Deck má ale našlápnuto podstatně lépe, od února se Valve podařilo prodat již přes milion kusů. Produkce navíc v říjnu 2022 narostla natolik, že je firma schopná zařízení zaslat bez předchozí rezervace.

Po prvním roce je na soudy ještě brzy, o Steam Deck je však evidentně zájem. Nabízí se tedy otázka, zda Valve v budoucnu vydá vylepšenou verzi nebo dokáže poslat Steam Deck přímo do obchodů. Pustí se Sony či Microsoft do tvorby vlastního handheldu? Je to spíše nepravděpodobné, Microsoft jde cestou streamování do tabletů a mobilů skrze Game Pass a Sony si stále líže rány po neúspěchu Vity. Navíc upíná naděje spíš k virtuální realitě. Čas povolat zpátky do boje Segu?

2. Next-gen konečně v obchodech bez čekání

zdroj: Foto: Sony

Pro našince potěšující zprávou je dostupnost konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X, které si můžete konečně pořídit v některém z obchodů v Česku bez dlouhého čekání. Dlužno podotknout, že nedostatek nových Xboxů v Česku nebyl příliš velký problém, na druhou stranu situace s PlayStationem 5 se stabilizovala až nyní – dva roky pro uvedení konzole na trh.

Bohužel PS5 od té doby zdražila o tisíc korun. Nová oficiální doporučená cena je 14 490 Kč za verzi s mechanikou a 11 790 Kč za verzi bez mechaniky, konzole se však u nás většinou prodává v bundlech s jednou nebo více hrami (rozhodně si nenechte namluvit pohádky od obchodníků, že přibalené hry jsou „zdarma“).

Doufejme, že konzole v obchodech zůstanou i po svátcích a nedostatek je zažehnán. Podnítilo by to tvorbu her důsledně využívajících možností SSD disku, podobně, jako to dělal například Ratchet & Clank: Rift Apart.

1. Bitva o Activison Blizzard

zdroj: Foto: Activision Blizzard

Ještě v roce 2021 se zdálo, že by si o kauzami stíhaný Activision Blizzard nikdo neopřel ani kolo. Dnes je všechno jinak. 18. ledna Microsoft všechny šokoval oznámením, že se s Activisionem dohodl na nákupu celé společnosti za těžko představitelných 68,7 miliardy dolarů. Vedle spousty nových studií by Xbox získal práva na značky jako Call of Duty, Diablo, Warcraft, Starcraft, Overwatch, Spyro, Crash Bandicoot, Tony Hawk’s Pro Skater, Guitar Hero nebo Candy Crush.

Situace se samozřejmě vůbec nelíbila především konkurenční Sony. Ta proti Microsoftu vytáhla do boje a neváhala si sundat rukavice. Do šéfa Xboxu Phila Spencera se pro server Game Industry opřel i vedoucí Playstationu Jim Ryan: „Po téměř dvaceti letech existence Call of Duty na PlayStationu je jejich nabídka nedostatečná na mnoha rovinách a vůbec nebere v potaz dopad na naše hráče. My chceme hráčům na PlayStationu i nadále garantovat ten nejkvalitnější zážitek z Call of Duty a nabídka Microsoftu tento princip podkopává.”

Hraje se o hodně a taktizování ovlivňuje mnohé: Ani jedna z firem na konci roku nepředvedla stream prezentující své chystané projekty do budoucna, aby regulátoři a antimonopolní úřady náhodou nenabyli dojmu, že konkurenceschopnost obou společností není v ohrožení. Do toho od právníků Microsoftu slýcháme, že produkty Activison Blizzard rozhodně nejsou z kategorie must-have a jako důkaz vstřícnosti má sloužit smlouva s Nintendem zaručující, že Call of Duty bude vycházet deset let na tuto platformu (hodně štěstí s optimalizací pro Switch, chudáci vývojáři).

Microsoft sice veřejně šermuje líbivými hesly, že nechce o populární značky nikoho připravit a hodlá hry z portfolia Activision Blizzard vydávat, kde to jen půjde, situace po loňském nákupu Bethesdy je však více než výmluvná. Starfield a Redfall na PS5 ohlášeny vůbec nejsou a Spencerova prohlášení ohledně The Elder Scrolls VI taky nevyznívají pro majitele PlayStationů příznivě.

Přesně na toto upozornil i americký regulační úřad Federal Trade Commission (FTC) ve svém verdiktu, v rámci něhož se rozhodl obchod zablokovat. Věc míří k soudu, FTC však není jediný orgán, který může Microsoftu plány zkomplikovat – záležitost zkoumají i úřady například v zemích Evropy.

Kauza bude pokračovat příští rok. Zda se Microsoftu podaří akvizici dokončit v polovině příštího roku, případně v jaké podobě to bude, ještě uvidíme.