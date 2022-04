Vyšla další retro konzole Amiga 500 Mini

12. 4. 2022 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V roce 1987 uvedla společnost Commodore International na trh slabší verzi počítače Amiga označovaného jako Amiga 500 či A500. Od té doby uběhlo již 35 let, svět informačních technologií se zásadně proměnil a konzumní společnost se nachází v době, kdy je naprosto běžné utrácet peníze za miniaturní verze prastarého hardwaru coby možnost s nostalgií zavzpomínat na „staré dobré časy“.

Na český trh vstupuje produkt Amiga 500 Mini emulující původní A500, ale také pokročilou grafickou architekturu z Amiga 1200 z roku 1992. Zařízení je od pohledu věrnou kopií původního počítače s jedním zásadním nedostatkem – jeho klávesnice bohužel není funkční.

zdroj: Comgad

Přiloženou myš se dvěma tlačítky a gamepad už naštěstí můžete použít k hraní 25 přiložených her, ale díky třem USB portům si do retro konzole/počítače můžete zapojit i vlastní periferie včetně funkční klávesnice. K hraní logicky budete potřebovat vlastní monitor či televizi, s níž malou Amigu propojíte s pomocí HDMI.

A co si na A500 Mini zahrajete? Kromě vlastních her, které do zařízení můžete propašovat skrze USB port, jsou vyloženě v balení obsažené klasické skvosty jako Alien Breed 3D, Another World, Battle Chess, Simon the Sorcerer, Worms: The Director’s Cut, ATR: All Terrain Racing, Cadaver, The Chaos Engine a další.

Retro konzoli Amiga 500 Mini najdete v českých obchodech s cenou pohybující se někde mezi třemi a čtyřmi tisíci korunami.