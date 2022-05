FIFA končí. Od příštího roku bude celý svět hrát EA Sports FC

11. 5. 2022 9:38 | Novinky | autor: Václav Pecháček

To, o čem se mezi fanoušky virtuální kopané dlouho spekulovalo, se stává skutečností: Posledním ročníkem série FIFA bude ten letošní s číslovkou 23. Došlo k definitivnímu rozvázání exkluzivní spolupráce s fotbalovou asociací FIFA, a neuvěřitelně výdělečné dítko společnosti Electronic Arts tak od příštího roku změní název na EA Sports FC.

EA to oznámila ve včerejším krátkém tiskovém prohlášení, v němž zároveň světové hráčstvo ujistila, že změny sice nastanou, ale pouze ty pozitivní. Licence na všechny týmy, hráče i soutěže budou ve hře dál, v podstatě by se mělo změnit skutečně pouze jméno na krabičce. Plus tedy vzniknou nové možnosti pro „inovaci, kreativitu a evoluci“, což umožní příchod „nových autentických zážitků, které přinášejí radost, inkluzi a imerzi“.

To může znamenat cokoliv, ale kdybych měl hádat, řekl bych, že nás čeká víc experimentálních herních módů, které výrazně upraví klasická pravidla kopané, plus nové možnosti pro hráčskou kreativitu, co se týče vytváření týmů, dresů a podobně. Teď, když EA není svázaná licenční spoluprací s gigantem světového fotbalu, si něco takového může mnohem snáz dovolit – FIFA prý hodně tlačila na to, aby se v EA Sports soustředili na fotbal jako takový, zatímco vývojáři by chtěli krom jiného vyzkoušet například NFT.

Příští rok si každopádně v nejpopulárnějším, nejmainstreamovějším fotbalovém simulátoru opět zahrajete plně licencovanou Premier League, La Ligu, Bundesligu nebo Ligu mistrů – to poslední je pro někoho možná překvapivé, ale pamatujte, že za systém evropských fotbalových soutěží je zodpovědná asociace UEFA, nikoliv FIFA, a ta s EA dál spolupracuje. No a samozřejmě opět čekejte nedostižného třesoucího se oslíčka jménem Ultimate Team.

Důvody k přejmenování jsou každopádně docela zřejmé: EA nechce platit stále rostoucí částku (víc než 5 miliard korun ročně) organizaci, která jí kromě známého jména a jednou za pár let licence na mistrovství světa vlastně nic moc nepřináší. Dokonce by se dalo argumentovat, že skandály obtížená organizace FIFA může marketingu ve finále škodit – většina Američanů si koneckonců pod oněmi čtyřmi písmeny představí na prvním místě hru, na tom druhém korupci.

A co na to FIFA? Tak ta vůbec není nadšená, pokud se dá soudit z prohlášení jejího prezidenta Gianniho Infantina: „Můžu vás ujistit, že jedině autentická, skutečná hra se jménem FIFA bude tím nejlepším pro hráče a fotbalové fanoušky. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26 a tak dále – jediná konstanta je jméno FIFA a tak to bude navždy a bude navždy NEJLEPŠÍ.“

Když odhlédneme od tohoto překvapivě emocionálního výkřiku nejvyššího představitele celé organizace, FIFA hodlá svou spolupráci diverzifikovat, netrvat na exkluzivitě a nabízet licence mnoha různým partnerům. Což dává smysl, protože horentní sumy, které Infantino a spol. chtěli po EA, jim pravděpodobně nikdo jiný nedá.

Můžeme tak čekat spoustu nových her, které v názvu nesou zkratku FIFA, přičemž některé by měly stihnout Mistrovství světa v Kataru, které začíná 21. listopadu letošního roku (to se mimochodem ještě stačí objevit i ve FIFA 23). Ale pozor, nové licencované tituly nebudou pokročilé simulace jako od EA Sports – čekejte spíš malé, mobilní tituly, které mají gamifikovat zážitek sledování největšího fotbalového turnaje. Skutečného konkurenta současné série FIFA nemůžeme čekat dřív než v roce 2024.