Legendární hry z éry prvního PlayStationu, které nesmí chybět v kolekci PS Plus Premium

27. 4. 2022 18:00 | Téma | autor: Jakub Žežule

Službu PlayStation Plus čeká v červnu revoluce. Z dosavadního jednotného předplatného vznikne třístupňový systém, v němž s rostoucí cenou přibývají i odměny. V rámci nejdražší možnosti (podle nových informací 445 Kč měsíčně) s názvem PlayStation Premium se předplatitelé dostanou k hrám z éry prvního, druhého a třetího PlayStationu. Své zastoupení bude mít i katalog kapesního systému PlayStation Portable (PSP).

Přestože společnost prostřednictvím tiskových zpráv sdělila už řadu podrobností, hráči stále netuší, které hry vlastně retro kolekce bude osahovat. Otázek je ale více. Budou postupně přidávány další? Bude emulace kvalitní? Dojde i na tituly, které jejich výrobce již prodává na PSN v remasterované podobě? Budou hry obsahovat trofeje, možnost častějšího ukládání nebo přidaný online multiplayer? A půjde je časem kupovat i samostatně?

Ať už to bude jakkoliv, v následujícím článku najdete desítku titulů z éry prvního PlayStationu (dále jen PSX), na které by Sony rozhodně neměla zapomenout. Nutno podotknout, že na PSX vyšla ohromná spousta zajímavých herních titulů, následující výčet tak představuje mix těch nejznámějších klasik, pozapomenutých klenotů i těch nejlepších titulů, o nichž jste možná nikdy neslyšeli.

Pokud se do výběru vaše srdcovka nedostala, svá shnilá rajčata ještě na chvíli odložte. V druhé části totiž najdete výčet elitních herních značek éry PSX, kterých by se hráči měli v nabídce PS Plus Premium jednoznačně dožadovat, pokud tam nebudou od začátku. Na závěr si pak řekneme, které legendární kousky si můžete na PSN zahrát už dnes.

Co by nemělo chybět:

Legacy of Kain: Soul Reaver

zdroj: Crystal Dynamics

Ačkoliv premiérový díl upírské ságy s názvem Blood Omen: Legacy of Kain by se v nabídce PS Plus taktéž vyjímal, Soul Reaver představuje jeden z vrcholů nástupní „tomb raiderovské“ éry akčních her ve 3D. Jistě není náhodou, že tvůrci Soul Reaveru z Crystal Dynamics otěže slavné série s archeoložkou Larou také nakonec převzali od kolegů z Core Design.

Vedoucí vývojářka trilogie Uncharted Amy Hennig kormidlovala vývoj Soul Reaveru jakožto svůj první projekt, zároveň figurovala i jako scenáristka a producentka hry. Mytologie Legacy of Kain a univerzum Nosgothu lákaly na výrazně jiné typy upírů, než jací se později promenádovali ve filmové sérii Stmívání. Temná atmosféra a děsivé osazenstvo patřily k hlavním přednostem Soul Reaveru.

Pro akční 3D hry této éry je navíc typické, že řešení hádanek a daleko ošemetnější navigace hrály mnohem větší roli, než jak je tomu dnes u tohoto typu her zvykem. Přes svou masivní oblibu se Soul Reaver nikdy nedočkal remasteru, dodnes se však mnoho fanoušků modlí za jeho návrat.

Metal Gear Solid

zdroj: Konami

Jednoznačná jednička mezi hrami z éry PSX, s kterou majitelé PS4 a PS5 zatím neměli tu čest. První Metal Gear Solid je pro mnoho fanoušků zároveň tou nejlepší hrou, kterou kdy vývojář Hideo Kodžima vytvořil. A za její přetrvávající slávu nemohou jen růžové brýle patřící do osobní výbavy nekritických nostalgiků.

První MGS dodnes vyniká napínavým scénářem s řadou šokujících zvratů a plejádou nezapomenutelných postav. Souboje s bossy se od sebe dramaticky liší, herní design je nesmírně pestrý a nápaditý a celá tahle špionážní jízda zabere jen něco málo přes deset hodin vašeho času, takže se případní zájemci nemusí bát závazku na měsíce dopředu.

Metal Gear Solid patří bez debat mezi nejlepší hry historie. Nejenže proslavil svého tvůrce a první konzoli od Sony, jeho vydání je třeba vidět i v historickém kontextu nástupu seriózních her toužících se vyrovnat filmové produkci.

Ridge Racer Type 4

zdroj: Bandai Namco

První PlayStation byl proslulý spoustou prvotřídních závodních her, z nichž některé zůstaly exkluzivní, zatímco jiné si našly cestu i na ostatní platformy. Série a značky jako Need for Speed, Gran Turismo, Colin McRae Rallye anebo pozapomenutá TOCA mají i dnes své nástupce a napodobitele. Ridge Racer Type 4 byl kulminací franšízy superdriftovacích závodů se specifickou atmosférou, ovládáním a nezaměnitelnou podobou svých automobilových žihadel.

Kořeny série bychom našli na japonských automatech devadesátých let a pojetí všech her z této značky tomu jednoznačně odpovídalo. Série od Namca se s RRT4 ocitla navrchu popularity a dodnes patří k symbolům platformy PSX.

Ridge Racer ztělesňoval naprostý opak revolučního Gran Turisma. Díky rychlosti, důrazu na driftování a všudypřítomné arkádovosti neměl vlastně daleko k futuristické sérii WipeOut. Ano, všechny zmíněné závodní kalsiky by si zasloužily čestné místo v kolekci PS Plus, ale žádná série nezanechala v žánru automobilových závodů citelnější prázdnotu než právě Ridge Racer.

Silent Hill

zdroj: Breaking Canon

Druhá legenda od Konami, která ve své době představovala stejně uznávaný hororový kalibr, jakým byl konkurenční Resident Evil. Ačkoliv většina fanoušků považuje za vrchol série Silent Hill její druhý díl, jednička představuje vzhledem ke své vyšší obtížnosti zážitek lépe odpovídající žánrovým požadavkům survival hororu.

I po letech dokáže být nesmírně děsivá, ať už kvůli svému sugestivnímu zvukovému mixu, anebo neproniknutelnému efektu mlhy a tmy. Ten zároveň sloužil jako zbraň proti technickým omezením PSX.

Děsivost Silent Hillu vždycky spočívala i ve schopnosti vyobrazit prostředí, které bylo hráčům nepříjemně povědomé. Proto zaujmou i na svou dobu nečekaně detailní lokace, které na rozdíl od Resident Evilu nejsou předrenderované. Silent Hill není nic pro strašpytly, navzdory svému stáří se jedná stále o poměrně děsivou hru, která nikomu nic nedaruje.

Spider-Man

zdroj: Activision

Spider-Mana z roku 2000 vytvořili pro Activision borci z Neversoftu, tedy tým stojící za fenomenální skateboardingovou sérií Tony Hawk’s Pro Skater, kterou si můžete v remaku zahrát i na současných strojích. Spider-Man způsobil mezi majiteli PSX podobnou radost, jako tomu bylo v roce 2018 u novějšího titulu s Peterem Parkerem v hlavní roli.

Technologie byla sice nesrovnatelně slabší, nicméně už tehdy se nadšeně mluvilo o tom, jak se tvůrci dokázali s těžkým úkolem poprat. Dnes to samozřejmě v porovnání se současným Spideym působí trochu úsměvně. Na druhou stranu vzhledem k popularitě Marvelu a her na motivy komiksů by fanoušci Petera Parkera a Spiderverse mohli chtít vyzkoušet titul, který patřil ke špičkám éry PSX. Nejednalo se o nijak náročnou ani dlouhou hru, takže by její dohrání měla být v podstatě taková bezproblémová cesta v čase. A když už jsme u toho, Sony by na PS Plus klidně mohla zařadit i druhý díl!

Suikoden 2

zdroj: Digitally Downloaded

Třetí hra od Konami na našem útlém seznamu dává jasně tušit, proč řada hráčů s takovou nelibostí nese skutečnost, že se japonský vydavatel rozhodl na tvorbu AAA her rezignovat a místo toho rýžuje peníze na portech starých titulů, mobilních hrách a NFT. Suikoden není na rozdíl od Metal Gearu, Silent Hillu a Castlevanie tak známým pojmem, o to víc by se ale měla Sony snažit, aby licenci pro PS Plus od Konami vymámila.

Už první Suikoden byl špičkovým japonským RPG s unikátními herními prvky a dvojka dovedla celý koncept k dokonalosti. Tónem a zasazením připomene aktuální Triangle Strategy, tedy jakousi japonskou verzi Game of Thrones.

V Suikodenu postupně rekrutujete na svou základnu 108 hrdinů, zalidňování a výstavbu vaší základny přitom doprovází skvělý pocit z toho, jak vaše snažení nese ovoce. Jednotlivé příběhy postav a jejich rozdílné charaktery jsou zajímavé samy o sobě a vynikající ústřední zápletka s parádním padouchem řadí Suikoden 2 mezi ta nejlepší JRPG vůbec. Jeho autoři momentálně připravují duchovního nástupce Suikodenu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Syphon Filter

zdroj: Eidetic

O Syphon Filteru slýcháme poslední dobou častěji v souvislosti se spekulacemi kolem nového projektu od jeho stvořitelů z Bend Studia (tehdejší Eidetic). Ve své době byl označován za západní obdobu Metal Gear Solid, měl tedy vlastně velmi podobnou nálepku jako pozdější Splinter Cell. Byl však podstatně akčnější a pamětníci si vybaví dětské nadšení, které v nich vyvolávalo sadistické používání taseru na problikávající nepřátele.

Hlavní hrdina série Gabe Logan se vrátil na PSX ještě dvakrát. Zatímco na dvojku se snášela snad ještě větší chvála než na první díl, trojka přišla na starou konzoli už trochu pozdě, když na trhu řádila PS2 a hlavně konkurenční pecka Metal Gear Solid 2. Jak Syphon Filter 2, tak Syphon Filter 3 ovšem obsahovaly i lokální multiplayer, což vždycky oceníme.

Tekken 3

zdroj: Bandai Namco

Ačkoliv na PS Plus samozřejmě patří celá úvodní trilogie bojovkové ságy Tekken, její třetí díl je jednoznačně nejlepší. A v jistém smyslu je dodnes nepřekonaný: Na rozdíl od aktuální produkce, která má proti Tekkenu 3 v mnoha ohledech zajisté navrch, třetí Turnaj krále železné pěsti nabízí perfektně vybalancovaný bojový systém, který je rychle přístupný, zároveň však i dostatečně komplexní.

Jeho hlavní devizou je uměřenost. Zatímco současná vlna bojovek řadu zájemců odradí až děsivou hloubkou s nepřeberným množstvím variací, triků a technik, Tekken 3 působí mnohem srozumitelněji. Hloubka herních mechanik se nezdá být beznadějně bezedná. Navíc má Tekken 3 v zásobě různorodé módy a opravdu skvěle vybalancovanou sestavu bojovníků. Debutanti jako Jin Kazama, Eddie Gordo a Ling Xiaoyu se zařadili mezi bojovkové ikony a fanoušci za ně hrají dodnes. Opět platí, že tak jako v případě Ridge Raceru zúročilo studio Namco své bohaté zkušenosti z japonských arkád.

Tomb Raider

zdroj: Core Design

Není ani tak otázka, zda by série Tomb Raider měla mít v kolekci PS Plus zastoupení. Je jasné, že ano. Který z pěti dílů éry PSX ale zvolit? Ideálně samozřejmě všechny, ale fanoušci přece jen nejvíc vzpomínají na první dva díly.

Zatímco jednička představuje milník 3D her jak vyšitý a patří k nejslavnějším herním klenotům vůbec, dvojka znamenala spíše výraznou evoluci, dotažení a rozvinutí původních nápadů. Třetí díl taktéž nebyl vůbec špatný, značka však začínala pomalu stagnovat. Last Revelation zasazený do Egypta únavu prohloubil a Chronicles byl pak už jednoznačně nejslabší.

Jak už bylo řečeno v případě Soul Reaveru, předností Tomb Raidera jakožto rané akční 3D hry je dnes především to, jak málo vodí hráče za ručičku. Důraz na průzkum na vlastní pěst, náročná navigace, nemožné skoky a takřka survivalová hratelnost jsou v přímém kontrastu s aktuálními díly, které se snaží minimalizovat jakékoliv náznaky frustrace a cílí na rychlejší tempo a bezproblémový postup hrou. Dohrání Tomb Raidera bylo zkrátka výzvou a levely představovaly hádanky, jejichž rozlousknutí bezradným hráčům usnadňovaly pouze návody v papírových časopisech.

Vagrant Story

zdroj: Square Enix

O Vagrant Story se dá uvažovat jako o takovém neoficiálním předchůdci Final Fantasy XII. Hry kromě vizuálního stylu spojuje i společné univerzum Ivalice, v níž se mimochodem odehrává další potenciální kandidát do knihovny PS Plus – Final Fantasy Tactics. Vagrant Story se nicméně od všech ostatních JRPG výrazně lišila.

Její propracovaný soubojový systém, v němž cílíte na části těl svých protivníků, připomínal spíše Fallout a své současníky překonával taktickými možnostmi. Atmosférou se hra inspirovala temným středověkem a na rozdíl od Final Fantasy nevyužívala předrenderované kulisy, nýbrž, podobně jako Silent Hill, plně polygonové prostředí. Z technického hlediska se jednalo bez nadsázky o jednu z nejpokročilejších her na PSX.

Také příběh Vagrant Story se může měřit s těmi nejlepšími, přitom už tehdy v žánru JRPG panovala nesmírně silná konkurence. A samozřejmě, nebylo by to japonské RPG bez famózního soundtracku.

Navzdory statusu kultovního titulu se Vagrant Story nikdy nedočkal pokračování, remasteru ani remaku. Jeho zahrnutí do knihovny PS Plus by tak mělo být samozřejmostí.

Čestné zmínky aneb Ty další nejlepší hry a herní série z éry PSX:

zdroj: Capcom

Od kolekce PS Plus si toho slibujeme opravdu hodně, výše prezentovaný výběr představuje spíš takový nutný základ. Ale co dál? Pokud někdy při brouzdání knihovnou narazíte na následující herní značky, měli byste zbystřit a ideálně si je sami vyzkoušet.

Věděli jste například, že herní žánr MOBA popularizovaný hrami jako DotA a League of Legends se inspiroval u málo známé akce Future Cop: LAPD? Že série Xenoblade Chronicles má své kořeny na PSX u titulu Xenogears, který v našem regionu nikdy nevyšel? Že stejný osud postihl i survival horor Parasite Eve, tehdejší PSX port kultovního Chrono Triggeru anebo kultovní taktické JRPG Final Fantasy Tactics?

Pokud to půjde, nepromeškejte příležitost vydat se za původem série Call of Duty v prvních hrách Medal of Honor. Vyměňte zombíky za dinosaury v Mikamiho hororu Dino Crisis. Rádi Elden Ring, Sekiro, Bloodborne a Dark Souls? Fanoušci From Software mohou uctít své modly hraním simulátoru šinobiho s názvem Tenchu.

Fantastická Speed Freaks vámzase připomene, proč majitelé PSX absenci nějakých Mario Kart na své konzoli zas tak moc neprožívali. A opomenout nesmíme ani střílečky se světelnou pistolí ze série Time Crisis a druhý díl Smrtonosné pasti v kolekci Die Hard Trilogy.

Mezi význačné hry a série éry PSX patří značky: Ace Combat, Alien: Trilogy, Alundra, Ape Escape, Battle Arena Toshinden, Bloody Roar, Breath of Fire, Bushido Blade, C-12: Resistance, Chrono Trigger, Colin McRae Rally, Colony Wars, Crash Bash, Destruction Derby, Die Hard: Trilogy, Dino Crisis, Driver, Einhänder, Fear Effect, Fighting Force, Final Fantasy Tactics, Future Cop: LAPD, GTA, Gran Turismo, Grandia, Jumping Flash!, Legend of the Dragoon, Medal of Honor, Mega Man Legends, Mortal Kombat, Parasite Eve, Porsche Challenge, Rayman, Revelations: Persona, Rollcage, Soul Blade, Speed Freaks, Tenchu, Toy Story, Time Crisis, Tombi! Xenogears, Vib Ribbon, Wild Arms, WWF Smackdown, WipeOut

Remastery, remaky a porty legendárních her dnes k dispozici na PSN

Stále v článku postrádáte svoji srdcovku? Možná vám v předešlém výčtu chybí blonďák s obřím mečem na zádech, fialový dráček, slavný skateboardista anebo nejmenovaný policejní nováček zažívající nejhorší první den v práci v životě. Je to nejspíš proto, že řada klasik je už na PS4 a PS5 k dispozici buď v podobě remasteru/remaku (Crash Bandicoot), nebo jako port (Castlevania).

Ano, neškodilo by zahrnout je do katalogu PS Plus i v jejich „pravěké“ podobě. Dvojnásob to platí v případě série Resident Evil, kde by si druhý a třetí díl určitě měli zahrát i mladší fanoušci. Ale kdyby k tomu nedošlo, níže najdete seznam starých her s větším či menším faceliftem (v závorce případně naleznete název jejich moderní úpravy či edice):