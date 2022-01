Šťastlivec Nathan Drake: Zajímavosti a kuriozity, které jste o sérii Uncharted nevěděli

25. 1. 2022 18:00 | Téma | autor: Jakub Žežule

Série Uncharted, která započala svou cenami ověnčenou cestu už v roce 2007 na PlayStationu 3, se v únoru konečně dočká filmového zpracování s Tomem Hollandem v hlavní roli. Zda se mnohokrát odkládaný projekt nakonec podařilo dotáhnout do uspokojivého cíle, zatím nevíme. Větší důvěru hráčů ale budí kolekce Uncharted: Legacy of Thieves Collection, která vyjde na PlayStationu 5 už v pátek a obsahuje remasterované díly Uncharted 4: A Thief’s End (2016) a Uncharted: Lost Legacy (2017).

Oba tyto herní tituly už ve svých původních verzích patřily k exkluzivním pokladům éry PlayStationu 4, a nová kolekce by dokonce měla v dohledné době dorazit i na PC. Bude to vůbec poprvé, co se značka podívá na počítače. A to je krásná záminka, proč si tak trochu osvěžit historii téhle slavné série a říct si o ní leckterá fakta, která ne úplně každý zná.

Sága Nathana Drakea samozřejmě nezačala čtvrtým dílem. Původní trilogie z éry PlayStationu 3, do níž patří Uncharted: Drake’s Fortune (2007), Uncharted 2: Among Thieves (2009) a Uncharted 3: Drake’s Deception (2011), vyšla už před lety v remasterované kolekci Uncharted: Nathan Drake Collection, kterou si můžete zahrát na PS4 i PS5. Poděkovat za ni můžeme na slovo vzatým expertům na remaky a remastery z Bluepoint Games.

Kromě těchto titulů značka porodila ještě dvě hry pro PlayStation Vita. Uncharted: Golden Abyss (2012) měla patřit k největším tahákům pro pořízení kapesní konzole. Druhý titul s názvem Uncharted: Fight for Fortune (2013) byl čistě karetní záležitostí a fanoušky příliš neoslovil. Obě hry má mimochodem na svědomí Bend Studio, které je podepsané pod motorkářským otevřeným světem Days Gone a excelentní akční sérií Syphon Filter.

Série Uncharted je známá díky své dechberoucí výpravě, nádherným lokacím, sympatickým postavám a fantastické akci. Řada věcí z historie této úspěšné ságy vás však možná překvapí, tak se na ně pojďme podívat. Článek obsahuje SPOILERY ze série Uncharted, čtěte ho tedy na vlastní nebezpečí!

Série nemá systém regenerace zdraví

Systém regenerace zdraví, který využívá řada her, si našel cestu i do série Uncharted. Mnohé fanoušky nicméně překvapí, že rudé značky a postupné odbarvování obrazovky indikující blížící se smrt hlavního hrdiny nereflektují počet zásahů a mizící zdraví, nýbrž Drakeovo vyprchávající štěstí. Nathana žádná kulka kromě té poslední ve skutečnosti netrefí!

Mechaniku mimochodem potvrdila vedoucí autorka původní trilogie Amy Hennig, která rozhodnutí odůvodnila tím, že to hru duchem přibližuje filmům, kterými se tvůrci inspirovali.

Model Nathana Drakea původně inspiroval herec z Jackass

Ještě předtím, než Uncharted: Drake’s Fortune pro PlayStation 3 dostalo své jméno, nesla hra výstižné pracovní označení Project Big. A ještě něco bylo jinak: Původní koncept modelu postavy Nathana Drakea inspiroval herec Johnny Knoxville z bláznivé série Jackass.

Postava působila na první pohled mnohem mladším a frackovitějším dojmem, ale i po úpravě si ponechala některé základní znaky – štíhlejší figuru, hnědé vlasy a především dobrácký smysl pro humor. Původní model Nathana Drakea v pohybu můžete zhlédnout zde.

Nebyla to jediná změna ve vzezření hlavního osazenstva této dobrodružné ságy. Například budoucí manželka Nathana Drakea, Elena Fisherová, měla být původně bruneta.

Jednička za mnohé vděčí Gears of War

První Uncharted bylo v době svého vydání technologickým triumfem pro konzoli PlayStation 3. Kromě toho jako jedna z prvních her na PS3 obsahovalo trofeje.

Skutečně revoluční byl systém dílčích kontextuálních animací, které se spouštěly podle toho, v jaké situaci se hlavní hrdina zrovna nacházel. Dobře to bylo vidět především během přestřelek, které díky dynamickým animacím hlavní postavy působily přirozeněji. Tento systém následující díly ještě vylepšovaly a je pro hry od Naughty Dog typický dodnes.

Jeden ze členů původního týmu a současná hvězda indie scény Lucas Pope (Papers Please, Return of the Obra Dinn) v rozhovoru pro Ars Technica přiznal, že lví podíl na finální podobě hry měla konkurenční xboxová akce Gears of War se svými systémy kamery, ovládání a krytí. Původní koncept, s nímž autoři počítali, byl daleko podobnější starším Tomb Raiderům. Takto zásadní změny byly implementovány do Uncharted: Drake’s Fortune až během posledních šesti měsíců vývoje.

Chronologii Uncharted 2 navrhl Neil Druckmann, začátek ohromil J. J. Abramse

Původní verze scénáře pro Uncharted 2: Among Thieves počítala s tradičním lineárním vyprávěním, jaké měla i jednička. Nápad vstoupit do hry v momentě těsně po vykolejení vlaku, k němuž dojde v polovině hry, vznikl až v pozdní fázi vývoje a přišel s ním současný prezident Naughty Dog a jeden z vedoucích vývojářů The Last of Us a Uncharted 4, Neil Druckmann.

Úvodní scéna se zalíbila filmovému režisérovi J. J. Abramsovi natolik, že požádal Drakeova dabéra Nolana Northa, aby si střihl mini roli v Abramsově verzi Star Treku. Režisér měl Northovi sdělit, že začátek Uncharted 2 považuje za nejlepší začátek hry, filmu nebo seriálu vůbec.

Spekuluje se také o tom, že oblečení Poea Damerona (Oscar Isaac) ve Abramsově snímku Hvězdné války: Vzestup Skywalkera je přímo inspirováno Nathanovým pouštním kostýmem z Uncharted 3.

Úroveň s vlakem v Uncharted 2 bylo vývojářské peklo

Jeden z hlavních designérů Uncharted 2 Richard Lemarchand se pro server Escapist rozpovídal o úrovni, kterou komunita později označila za nejlepší moment celé série. Lemarchand však na její vývoj příliš hezké vzpomínky nemá a ostatní týmy před podobně ambiciózními plány varoval. Designování úrovně tehdy bylo natolik náročné, že málem rozbilo základní systémy hry.

Vržené granáty se kupříkladu na jedoucím vlaku vracely hlavnímu hrdinovi jako bumerangy. Na vlaku, který se pohyboval simulovanou rychlostí 60 kilometrů v hodině, nebylo možné zaměřovat nepřátele, protože se jejich pozice rapidně měnila.

Největším problémem byl framerate, kvůli kterému byla hra devět měsíců před vydáním prakticky nehratelná. Místo vyřazení vlakové scény se v Naughty Dog rozhodli pořádně zabrat a díky masivním přesčasům se týmu povedlo situaci nakonec zvládnout. Výsledkem je jeden z nejlepších levelů herní historie. Podívejte se na něj.

Narážka na The Last of Us v Uncharted 3 byl omyl

Studio Naughty Dog je pověstné množstvím easter eggů, kterými ve svých hrách rádo odkazuje nejen na své vlastní tituly. Zajímavá situace nastala v případě Uncharted 3. Jeden z titulků v novinách ležících v baru, kde se odehrává úvodní bitka, oznamuje: „Vědci se stále marně pokouší porozumět smrtící houbě.“

V Naughty Dog byli dlouho přesvědčeni, že The Last of Us (2013) bude oznámeno v létě na E3 2011. Termín ohlášení byl však nakonec posunut až na prosincové udílení cen VGA 2011, zatímco Uncharted 3 vyšlo už prvního listopadu téhož roku. Neil Druckmann v rozhovoru pro Kotaku přiznal, že se tehdy vůbec nejednalo o „kodžimovské“ oznámení nového projektu, ale že na skrytou narážku v Naughty Dog prostě zapomněli a po jejím objevení se ve firmě pořádně chytali za hlavu.

Charlie Cutter měl původně v Uncharted 3 větší roli

Hráči Uncharted 3 si jistě vzpomenou na postavu Brita Charlieho Cuttera, který Nathanovu partičku náhle bez vysvětlení opustí po událostech v Sýrii. Scénář s ním přitom původně počítal i v dalších lokacích hry. Herec Graham McTavish dal ale v průběhu vývoje přednost jiným projektům, přesněji své roli ve filmovém Hobitovi Petera Jacksona, v němž si střihl trpaslíka Dvalina. Stejný herec mimochodem ztvárnil postavu hlavního záporáka v Uncharted 2, Zorana Lazareviče.

Letadlová scéna v Uncharted 3 inspirovala Mission: Impossible

Scéna v letadle z Uncharted 3, která se objeví i v nadcházejícím filmovém zpracování, se natolik zalíbila režisérovi Christopheru McQuarriemu, že se jí inspiroval při natáčení podobného kousku pro svůj film Mission Impossible: Rogue Nation.

Technicky náročná herní sekvence byla veřejnosti s pýchou prezentována ještě před vydáním Uncharted 3. Marketingovému oddělení se tehdy podařil skvělý úlovek, neboť se mu povedlo přesvědčit Harrisona Forda, aby si ji na PS3 zahrál v jedné z reklam určených pro Japonsko.

Nolan North se pokusil zastřelit mladého Drakea v Uncharted 3

V pasáži z Nathanova mládí v Uncharted 3 je hlavní hrdina po úprku v ulicích a po střechách nakonec dostižen jedním z osobních strážců, který na něj zamíří zbraň. Tuto postavu přitom neztvárnil nikdo jiný než představitel dospělé verze hlavního hrdiny Nolan North.

Mladého Nathana v této scéně zachrání jeho budoucí parťák Sully, který si od vyděšeného chlapce vezme zbraň a tu pak odhodí mimo záběr. Jak v rozhovoru pro IGN zmínil Nolan North, když při natáčení v kůži bodyguarda po „zastřelení“ ležel bezvládně na zemi, odhozená replika zbraně ho zasáhla přímo do hlavy tak, že málem ztratil vědomí.

Uncharted 4 si dělá legraci z vlastního trapasu na E3

Když se na E3 2015 chtělo studio pochlubit vymazlenou akční scénou se zběsilou jízdou džípem v ulicích Madagaskaru, v osudovou chvíli ho zradila technika. Demo začínalo v momentě, kdy se Nathan Drake a Sully nacházejí v davu lidí v centru poklidného městečka. Sully se vydává směrem k džípu a Nate ho má následovat. Potíž byla v tom, že v demu streamovaném živě do celého světa se hlavní postava ne a ne rozhýbat. Jak se později ukázalo, ovladač, který držel v ruce jeden z hlavních autorů hry Bruce Straley, byl zapojen do špatné konzole.

Pokud se hráč v Uncharted 4 na stejném místě zastaví a chvíli počká, dostane jako upomínku na památný moment trofej s názvem Stage Fright (Tréma). Na celou scénu včetně rozhovoru s Brucem Straleym, který zažil asi nejpernější momenty ve své kariéře, se můžete podívat zde. Divíte se, proč má Sony raději předtočené streamy?

V dětském levelu z Uncharted 4 měla být příprava na závěrečný souboj

Na konferenci DICE 2018 Neil Druckmann přiznal, že ne všechny nápady se týmu nakonec povedlo do čtvrtého dílu zapracovat. Momentem, který by rád viděl v případném Director’s Cutu, měl být šermířský souboj mezi dětskými verzemi Nathana a Sama, který by fungoval jako tutoriál pro závěrečný bossfight. Aktuální remastery ho pravděpodobně obsahovat nebudou, ale kdoví, nechme se překvapit.

Scénář Uncharted 4 se výrazně změnil

Původní verze scénáře Uncharted 4, kterou měla na starosti Amy Hennig, počítala s tím, že Sam Drake bude hlavní zápornou postavou hry. Nathanova bratra měl tehdy dabovat Todd Stashwick, kterého ve finálním produktu nahradil Troy Baker. Kromě toho měla v této původní verzi příběhu hrát větší roli Drakeova manželka Elena.

Za ne zcela jasných okolností z plánů nakonec sešlo, Hennig z Naughty Dog odešla do EA a ke kormidlu se postavili Neil Druckmann a Bruce Straley, kteří vedli vývoj prvního The Last of Us. V titulcích Uncharted 4 je přesto Amy Hennig vyjádřeno čestné poděkování.

Uncharted: Golden Abyss je kánon

Jedna z krabic v domě Drakeových nese název „Send to Marisa“ (Poslat Marise). Marisa je Nathanova parťačka z Uncharted: Golden Abyss, čímž je potvrzeno, že je tato handheldová odbočka regulérní součástí uznávané časové linie Nathanova příběhu.

V prvních fázích vývoje Lost Legacy se uvažovalo o příběhu Sama a Sullyho

Nápad postavit odbočku na dobrodružství Sama a Sullyho bylo reálnou možností, kterou tým zodpovědný za Lost Legacy zvažoval, nakonec se však rozhodl pro dvojici Nadine a Chloe, kterým chtěl dát v rámci série více prostoru. Autoři uvažovali i o nějakém menším zapojení samotného Drakea, ale cítili, že jeho příběh už byl dostatečně uzavřen.

Narážky a easter eggy, kam se podíváš

Pozapomenutá narážka na The Last of Us v Uncharted 3 nepředstavovala ani zdaleka jediný easter egg, který v Naughty Dog do her Uncharted zapracovali. Vtípky a odkazy na vlastní i cizí hry a hollywoodské filmy, v nichž se tým inspiroval, jsou v podstatě součástí DNA studia a lze je najít i v The Last of Us: Part II.

Nejodvážnějším a nejpracnějším kouskem byl level z původní hry Crash Bandicoot, který Drake a Elena hrají v Uncharted 4. Ten mimochodem není žádnou emulací, ale byl přímo převeden do enginu hry. V Uncharted 4 lze mimo jiné najít tři speciální artefakty odkazující na série Jak & Daxter, The Last of Us a Crash Bandicoot. Stejně tak Sullyho letadlo Hog Wild je odkazem na stejnojmennou úroveň z Crashe Bandicoota.

Autoři posledního Crashe Bandicoota: It’s about Time nezůstali svým kolegům nic dlužní a v krátké upoutávce na jejich hru vidíme dvojici Crashe a Coco hrát Uncharted 4 na gauči v jasné narážce na dnes už slavnou scénu právě z této hry. V Crash Bandicoot: N’Sane Trilogy jsou odkazy na Uncharted minimálně dva.

Narážky na Crashe Bandicoota nejsou ani zdaleka tím jediným, s čím si tvůrci vyhráli. Kromě zkratky NDI (Naughty Dog, Inc.) na pouzdru Nathanových pistolí a potápěčských kostýmů s logem Ottsel (Jak & Daxter) v úvodu prvního Uncharted uveďme například multiplayerovou trofej Yippee ki yay (Smrtonosná past), zvuk prásknutí bičem, který byl nahrán pro účely vrhání háku s lanem ve čtvrtém díle (Indiana Jones), obraz piráta ve stejné hře připomínající Guybrushe Threepwooda z Monkey Islandu anebo například logo na skútru v remasterované verzi Uncharted: Drake’s Fortune, které připomíná tričko Ellie v The Last of Us.

Mezi nejlepší ukázky hravosti studia patří SPZ na džípu v Uncharted 4, které, pokud se přečte správně, dává dohromady jméno Nathanovy manželky Eleny Fisherové.

Podobných srandiček lze v Uncharted nalézt mnohem víc. Je však nutno podotknout, že ne vždy se setkaly s pochopením. Známá je kauza s obrazem v traileru na Uncharted 4, který zobrazoval scénu z pirátského Assassin’s Creed 4: Black Flag. Po hujerovské kritice chytráků na sociálních sítích a obviňování z krádeže ho tým ve finální hře s omluvou odstranil…