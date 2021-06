Autoři Days Gone pracují na zbrusu nové značce

3. 6. 2021 10:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Studio Bend si pamětníci éry PlayStation 1 spojují se skvělou sérií Syphon Filter, mladší ročníky pak se zombie akcí z otevřeného světa zvanou Days Gone. Ta zhruba dva roky od vydání na čtvrtém PlayStationu před nedávnem dorazila i na PC, ještě předtím jsme se ale dozvěděli, že vydavatelství Sony nemá v plánu s touto značkou v budoucnu pokračovat.

Někoho to zklamalo, jiným se ulevilo. Faktem je, že se v Sony Bend nenudí a na oficiálním účtu na Twitteru oznamují práce na zbrusu novém herním projektu v rámci čerstvě vymyšlené značky. To je ovšem prozatím to jediné, co o dalších krocích studia víme. Na konkrétnější informace si budeme muset zřejmě pár let počkat.

Studio Bend má za sebou kromě Syphon Filteru také handheldové verze známých značek PlayStationu. Pro populární PSP vytvořilo střílečku Resistance: Retribution, pro modernější PS Vitu pak adaptovalo dobrodružství Nathana Drakea v Uncharted: Golden Abyss.

Dle nedávné reportáže Bloombergu měli vývojáři v roce 2019 po dokončení prvního Days Gone navrhnout Sony pokračování (ostatně samotná hra končí způsobem, který na něj hráče připravuje). Vydavatel nicméně nakonec souhlas k započetí produkce nedal, coby neoficiální důvody se zmiňuje příliš dlouhý vývojový cyklus prvního dílu s následným rozporuplným přijetí od kritiků. Petici za změnu tohoto postoje nicméně podepsalo na 118 tisíc fanoušků. Až v příštích letech ale zjistíme, jestli tím něčeho dosáhnou.