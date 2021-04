Kdyby Days Gone 2 dostalo zelenou, mělo by kooperaci ve sdíleném světě

13. 4. 2021 10:41 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Days Gone je jednou z mála exkluzivit PlayStationu, které se nijak výrazněji nezapsaly do historie. Své publikum si sice našla, prodeje nebyly úplně bídné, ale v porovnání s dlouhým a drahým vývojem to s budoucností značky nevypadá moc dobře. Pokud tedy chcete věřit zdrojům investigativního novináře Jasona Schreiera, který informoval o zamítnutí vývoje pokračování motorkářské akce.

K těmto nepotvrzeným informacím se o víkendu vyjádřil sám Jeff Ross, ředitel vývoje Days Gone ve studiu Sony Bend, v podcastu Davida Jaffea, tvůrce God of War. Jeff Ross sice koncem loňského roku opustil studio Bend a přidal se k tvůrcům Mortal Kombatu z NetherRealm, ale i tak je vázán mlčenlivostí, a nepotvrdil proto zvěsti o zrušení Days Gone 2. Ale ani je nevyvrátil.

Zato popřel, že by se z Bendu mělo stát jen jakési pomocné studio Naughty Dogu, které podle Schreiera pracuje na remaku prvního The Last of Us, multiplayeru pro dvojku a dalším dílu Uncharted. Situaci specifikoval spíš jako vzájemnou spolupráci.

V rozhovoru se ještě podělil o zajímavou představu o systémech druhého dílu, na jehož návrhu skutečně pracoval. Days Gone 2 by pod jeho vedením a po odsouhlasení Sony mělo sdílené univerzum s kooperací.

„Kooperaci jsme od začátku chtěli už pro první Days Gone, ale když něco nejste schopní udělat, musíte dělat ústupky,“ řekl Jeff Ross (díky, Video Games Chronicle). Mělo jít pouze o jakýsi sekundární mód, aby se příliš nezasahovalo do vyprávění, kde se tvůrci cítí nejsilnější.

Hráči se měli dávat dohromady, tvořit motorkářské gangy a společně by vyráželi na ty největší hordy nemrtvých v obrovském otevřeném světě. Musím uznat, že se mi taková myšlenka velmi zamlouvá a případnému pokračování by dodala na atraktivnosti. Kooperativní masakrování hord by mohlo být docela jiným zážitkem než v sólu, a kdyby na jedné mapě mohlo vznikat víc motorkářských gangů s prvky PvP… Dovedu si to barvitě představit.

Pokud se ale potvrdí informace od Jasona Schreiera, pak se takové či jakékoli jiné verze Days Gone 2 asi nikdy nedočkáme. Doufejme jen, že v Sony nezanevřou na nové značky a budou svým studiím nadále dávat volnou ruku. Vždyť každá úspěšná série musela někde začít a je jasné, že ne každý titul bude tak úspěšný jako God of War, The Last of Us: Part II či Spider-Man.