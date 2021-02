Další exkluzivitou PlayStationu, která vyjde na počítačích, je Days Gone

23. 2. 2021 16:23 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud jste tomu doteď nevěřili, společnost Sony má další důkaz své snahy přivádět vlastní značky, které jsou exkluzivní platformě PlayStation, na jiné platformy, zejména tedy počítače. U Death Stranding se od začátku vědělo, že exkluzivita bude pouze půlroční, zato Horizon Zero Dawn bylo obrovským a pořádně příjemným překvapením.

PC hráči mají nepřekvapivě zájem o tyto kvalitní tituly, což si Sony ověřilo s prodeji Aloy a jejího světa plného robotických dinosaurů. Další titul, který přijde o nálepku „Only on PlayStation“, na sebe proto nenechal moc dlouho čekat. Ještě během jara si osedláte motorku v zombíky zamořeném Days Gone.

Tuto informaci prozradil sám prezident a výkonný ředitel Sony Interactive Entertainment Jim Ryan pro web GQ. Na otázku, zda se chystají další hry z PlayStationu na PC, odvětil, že jich je celá řada počínaje právě příběhovou akcí Days Gone.

zdroj: Sony

Koncem dubna roku 2019 jsem hře udělil známku 7/10. Bavil mě důraz na motorku, slušný stealth a lidsky obyčejný příběh, ale hra byla na můj vkus zdlouhavá a její náplň repetitivní. Celou recenzi si přečtěte zde. PC verze Days Gone by se po herní stránce teoreticky neměla výrazněji lišit, ale na oficiální představení předností počítačové verze si ještě musíme počkat.

Už ale svítá naděje, že se dříve či později na počítačích dočkáme i her jako God of War, The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima či třeba Spider-Man. Nic z toho není v době psaní článku potvrzené, ale vzhledem k tomu, jak moc to v Sony myslí s počítači vážně, musí blýskat na lepší budoucnost.