Dražší hry pro PlayStation zřejmě budou mít povinně demo

27. 4. 2022 13:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sony před časem oznámila zásadní změny v předplatném PlayStation Plus. Mimo jiné se jeden z dražších stupňů sloučí se streamovací službou PlayStation Now, která u nás až doposud nebyla dostupná. No a nejdražší verze PlayStation Plus Premium by dle posledních zpráv měla obsahovat dema prakticky všech významnějších titulů.

Informuje o tom server GameDeveloper, podle kterého Sony kontaktovala vývojáře ohledně nutnosti poskytnout hratelné ukázky. Firma měla aktualizovat své podmínky a přidat do nich klauzuli o nejméně dvouhodinovém demu pro všechny hry s velkoobchodní cenou (rozumějte po odečtení podílu pro Sony, marží atp.) vyšší než 34 dolarů (asi 786 korun).

Podmínka se nebude retroaktivně vztahovat na hry již vydané ani na chystané tituly pro PlayStation VR. Studia zároveň budou mít tři měsíce po vydání hry na dodání dema a předplatitelům PlayStation Plus Premium je musí poskytnout alespoň po dobu jednoho roku.

U většiny titulů by trialy měly mít podobu klasického časově omezeného hraní plné hry od začátku, v individuálně posuzovaných případech pak může jít o vybraný segment z jejího průběhu, který může být i kratší než dvě hodiny.

Sony zároveň včera obeslala aktuální předplatitele PlayStation Plus oběžníkem, v němž představuje jeho novou podobu spolu s cenami v korunách. Základní, nejlevnější stupeň PlayStation Plus Essential (1 měsíc 235 Kč / 3 měsíce 650 Kč / 12 měsíců 1560 Kč) obsahuje v podstatě to, co předplatné umožňovalo doposud – hraní online, dvě hry pro PS4 a jednu pro PS5 každý měsíc, slevy a cloudové uložiště. Na tento stupeň Sony 22. června automaticky převede všechny stávající předplatitele.

PlayStation Plus Extra (1 měsíc 365 Kč / 3 měsíce 1 040 Kč / 12 měsíců 2 600 Kč) nabídne navíc katalog více než 400 her, kde nechybí Returnal, Spider-Man (i Miles Morales), God of War nebo Mortal Kombat 11. Nabídka se bude průběžně měnit, tituly z ní budou mizet i do ní přibývat.

Nejdražší stupeň PlayStation Plus Premium (1 měsíc 445 Kč / 3 měsíce 1 300 Kč / 12 měsíců 3 120 Kč) pak vedle všech výhod prvních dvou plánů přidává další více než tři stovky her ze starších konzolí a vůbec poprvé také cloudové streamování, o němž se nedávno podrobněji rozepsal Pavel. Právě součástí prémiového plánu by časem měla být také výše slibovaná dema.

V případě, že máte PS Plus předplaceno na nějaký čas dopředu a budete chtít upgradovat na některý z vyšších stupňů, doplatíte poměrnou částku za zbývající čas, po jehož uplynutí zaplatíte standardní částku dle vámi vybrané platební frekvence. Podrobnější informace najdete případně na oficiálním webu.