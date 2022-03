Známe dubnovou nabídku PlayStation Plus

31. 3. 2022 14:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

O tom, že se služba PlayStation Plus v blízké budoucnosti výrazně promění, jsme vás tento týden už informovali a probírali jsme to i ve včerejším Fight Clubu. K zásadním změnám ale dojde až v červnu, a tak se oznámení novinek na příští měsíc stále ještě nese v tradičním duchu.

I v dubnu dostanou předplatitelé trojici her. Majitelé PlayStationu 5 i PlayStationu 4 se mohou těšit na multiplayerovou heist akci Hood: Outlaws & Legends, která sice loni po vydání mnoho úspěchu nesklidila a herní svět na ni už z velké části zvládnul zapomenout, možnost ji vyzkoušet v rámci předplatného by jí ale přeci jen snad mohla vdechnout trochu života.

Mladší publikum zřejmě potěší SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, remaster starší skákačky s populárním televizním hrdinou v hlavní roli. Nabízí kooperaci pro dva hráče, a to jak online, tak i na jedné konzoli.

No a to nejlepší nakonec – vynikající Slay the Spire, kombinace karetní hry a roguelike dobrodružství, ve kterém si budete skládat a posilovat svůj balíček, abyste dokázali překonat stále náročnější překážky.

Všechny zmíněné hry budou pro předplatitele k dispozici od 5. dubna.

zdroj: vlastní video redakce