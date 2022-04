V PlayStationu vznikl nový tým uchovávající hry. Dostaneme porty starých klasik?

26. 4. 2022 14:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Sony v rámci své divize PlayStationu vytvořila takzvaný Preservation team, tedy tým mající na starost uchování her pro příští generace. Na svém LinkedInu to prozradil Garrett Fredley (via PlayStation Lifestyle), který je nejnovějším členem týmu na pozici senior build inženýr.

„Konzervace her byla mou první profesní vášní. Byl to můj první vstup do světa softwarového inženýrství / vývoje a do světa, o kterém mnoho lidí nemá ani tušení. Tehdy jsem byl pouhým nováčkem, který přispíval, jak jen mohl, bez ohledu na svou nezkušenost. Teď už nejsem začátečníkem, jakým jsem býval,“ napsal Fredley na svůj profil.

Nakonec nadšeně vyzývá své kolegy, aby se zasloužili o to, že jejich historie nebude nikdy zapomenuta. A odtud dál můžeme jen spekulovat. Přinejmenším se v PlayStationu rozhoupali k archivaci starých, ale klidně i nových her a jejich zdrojových kódů, aby se náhodou neztratily ze světa.

Ale stejně tak by to mohlo znamenat budoucí podporu her ze se starých PlayStationů na současné generaci. Ostatně chystaná evoluce předplatného PlayStation Plus slibuje přístup ke knihovně stovek her z původních konzolí PlayStation a třeba právě Preservation team bude mít na starost rozrůstání této knihovny. Ať už je konkrétním úkolem nového týmu cokoliv, uchovávání her pro budoucí generace v jakékoliv podobě je vždy vítané.