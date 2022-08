Embracer Group kupuje práva na Pána prstenů. Čekejte další filmy i hry

18. 8. 2022 13:18 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Každý, kdo se aspoň okrajově zajímá o herní průmysl, už musel slyšet o Embracer Group – švédské skupině, která v poslední době skupuje jedno herní studio za druhým a poněkud nenápadně buduje vyložené impérium. A právě teď možná ukořistila svoje korunní klenoty: Za obrovské peníze totiž kupuje Middle-earth Enterprises, společnost, která vlastní práva na dílo J. R. R. Tolkiena.

Akvizice Middle-earth Enterprises vyjde Embracer v přepočtu přibližně na 19 miliard Kč vyplacených společnosti The Saul Zaentz Company, která práva vlastnila nepřetržitě už od roku 1976 a doteď je pouze propůjčovala zájemcům včetně tvůrců filmové trilogie Pán prstenů. Co za tuto gigantickou částku Švédové dostanou? Zjednodušeně řečeno práva na všechno spojené s Tolkienem kromě vydávání samotných knížek. Nabízejí se filmy, seriály, zábavní parky, deskovky a samozřejmě počítačové hry.

Co konkrétně v Embraceru s Pánem prstenů plánují, to zatím není úplně zřejmé, ale šéf společnosti Lars Wingefors ve vyjádření každopádně potvrzuje intenci dále spolupracovat se všemi, kdo si licenci pronajali, což zahrnuje i očekávaný seriál Prsteny moci od Amazonu.

Z toho, co se ve zprávě píše dál, se ale možná leckterý fanoušek Tolkiena mírně opotí: „Mezi další příležitosti spadají nové filmy založené na ikonických postavách, jako je Gandalf, Aragorn, Glum, Galadriel, Éowyn a další postavy z literárního díla J. R. R. Tolkiena.“

Takhle, já nemám vůbec nic proti úspěchu, kterého se podařilo dosáhnout Marvelu a jeho filmovému univerzu, kde je každý film propojený s každým dalším, ale v kontextu Pána prstenů mi taková strategie vážně nesedí. Neříkám, že musí pokračovat současný trend adaptace jednou za deset let, klidně ať v Embraceru tempo zrychlí, ovšem spin-off s Éowyn…? A pak třeba dětský kreslený seriál o Faramirovi, knížeti Ithilienu? To už ať se společnost radši pustí do prozkoumávání příběhů z Prvního věku Ardy.

Nechme ale velkolepé filmové plány stranou, otázkou je, co to všechno znamená pro svět počítačových her. A já si troufnu odhadnout, že to znamená výrazně víc interaktivního Tolkiena na našich obrazovkách.

Na to, o jak obrovskou IP jde, se do Středozemě ve hrách zas tak moc často nevydáváme, tím míň ve skutečně prominentních projektech, jak ostatně dokazují chystané, evidentně nízkorozpočtové projekty Gollum a Return to Moria. Embracer by to ale mohl změnit – peníze má, šikovná studia taky, a pokud se seriálu od Amazonu povede nakopnout nový tolkienovský hype, mohli by z toho Švédové se svými videohrami vytěžit opravdu pěknou synergii. Já osobně volám po další The Battle for Middle-earth, ale nějaké pěkné MMO, které by nahradilo stárnoucí LOTRO, bych taky neodmítl.

Mimochodem, kdybyste snad pořád pochybovali o megalomanských byznysových záměrech Embracer Group, vězte, že společnost si během dneška kromě práv na Tolkiena pořídila ještě další herní studia, mezi která patří Tripwire Interactive, vývojáři Chivalry nebo Killing Floor.