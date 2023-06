Herní série: Jak dlouho musíme čekat na pokračování příběhu

3. 6. 2023 17:00 | Téma | autor: Jakub Žežule

Jakkoliv je dnes herní průmysl různorodý, nejvíc ho ovlivňují známé značky a série, které generují největší zisk a dlouhodobě přitahují nejvyšší počet zájemců. Kvůli jejich prominentnímu marketingu mívají méně zasvěcení pozorovatelé mají pocit, že se herní průmysl smrskl na pár velkých jmen, a herní byznys vnímají jako zacyklený průmysl, jemuž chybí originální přístup a inovace. Pravdou je přitom spíše opak a různorodých her napříč žánry vzniká nejvíc v historii.

Bohatým vydavatelům a studiím, kteří se díky zájmu hráčů i médií ocitají v záři reflektorů, však v poslední dekádě přidělává starosti jeden zajímavý fenomén: Než se další díl jejich zlaté husy dostane na pulty obchodů, uplyne poměrně dost času. Mezi často skloňovaná kritéria úspěchu paří dlouhá herní doba a odpovídající porce obsahu, rozmanitá hratelnost a nejmodernější technická a audiovizuální stránka. K tomu se přičítá náročné vychytávání chyb a optimalizace, tedy faktory, vůči kterým jsou dnešní fanoušci často nesmlouvaví. A vývoj tím pádem trvá déle než dřív.

Otázka je, o kolik vlastně. Jak dlouho vývoj pokračování v rámci značky trvá nyní a jak tomu bylo v minulosti? A co to znamená pro minulý a současný herní průmysl? Na to odpoví dnešní článek.

Předtím, než se podíváme na konkrétní vývoj a příklady, je potřeba zdůraznit tři body:

Ačkoliv se text věnuje velkým a prominentním značkám, s problémem nebývale dlouhého vývoje se potýká i indie scéna. Krátký rozestup dílů u jednotlivých značek nemusí znamenat, že hra byla ve vývoji například pouze rok. Mohla být vyvíjena paralelně s předchozím dílem. Naopak dlouhý odstup mezi jednotlivými díly automaticky neznamená, že pokračování šlo do vývoje ihned po vydání svého předchůdce. Na značce se část doby vůbec nemuselo pracovat. Článek nezmiňuje například sportovní značky, byť patří k těm nejpopulárnějším. Chce se totiž věnovat značkám vyprávějícím nějaký příběh.

Zrod populárních značek: Když stačily týdny a měsíce

V osmdesátých a devadesátých letech platilo, že úspěšní zástupci žánru RPG jako Ultima, Wizardry, Dragon Quest nebo Final Fantasy vycházeli s občasnými přestávkami někdy i každý rok. Samotný vývoj zpočátku trval velmi krátce, obzvlášť mluvíme-li o éře osmdesátek. „Svou první hru jsem napsal za sedm týdnů po vyučování na střední škole. Na prodejích jsem vydělal 150 tisíc dolarů a od té doby to šlo z kopce,“ prozradil například stvořitel Ultimy Richard Garriott pro server Games Industry.

Série Ultima Název Rok vydání Ultima I: The First Age of Darkness 1981 Ultima II: The Revenge of the Enchantress 1982 Ultima III: Exodus 1983 Ultima IV: Quest of the Avatar 1985 Ultima V: Warriors of Destiny 1988 Ultima VI: The False Prophet 1990 Ultima VII: The Black Gate 1992 Ultima VII Part Two: Serpent Isle 1994 Ultima VIII: Pagan 1991 Ultima Online 1997 Ultima IX: Ascension 1999

Studia jako Origin stojící za dlouholetými, úspěšnými franšízami Ultima nebo Wing Commander Chrise Robertse (stejný Chris Roberts, který dnes vede nekonečný projekt Star Citizen) nebo Sir-tech a jeho sága Wizardry navíc během jednoho roku stihly dodat na trh i další tituly. Tehdejší ikony herního průmyslu byly na roztrhání a produkovaly jeden kousek za druhým.

Série Wizardry Název Rok vydání Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord 1981 Wizardry II: The Knight of Diamonds 1982 Wizardry III: Legacy of Llylgamyn 1983 Wizardry IV: The Return of Werdna 1987 Wizardry V: Heart of the Maelstrom 1988 Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge 1990 Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant 1992

V této souvislosti připomeňme franšízu Might and Magic od studia New World Computing Jona Van Caneghema. Ačkoliv práce na prvním dílu ságy vydaném v roce 1986 trvaly novému týmu tři roky a Caneghem tehdy rozesílal 5 tisíc prodaných kopií hry zákazníkům poštou, vývojář se během následujících čtrnácti let podílel na vývoji prvních osmi dílů základní série a k životu přivedl i tři taktická RPG Heroes of Might & Magic vydaná v druhé polovině devadesátých let. Třetí díl HOMAM III má v Česku status jedné z nejpopulárnějších PC her všech dob.

Might & Magic (hlavní série) Název Rok vydání Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum 1986 Might and Magic II: Gates to Another World 1988 Might and Magic III: Isles of Terra 1991 Might and Magic IV: Clouds of Xeen 1992 Might and Magic V: Darkside of Xeen 1993 Might and Magic VI: The Mandate of Heaven 1998 Might and Magic VII: For Blood and Honor 1999 Might and Magic VIII: Day of the Destroyer 2000 Might and Magic IX: Wit of Fate 2002 Might and Magic X: Legacy 2014

Vývojářské studio nezřídka muselo kromě vývoje myslet i na samotnou distribuci. Buď si společnost musela poradit sama, nebo spojila síly s partnerem. Poptávka po větší stabilitě, dosahu, profesionalitě a efektivnější organizaci každopádně sílila. A tak se například stalo, že přestože si Origin pochvaloval spolupráci s vydavatelstvím Broderbund a sám Garriott do páté a šesté Ultimy umístil nelichotivé narážky na Electronic Arts a její zaměstnance, byla to právě EA, kdo Origin v roce 1992 koupila. Caneghemovo New World Computing odkoupila 3DO o čtyři roky později, naopak Sir-tech zodpovědný kromě Wizardry i za kultovní taktickou pecku Jagged Alliance 2 brzy po vstupu do nového milénia ukončil činnost.

Vydavatelé a současně majitelé práv si záhy začínali uvědomovat, že značku mohou vytěžit střídáním různých týmů i za cenu toho, že vedení projektu seberou jeho původním autorům. V roce 1996 vznikl například vesmírný Privateer 2 od studia EA Manchester. Marketing hru propagoval jako součást univerza Wing Commander od Originu, legendární studio mělo přitom na starosti pouze menší úkoly v rámci celého projektu. Tato praxe se měla v následujících letech stát běžnou součástí herní mašinérie.

Wing Commander v 90. letech Název Rok vydání Wing Commander 1990 Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi 1991 Wing Commander: Academy 1993 Wing Commander: Privateer 1993 Wing Commander III: Heart of the Tiger 1994 Wing Commander: Armada 1994 Wing Commander IV: The Price of Freedom 1996 Privateer 2: The Darkening 1996 Wing Commander: Prophecy 1997

Snaha udržet projekty naživu i za cenu změny vývojářského týmu je vidět na sérii Myst, kde otěže vývoje od Cyanů pro třetí a čtvrtý díl převzala studia Presto a probouzející se drak Ubisoft Montreal. Myst patřil ve své době k technicky i finančně nákladným projektům, jehož vývoj šel do milionů dolarů. To se odráží na delší době vzniku v éře, kdy jiné značky produkovaly pokračování jako na běžícím páse.

Proti aktuálním AAA budgetům, které se vyšplhají na 100 až 300 milionů dolarů, je to samozřejmě směšná částka. Tomu odpovídá i řádově menší objem lidské síly. Spolutvůrce Mystu a zakladatel Cyanu Rand Miller v jednom rozhovoru pro PC World vzpomínal na rozrůstající se tým: „Na konci [vývoje] původního Mystu nás bylo šest, během vrcholu výroby ke konci Rivenu nás bylo nejspíš kolem třiceti.“

Série Myst Název Rok vydání Myst 1993 Riven 1997 Myst III: Exile 2001 Uru: Ages Beyond Myst 2003 Myst IV: Revelation 2004 Myst V: End of Ages 2005

Herní série a raketový vzestup korporací

Posuňme perspektivu trochu blíže k současnosti. Mnohé společnosti si udržely schopnost vydávat příběhové tituly v těsném odstupu ještě v první dekádě 21. století.

Zajímavé srovnání lze pozorovat u série Tomb Raider. Díly trilogie Legends, Anniversary a Underworld vyšly v rozmezí pouhých tří let, což byl úctyhodný výkon. Přesto si v porovnání s devadesátými lety pracovní proces vyžádal více času. Zatímco části původní trilogie vyšly v rozestupu dvanácti až třinácti měsíců, zmíněné modernější verze si vyžádaly o pár měsíců navíc.

Jak je vidět z tabulky, aktuálně nejmladší trilogii s Larou Croft z let 2013 až 2018 se trvalo prodrat na pulty obchodů opět o něco déle, přitom hlavní podíl na vývoji závěrečného dobrodružství už neměl Crystal Dynamics, nýbrž jejich kolegové z Eidos Montreal. Budget včetně marketingu tehdy podle vedoucího projektu Davida Anfossiho dosahoval až 135 milionů dolarů. Jak ještě uvidíme, vývoj dlouhý dva a půl až tři roky je u tohoto typu hry v dnešním kontextu velmi nadstandardní.

Tomb Raider (hlavní série) Název Rok vydání Tomb Raider 1996 Tomb Raider II 1997 Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft 1998 Tomb Raider: The Last Revelation 1999 Tomb Raider Chronicles 2000 Tomb Raider: The Angel of Darkness 2003 Tomb Raider: Legend 2006 Tomb Raider: Anniversary 2007 Tomb Raider: Underworld 2008 Tomb Raider 2013 Rise of the Tomb Raider 2015 Shadow of the Tomb Raider 2018

Vrátíme-li se více do minulosti, s ohledem na tempo vydávání her v první dekádě milénia stojí za zmínku kupříkladu série Splinter Cell a Prince of Persia od Ubisoftu, hororová značka Silent Hill od Konami či strategie Command & Conquer, kterým pod patronátem EA pomalu zvonil umíráček.

Command & Conquer (původní RTS tituly bez datadisků) Název Rok vydání Command & Conquer 1995 Command & Conquer: Red Alert 1996 Command & Conquer: Tiberian Sun 1999 Command & Conquer: Red Alert 2 2000 Command & Conquer: Generals 2003 Command & Conquer 3: Tiberium Wars 2007 Command & Conquer: Red Alert 3 2008 Command & Conquer 4: Tiberian Twilight 2010

Je vidět, že praxe vytěžování franšízy skrze vysokou frekvenci vydávání pokračování neustávala, postupem času se ale situace stávala čím dál tím složitější. Aby se dodržel náročný termín vydání, práci na pokračování musel často obstarávat buď jiný tým uvnitř většího studia, nebo byl osud značky svěřen někomu jinému.

K jak různým výsledkům se lze dobrat, lze nejlépe vidět na případě série Silent Hill, která se takto dostala až do českých rukou. Značka byla přitom specifická tím, že nikdy neměla ustálený tým lidí, kteří by jako jediní znali recept na úspěch projektu. Vedoucí jedničky Kejčiro Tojama po prvním díle vedl práce na PS2 hororu Siren a na původní trilogii Silent Hillu pracovali pouze tři stejní lidé, přičemž jenom hudebník Akiro Jamaoka se podílel i na čtyřce. „Team Silent vytvoří další Silent Hill, až se seskveč vrátí do Bluff Creeku nebo plesiosaurus do jezera Loch Ness,“ tvrdil před vydáním Silent Hill: Downpour jeho producent Devin Shatsky.

Silent Hill (vydané survival horory) Název Rok vydání Silent Hill 1999 Silent Hill 2 2001 Silent Hill 3 2003 Silent Hill 4: The Room 2004 Silent Hill: Origins 2007 Silent Hill: Homecoming 2008 Silent Hill: Shattered Memories 2009 Silent Hill: Downpour 2012

Strategii kombinování studií dokázala nejlépe aplikovat ta vydavatelství, která se stala lídry průmyslu na následující dvě dekády, například Ubisoft. Ten střídání poboček kromě Mystu aplikoval i u Splinter Cellu. Zatímco původní díl, trojku s podtitulem Chaos Theory a pátý Conviction měl na starosti Ubisoft Montreal, Pandora Tomorrow a Double Agent dělala pobočka v Miláně s pomocí kolegů ze Šanghaje (ano, tato ikonická špionážní sága s hrdinným americkým agentem a jmenovkou Toma Clancyho se vyráběla částečně v Číně). Zatím poslední Blacklist měli na svědomí pracovníci Ubisoftu v Torontu.

Série Splinter Cell Název Rok vydání Splinter Cell 2002 Splinter Cell: Pandora Tomorrow 2004 Splinter Cell: Chaos Theory 2005 Splinter Cell: Double Agent 2006 Splinter Cell: Conviction 2010 Splinter Cell: Blacklist 2013

Raketově rostoucí Ubisoft Montreal, v němž ve stejné době jako první Splinter Celly zároveň vznikala oblíbená post-mechnerovská trilogie Prince of Persia, se během deseti let své existence stal jedním z největších herních studií na světě. V roce 2007 mělo na svou dobu neuvěřitelných 1 600 zaměstnanců a od vlády tehdy získalo miliony kanadských dolarů určených na podporu dalšího rozvoje.

Prince of Persia (hlavní tituly série) Název Rok vydání Prince of Persia 1989 Prince of Persia: The Shadow and the Flame 1993 Prince of Persia: 3D 1999 Prince of Persia: The Sands of Time 2003 Prince of Persia: Warrior Within 2004 Prince of Persia: The Two Thrones 2005 Prince of Persia 2008 Prince of Persia: The Forgotten Sands 2010

Assassin’s Creed, Call of Duty a bobtnání nákladů

Vyplatilo se to. Ke konci dekády s Far Cry 2 a spuštěním série Assassin’s Creed nakročil vydavatel do své komerčně nejúspěšnější éry, byť mnozí hráči na onu první dekádu rozvoje vzpomínají s mnohem větší láskou než na následující zlatý věk byznysu. Společně se sérií Call of Duty to byla právě sága Assassin’s Creed, která dokázala v letech 2009 až 2015 vycházet každoročně a držet si přitom velmi slušnou kvalitu při zachování vrcholných produkčních hodnot.

Obě série za to vděčí obrovskému množství lidí a práci několika studií zapojených do neustávajícího výrobního procesu. Jakkoliv bylo někdy znát, že delší čas na vývoj by byl ku prospěchu věci a pro samotné autory byl proces výroby extrémně náročný. „Začal jsem tehdy pracovat na Brotherhood ve stavu absolutní fyzické vyčerpanosti,“ zavzpomínal v rozhovoru pro Level (č. 287) stvořitel značky Assassin’s Creed a Prince of Persia: Sands of Time Patrice Désilets na okolnosti svého odchodu v roce 2010, kdy výrobní tým čítal už kolem 200 lidí.

Na Assassin’s Creed: Unity v roce 2014 pracovalo už deset studií v šesti zemích světa a přes jeho nesporné přednosti, ambice a revoluční prvky bylo zřejmé, že hra vyšla příliš brzy.

Assassin's Creed (hlavní tituly série) Název Rok vydání Assassin's Creed 2007 Assassin's Creed II 2009 Assassin's Creed: Brotherhood 2010 Assassin's Creed: Revelations 2011 Assassin's Creed III 2012 Assassin's Creed IV: Black Flag 2013 Assassin's Creed: Rogue 2014 Assassin's Creed: Unity 2014 Assassin's Creed: Syndicate 2015 Assassin's Creed: Origins 2017 Assassin's Creed: Odyssey 2018 Assassin's Creed: Valhalla 2020

Ne všichni se ale nechali odradit. Zatímco Ubisoft postupně přeorientovával svou strategii na schéma „hlavní hra a roadmapa s DLC“, Activision dokázal díky vysokým prodejům navýšit výrobní kapacity Call of Duty do obrovských čísel a každoroční vydávání firma drží od roku 2005, respektive 2003, pokud bychom počítali i expanzi k prvnímu dílu, Call of Duty: United Offensive z roku 2004, a konzolové odbočky.

Zatímco vývoj Call of Duty dlouho fungoval na bázi střídání dvou hlavních studií Infinity Ward a Treyarch, s příchodem konzolí minulé generace zkusil Activision hlavní práce rozdělit na tři lídry a do kroužku vyvolených přidal studio Sledgehammer Games mající na svědomí kampaň k Modern Warfare 3. Třem hlavním týmům sekundovala další pomocná studia.

Vzhledem k bobtnání obsahu však ani to nestačilo, schéma se začalo rozpadat a v reportu z letošního roku už Activision otevřeně přiznává, že na hlavní vývoj CoD je třeba vyčlenit jeden a půl studia a stále více práce outsourcovat. Za oběť ohromným nárokům na vývoj každoročně nejprodávanější hry roku padli mimo jiné i tvůrci Spyro the Dragon: Reignited Trilogy z Toys for Bob, kteří místo nového Spyra musí dělat Warzone. V Activisonu si zkrátka spočítali, že zisky jednoho Call of Duty vydají za několik projektů dohromady.

Série Call of Duty Název Rok vydání Call of Duty 2003 Call of Duty: United Offensive (rozšíření) 2004 Call of Duty: Finest Hour (jen konzole) 2004 Call of Duty 2 2005 Call of Duty 2: Big Red One (jen konzole) 2005 Call of Duty 3 (jen konzole) 2006 Call of Duty 4: Modern Warfare 2007 Call of Duty: World at War 2008 Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 Call of Duty: Black Ops 2010 Call of Duty: Modern Warfare 3 2011 Call of Duty: Black Ops II 2012 Call of Duty: Ghosts 2013 Call of Duty: Advanced Warfare 2014 Call of Duty: Black Ops III 2015 Call of Duty: Infinite Warfare 2016 Call of Duty: WWII 2017 Call of Duty: Black Ops 4 2018 Call of Duty: Modern Warfare 2019 Call of Duty: Black Ops Cold War 2020 Call of Duty: Vanguard 2021 Call of Duty: Modern Warfare 2 2022

První konzolová HD éra: Žně ve filmovém stylu

Období PS3 a Xboxu 360 nebylo co do strategie vydávání dalších dílů herních značek až tak odlišné, byť pro samotné vývojáře se toho změnilo hodně. Batmanovská série Arkham se tehdy dočkala pokračování každý druhý rok, podobně jako trilogie Uncharted, po které Naughty Dog vytasil mocný kalibr The Last of Us. Ostatně pohled na frekvenci vydávání her od Naughty Dog vydá za tisíc slov.

Hry od studia Naughty Dog (různé značky) Název Rok vydání Crash Bandicoot 1996 Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back 1997 Crash Bandicoot: Warped 1998 Crash Team Racing 1999 Jak and Daxter: The Precursor Legacy 2001 Jak II 2003 Jak 3 2004 Jak X: Combat Racing 2005 Uncharted: Drake's Fortune 2007 Uncharted 2: Among Thieves 2009 Uncharted 3: Drake's Deception 2011 The Last of Us 2013 Uncharted 4: A Thief's End 2016 Uncharted: The Lost Legacy 2017 The Last of Us: Part II 2020 The Last of Us: Part I 2022

Pro zmíněnou generaci je charakteristické, jak autoři díky kombinaci pokročilejší produkce, kvalitnějších scénářů a četnosti vydávání dokázali efektivně vytvářet navazující příběhové ságy rozprostřené napříč tituly, podobně jako to dělají úspěšné filmové franšízy. Průměrná herní doba podobných titulů byla přitom v porovnání s následnou vývojovou etapou a dnešními poměry kratší – o nákladech na vývoj ani nemluvě.

Batmanovské hry (Arkham kánon, hlavní tituly) Název Rok vydání Batman: Arkham Asylum 2009 Batman: Arkham City 2011 Batman: Arkham Origins 2013 Batman: Arkham Knight 2015 Suicide Squad: Kill the Justice League 2024

I ty nerozsáhlejší tituly stihly vyjít v rozmezí pár let, neobešlo se to však bez obětí. Celá trilogie Mass Effect se dostala na pulty obchodů v rozmezí pěti let, v Bioware přitom vznikala i značka Dragon Age. Pravdou je, že v případě jejího druhého dílu mnozí poukazovali na to, že hra působí uspěchaně (část fanoušků má ostatně stejný názor na Mass Effect 3).

Hry od studia Bioware Název Rok vydání Baldur's Gate 1998 Baldur's Gate II: Shadows of Amn 2000 Neverwinter Nights 2002 Star Wars: Knights of the Old Republic 2003 Jade Empire 2005 Mass Effect 2007 Dragon Age: Origins 2009 Mass Effect 2 2010 Dragon Age II 2011 Star Wars: The Old Republic 2011 Mass Effect 3 2012 Dragon Age: Inquisition 2014 Mass Effect: Andromeda 2017 Anthem 2019

Ve stejné době dostali fanoušci Bethesdy Oblivion, Fallout 3, Fallout New Vegas (za nějž vděčíme Obsidianu) a Skyrim. Že i tyto kousky působily v době vydání poněkud nehotově, je obecně známo, těžko ale říct, zda to přisoudit snaze stihnout přísný termín vydání, nechvalně proslulému enginu, nebo problematické optimalizaci hlavně pro PlayStation 3. Vliv měly nejspíš všechny faktory.

Série The Elder Scrolls a Fallout (různá studia) Název Rok vydání The Elder Scrolls: Arena 1994 The Elder Scrolls II: Daggerfall 1996 Fallout 1997 Fallout 2 1998 Fallout Tactics: Brotherhood of Steel 2001 The Elder Scrolls III: Morrowind 2002 The Elder Scrolls IV: Oblivion 2006 Fallout 3 2008 Fallout: New Vegas 2010 The Elder Scrolls V: Skyrim 2011 The Elder Scrolls Online 2014 Fallout 4 2015 Fallout 76 2018

Nejznámější kapitolu pak představují studia Rockstaru, která v éře PS3 a Xboxu 360 pro hráče přichystala mimo jiné tituly jako GTA IV s dvěma velkými expanzemi, kovbojku Red Dead Redemption, nebo fantastickou lineární akci Max Payne 3. Kromě toho na svět pomohla i dodnes unikátní detektivce LA Noire a svou spanilou jízdu první konzolovou HD generací zakončila mocnou tečkou v podobě GTA V. Její úspěšný online mód tuto zbožňovanou sérii paradoxně na více než dekádu poslal do kryogenního spánku.

Série Grand Theft Auto (hlavní tituly a odbočky) Název Rok vydání Grand Theft Auto 1997 Grand Theft Auto: London 1969 (rozšíření) 1999 Grand Theft Auto 2 1999 Grand Theft Auto III 2001 Grand Theft Auto: Vice City 2002 Grand Theft Auto: San Andreas 2004 Grand Theft Auto: Liberty City Stories 2005 Grand Theft Auto: Vice City Stories 2006 Grand Theft Auto IV 2008 Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned (DLC) 2009 Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony (DLC) 2009 Grand Theft Auto: Chinatown Wars 2009 Grand Theft Auto V 2013

Současná praxe od příchodu generace konzolí PS4 a Xbox One s vrcholovými franšízami pracuje jinak. Praktika season passů a agresivnějších DLC strategií spočívajících v přísunu drobnějšího obsahu začala pozvolna v roce 2011, kdy ji úspěšně vyzkoušely tituly jako LA Noire, Mortal Kombat a především Call of Duty: Modern Warfare 3. Strategie tehdy částečně souvisela s obavami z bazarového trhu, kde firmy tratily peníze. Ze stejného důvodu tehdy ostatně měli vydavatelé nutkání do každé hry implementovat multiplayer.

Další trend, který povážlivě zesílil od druhé poloviny minulé dekády, jsme již zmínili v souvislosti se sérií Assassin’s Creed – je jím silný nástup roadmap a live service prvků. Zároveň se však začaly vracet i poctivé expanze, které sice v porovnání s velikostí původní hry připomínají datadisky ze staré školy, fakticky se však mnohdy rovnají spíše rozloze samostatných titulů z první dekády 21. století. Jako příklad poslouží Zaklínač 3: O víně a krvi, Dying Light: The Following nebo Horizon: Frozen Wilds. Ať se nám to líbí nebo ne, optikou byznysu platí, že pokud vlastníte cennou značku, její hodnota by měla generovat zisk, a to pokud možno pravidelně.

Hlad po značce jako největší pozitivum

Nejvýraznějším pozitivem současné situace je jednoznačně nepřesycenost trhu stejnými značkami, které se rok co rok opakují. Možná to někoho překvapí, ale v minulosti to bylo v tomto ohledu mnohem „horší“ a četnost a frekvence pokračování byly zdrojem časté kritiky.

Rozestupy mezi jednotlivými díly pomáhají zabránit únavě, ta se však vzhledem k stále většímu množství obsahu může dostavit už během hraní jedné obří hry. Na druhou stranu, větší rozloha dnešních titulů jde proti klasickým námitkám, že dějová DLC nabízejí obsah vyrvaný ze základní hry.

Delší doba vývoje by se teoreticky měla podepsat na menším množství bugů a lepší optimalizaci. Jenže protože hry co do komplexnosti spíše rostou, mají testeři často velmi složitý úkol. Příkladem budiž letošní Star Wars: Jedi Survivor.

Star Wars: Srovnání generací (tři příběhové ságy) Název Rok vydání Star Wars: Dark Forces 1995 Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II 1997 Star Wars Jedi Knight: Mysteries of the Sith (rozšíření) 1998 Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast 2002 Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy 2003 Star Wars: The Force Unleashed 2008 Star Wars: The Force Unleashed II 2010 Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 Star Wars Jedi: Survivor 2023

Jak moc se může sázka na striktní deadliny zvrhnout v katastrofu, nejlépe ilustruje příklad pádu studia Telltale Games. Co brutální šibeniční termíny v kombinaci s nároky na množství obsahu udělaly s vývojem Call of Duty, působí už jako sitcom parodující prostředí korporátu a zaslepenou honbu za většími čísly. Z nintendovských značek má podobně striktní praxe negativní vliv na Pokémony.

Hraniční příklad představují filmové horory od Supermassive Games. Každoročně vydávané díly ze ságy Dark Pictures Anthology si drží slušnou kvalitu a studio k tomu občas stihne přidat i hru navíc. Na jejich výtvorech je však rozhodně vidět, že vývojáři zápasí s časovým presem.

Co se schopnosti inovovat týče, tady nelze obecně tvrdit, že by delší vývojový cyklus vždy pomohl. Situace se liší příklad od příkladu a sázka na jistotu byla, je a asi vždy bude častější, obzvlášť s ohledem na stále rostoucí náklady. Bývalý šéf PlayStationu Shawn Layden pro Bloomberg uvedl, že zatímco vývoj hry na PS4 stál kolem 100 milionu dolarů, pro PS5 to bude dvojnásobek. „Pokud se nám nepodaří křivku nákladů zastavit, jediné, co nám zbude, je neriskovat,“ naznačoval možná i v narážce na vlnu remaků.

Série God of War (hlavní tituly a příběhové odbočky) Název Rok vydání God of War 2005 God of War II 2007 God of War: Chains of Olympus 2008 God of War: Ghost of Sparta 2010 God of War III 2010 God of War: Ascension 2013 God of War 2018 God of War: Ragnarök 2022

Podat kvalitní příběh je dnes mnohem těžší

Vývojový cyklus pravidelně udržované značky s jedním dílem podporovaným průměrně asi čtyři roky nicméně příliš nepřeje vypravěčství. Jak by se vám kupříkladu líbilo, kdyby mezi vydáním filmů Společenstvo Prstenu a Návrat krále uplynulo dvanáct let? Možná namítnete, že hry jsou dnes co do obsahu mnohem větší, takže by Peter Jackson zkrátka místo trilogie natočil jeden mohutný film. No právě. Jedenáctihodinový film může být po všech stránkách výborný, ale nelze se ubránit dojmu, že by příběh na diváka lépe působil, kdyby byl rozložen do více částí.

Mnohaleté rozestupy mezi částmi vyprávění konkrétního příběhu bývají zřídkakdy ku prospěchu. V kontextu her je to ještě horší, neboť jejich dějová linka je dnes natahovaná požadavkem na větší množství obsahu. Nedovedu představit, jak hodlají v Bioware s Dragon Age: Dreadwolf navázat na příběh Dragon Age: Inquisition, od jehož vydání uplyne za rok deset let. Guerrilla Games s Horizon: Forbidden West evidentně počítali s tím, že si hráči pamatují každou postavu z původního dobrodružství, které vyšlo o pět let dříve. Sázet na to, že si hráči před pořízením obřího open worldu zahrají další obří open world ze stejného prostředí, je ošidné.

Příběhy v rámci značky na sebe nemusí navazovat, aby měl člověk pocit, že s delší dobou vývoje přicházíme o něco velmi významného. Výmluvnou ukázku představuje Final Fantasy VII: Dohrání remaku trvá srovnatelné množství času s originálem, byť předělávka pokrývá pouze první dějství hry. Na kompletní odvyprávění příběhu budou hráči dost možná čekat plus minus sedm let. Za stejné období stihly v minulosti vyjít ty nejlepší díly série: šestka, sedmička, osmička, devítka a desítka. Tedy tituly rozložené do tří generací, které jsou od sebe radikálně odlišné a nabízejí ucelený a balastem nerozmělněný příběh.

Série Final Fantasy (hlavní tituly) Název Rok vydání Final Fantasy 1987 Final Fantasy II 1988 Final Fantasy III 1990 Final Fantasy IV 1991 Final Fantasy V 1992 Final Fantasy VI 1994 Final Fantasy VII 1997 Final Fantasy VIII 1999 Final Fantasy IX 2000 Final Fantasy X 2001 Final Fantasy XI 2002 Final Fantasy XII 2006 Final Fantasy XIII 2009 Final Fantasy XIV 2010 Final Fantasy XV 2016 Final Fantasy VII (Remake) 2020 Final Fantasy XVI 2023

I když jde vše jako na drátkách, vývoj stejně trvá dlouho a vývojáři přitom často crunchují. Navíc vzhledem ke komplexnímu procesu mají talentované osobnosti na vývojářské scéně často problém hru dotáhnout do cíle. Je div, že Ken Levine, Amy Hennig nebo Fumito Ueda se svým řemeslem ještě nesekli jako mnozí jejich kolegové v čele s Danem Houserem, který po Red Dead Redemtpion 2 odešel z Rockstaru.

Kratší hry a epizodický model jako řešení?

Strategie vydat hru i za cenu výrazných ústupků v kvalitě a vyždímání vývojářů do té míry, že si půjdou hledat jinou práci, je dlouhodobě neudržitelná. Na druhou stranu se nelze ubránit dojmu, že za rostoucí náklady na vývoj si dnes do velké míry mohou vydavatelé sami, neboť mají pocit, že každý jejich titul musí nabízet absurdní množství obsahu, aby měl šanci uspět.

Zdravý hlad po značkách je jedna věc, ale představa, že si na Fallout 5 budou muset fanoušci počkat někdy až do roku 2030, kdy Bethesda dokončí Starfield a The Elder Scrolls VI, je zkrátka a jednoduše krutá. Zrovna v tomto případě je řešení jednoduché – ať projekt převezme jiné studio nebo tým tak, jako se to dělo v minulosti. Střídání týmů dnes učebnicově praktikuje například Capcom a jeho série Resident Evil díky tomu vzkvétá.

Série Resident Evil (hlavní tituly a odbočky Revelations) Název Rok vydání Resident Evil 1996 Resident Evil 2 1998 Resident Evil 3: Nemesis 1999 Resident Evil Code: Veronica 2000 Resident Evil (Remake) 2002 Resident Evil Zero 2002 Resident Evil 4 2005 Resident Evil 5 2009 Resident Evil: Revelations 2012 Resident Evil 6 2012 Resident Evil: Revelations 2 2015 Resident Evil 7: Biohazard 2017 Resident Evil 2 (Remake) 2019 Resident Evil 3 (Remake) 2020 Resident Evil Village 2021 Resident Evil 4 (Remake) 2023

I když se primárně nevěnují pokračování, asi nejlepší kadenci her k poměru kvality má momentálně From Software, byť na jejich hrách je patrné, že se na některých oblastech šetřilo.

Souls hry od From Software Název Rok vydání Demon's Souls 2009 Dark Souls 2011 Dark Souls II 2014 Bloodborne 2015 Dark Souls III 2016 Sekiro: Shadows Die Twice 2019 Elden Ring 2022

Od věci není ani strategie vydávání větších expanzí, byť je otázka, kdy je v mezidobí vydaných dílů poslat k publiku. Novodobé „datadisky“ čekání na regulérní pokračování přece jen o něco zkrátí, ale praxe vydávat je třeba rok po hlavní hře je vzhledem k čtyřletému vývojovému cyklu možná zbytečně rychlá.

Existují ale i kontroverznější cesty. Jednu naznačili tvůrci v IO Studios se svou značkou Hitman. Ačkoliv teoreticky bylo možné každý titul dohrát za pět hodin, geniální design trilogie motivoval k opětovnému hraní. Studio bylo schopné následující díly vydávat s relativně krátkým odstupem, a příjemně tak dávkovalo příběh. Model první hry šel přitom ještě dál a spočíval ve vydávání obsahu po jednotlivých úrovních.

Série Hitman (hlavní tituly) Název Rok vydání Hitman: Codename 47 2000 Hitman 2: Silent Assassin 2002 Hitman: Contracts 2004 Hitman: Blood Money 2006 Hitman: Absolution 2012 Hitman 2016 Hitman 2 2018 Hitman 3 2021

Dávat do her méně obsahu se může ve výsledku vyplatit. Ostatně dnešní praxe, kdy Sony i Microsoft sází na předplatné a „hry zdarma“, takovémuto přístupu přeje. S rostoucím průměrným věkem hráče a větším množství titulů vydaných za rok by zákazníci teoreticky měli být vůči kratším hrám mnohem tolerantnější.

V tomto duchu mluví například i autoři chystané hry Fort Solis v aktuálním vydání magazínu Edge. „Cílíme na lidi, kteří mají zájem se zabavit u seriálů na Netflixu nebo Amazonu. Čtyři až osm hodin vysoké kvality, kde mají pocit, že se jim vložené peníze vyplatily,“ říká šéf projektu James Tinsdale ze studia Fallen Leaf. „Nechci být domýšlivý, ale myslím, že lidé našeho věku hledají něco, co zvládnou za jeden večer nebo za víkend,“ dodává dabér jedné z hlavních postav Roger Clark, který proslul rolí Arthura Morgana v Red Dead Redemption 2.

Byli tací, kteří chtěli inspiraci epizodním modelem posunout ještě dál. Ten byl zvažován i pro nešťastně nafouklý Metal Gear Solid V. Teprve letos Kodžima na twitteru přiznal: „Výroba plné hry trvá čtyři až pět let a časy se mění v průběhu produkce. Chtěl jsem nabídnout epizodický formát, jako vysílané drama, které vytvoříme a vydáme po epizodách. Ground Zeroes měl být experiment. Ale mnoho lidí od Ground Zeroes očekávalo, že se bude jednat o plnou hru, a nechápali to. Myslím, že na to bylo příliš brzy." Předpověděl Kodžima zase jednou budoucnost?

Série Metal Gear (hlavní tituly) Název Rok vydání Metal Gear 1987 Metal Gear 2: Solid Snake 1990 Metal Gear Solid 1998 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty 2001 Metal Gear Solid 3: Snake Eater 2004 Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots 2008 Metal Gear Solid: Peace Walker 2010 Metal Gear Solid V: Ground Zeroes 2014 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain 2015

Změnu v aktuálním trendu mohou přinést i technologie. Práci v mnohém usnadní nástroje Unreal Enginu 5, zrychlení může přinést i současná revoluce v umělé inteligenci. Že se pokrok v AI zásadně promítne do tvorby her, je jasné, pochvalují si ji například programátoři, živě se diskutuje o její roli ve tvorbě koncept artů, grafiky i umělé inteligence cizích postav.

Jakkoliv technologie může dobu vývoje nákladných titulů zkrátit, neřeší problémy, které vyvstávají na straně hráče. Zvyšující se globální dostupnost streamovacích platforem týkajících se nejen her, ale i filmů, seriálů a hudby vytváří tlak na zákazníka, který si je dnes nucen mnohem pečlivěji vybírat, čemu dá přednost. To samozřejmě platí násobně víc s ohledem na starší demografickou skupinu, podobný „problém prvního světa“ ale řeší všichni.

I kdyby se podařilo zvýšit kadenci herních pokračování při zachování současného množství obsahu, kvalitní děj většiny takovýchto značek bude vzhledem k obrovskému množství balastu obtížné odvyprávět poutavým způsobem. V rámci her vznikne „inflace obsahu“, kdy i kvalitní vedlejší pasáže a odbočky ztratí v rámci celkového díla na hodnotě, protože se sníží jejich význam – alespoň tak jsem to pociťoval u třetího Zaklínače nebo God of War: Ragnarök. Navíc rychleji vydávané megatituly i ty největší fanoušky velmi rychle omrzí, jak jistě dosvědčí všichni, kdo nezemřeli únavou při hraní posledních tří dílů série Assassin's Creed.

Ještě těžší bude pak do takto rozjeté značky naskočit – ostatně stačí se zeptat fanoušků Final Fantasy. Ti dnes na „dohnání“ vychvalovaného děje čtrnáctého dílu a jeho čtyř datadisků nepotřebují desítky, ale stovky hodin. Kolik potenciálních zájemců si na to troufne?

Ne, tudy cesta opravdu nepovede. Jako daleko lepší řešení se jeví zesílená sázka na to, co je pro tyto projekty nejpodstatnější – ústřední příběh, vyladěná hratelnost a v rámci franšízy i ochota experimentovat. Ubrat by naopak současná produkce měla na kvantitě herního obsahu, kterého má vyložený nadbytek. Kondice herních franšíz jako celku by se pak pravděpodobně zlepšila, vydavatelům by se snížila rizikovost a hráči by dostali intenzivnější zážitek, který by jim zároveň dovolil investovat čas a peníze do dalších titulů.