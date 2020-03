Vzpomínáme: Heroes of Might & Magic III byli nepřekonatelný žrout času

Windows

- Téma autor: Ladislav Loukota

Existuje jenom jeden magický svět, v němž je pondělí nejlepším dnem týdne. Je tomu už dlouhých 22 let, co na naše disky 3. března 1999 dorazili dodnes nepřekonaní Heroes of Might & Magic III a nabídli dokonale vyvážené tahové mechaniky masám. Ačkoliv se hra dočkala několika pokračování, její nehynoucí popularita ukazuje, jak důležité jsou pro multiplayerové hry nenáročné hardwarové nároky.

Zploď hrdinu, postav hrad, vyhraj bitvu. Heroes of Might & Magic III (dál jen HOMAM 3) rozhodně v roce 1999 nepřišli s nijak novátorským konceptem. Dodnes na ně však mnozí nejen vzpomínají s láskou, ale čas od času je znovu rozjedou zejména v hotseatu. Do třetice všeho dobrého se totiž studiu 3DO podařilo vypulírovat mechaniky hry tak elegantně, až nad tím zůstává rozum stát.

Kořeny HOMAM 3 sahají do strategie King's Bounty, kterou New World Computing jako projekt Jona Van Caneghema vydal v roce 1990. Trvalo pět let, než v roce 1995 vyšla mutace její hratelnosti a světa Might and Magic: Heroes of Might & Magic: A Strategic Quest.

Rok nato následovala dvojka, příprava trojky však zabrala další dva roky. Traduje se, že tým byl při tvorbě třetího dílu notoricky nervózní – HOMAM 2 byli totiž braní za jednu z nejlepších her své éry a překonat je bylo považováno za skoro nemožné.

Oblíbenost dvojky byla nejspíš zodpovědná za ne až tak vřelé přijetí HOMAM 3. Pokud si pamatuju správně, v dobovém Score (omlouvám se, kolegové, tehdy jsem četl tenhle plátek) dostali Heroes III skóre 8/10. To není málo, ale úplně to neodpovídá kultovnímu statusu, který hra o dvě desetiletí později bezpochyby má.

Recenze Jakuba Červinky nesla podtitul v duchu „vylepšit něco dokonalého příliš nejde“ a text v závěru zmiňuje, že vizuál hry se zhoršil, protože se 3DO pokusilo o „realističtější“ stylizaci. Nelze se ubránit dojmu, že budoucí legenda na mnohé zapůsobila přinejlepším jako nastavovaná kaše.

Ne snad, že by HOMAM 3 nebylo co vytknout. O detailech (ne)vybalancování některých jednotek se vedou spory prakticky dodnes a na tomto místě nemá smysl příliš řešit, zdali je Archanděl skutečně takový zabiják a co na to říká Colossus... Už jen proto, že oproti HOMAM 2 a jejich přesílené nekromancii šlo pořád o kvalitativní skok kupředu.

Podstatně horší je vnitřní problém HOMAM 3 s (ne)vybalancováním pozdější fáze každé hry. Jakmile se prodlouží zásobovací trasy, z boje se stává opotřebovávací konflikt, který možná potěší znalce středověkých strategií, jeho zábavnost však rapidně klesá.

Jasně, leccos lze vyřešit s pomocí magie. Ale jednoduchá taktická rovina, která tak prospívá hotseatu i raným fázím hry obecně, se zde přesto ukazuje být problematická. Mnoho střetů vyrovnaných armád totiž končí anihilací většiny jednotek, což skrze opakované doplňování stavů, další bitvy a další doplňování zbytečně prodlužuje cestu k vítězství.

Jednoduchost HOMAM 3 se v tomto bodě stává i Achillovou patou. Někdy po desáté hodině se hotseat obvykle stává nepřežitelný, a buď se ukládá na další sezení (které skoro nikdy z původního savu nenastane), anebo hráči umírají vyčerpáním.

Z dnešního pohledu je jasné, že mapy a mechaniky by to chtělo zejména pro multiplayer poštelovat trochu jinak, třeba dodat do hry nějakou verzi režimu king of the hill anebo divy jako z Age of Empires II. Nové mapy tak lze do jisté míry nastavit, nicméně v původním provedení mají HOMAM 3 jisté designové slabiny.

Při pohledu na mnoho pokračování je těžké uvěřit, že vrchol série HOMAM přišel již před víc jak dvěma dekádami. Čtyřka se sice snažila formulku oživit, ale její aktivnější hrdinové jenom rozbili kouzlo původní jednoduchosti a sága se poté uložila do hibernace.

3DO skonalo v roce 2003, série však později pod hlavičkou Ubisoftu pokračovala. Pětka až sedmička především vylepšily grafiku, a ačkoliv se mi sedmička značně líbila, dnes v případě hotseatu přesto sáhnu raději po klasické trojce.

Důvodem není jenom nostalgie a všeobecně známé mechaniky, ačkoliv samozřejmě i to hraje roli. Ještě podstatnější jsou vyloženě přívětivé hardwarové nároky. Každý mač příjemně ubíhá, i pokud máte zrovna k dispozici pracovní počítač, a v případě hotseatu se každý frame navíc rozhodně počítá. Jednodušší grafika má dodnes své kouzlo v celkové svižnosti na libovolné sestavě.

Ačkoliv tahové strategie překonaly svou klinickou smrt, do které se dostaly nedlouho po původním vydání HOMAM 3, podobná dvourozměrná jednoduchost je dodnes velkou vzácností. Podobné tituly lze sice najít na tabletech či v internetových prohlížečích, ale postrádají onu přesně vyváženou komplexitu jako dodnes nepřekonaní HOMAM 3.

Ona nepřekonanost však připomíná i jinou nepříjemnou skutečnost zejména pro herní novináře. Ve své době hodně lidí HOMAM 3 považovalo za pouhou vylepšenou dvojku, která si přece nezaslouží příliš pozitivní hodnocení. Heroes III jsou tak rovněž nehynoucím testamentem toho, že nic není starší než včerejší hodnocení a že pravé perly mnohdy nablýská až čas.